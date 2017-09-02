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Сводки от ополчения Новороссии 02 сентября 2017

09:26. 2 сентября 2017 Просмотров - 1,249 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ ни одного дня не соблюдали «школьное перемирие», — Народная милиция ЛНР

ВСУ ни одного дня не соблюдали «школьное перемирие», — Народная милиция ЛНР | Русская весна

ВСУ ежедневно нарушали «режим тишины» с первого дня так называемого «школьного перемирия».

В связи с приближением начала учебного года участники Контактной группы на заседании 23 августа в Минске согласовали текст совместного заявления о полном, безоговорочном и бессрочном соблюдении режима прекращения огня с 00.00 25 августа.

Днем ранее во время телефонного разговора лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) Владимир Путин, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Петр Порошенко поддержали ожидаемое решение Контактной группы о прекращении огня в Донбассе в связи с началом учебного года.

«Прошла неделя с момента введения „школьного перемирия”. В течение всего этого времени Украина ни разу не придерживалась взятых на себя обязательств», — заявил сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Поэтому международные организации, которые контролируют данный процесс, должны оказать давление на сторону, которая является виновником эскалации конфликта. Без внешнего давления на Украину говорить о стабилизации обстановки не целесообразно», — отметил подполковник.

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ВАЖНО: Разведка ДНР обнаружила боевые вертолёты, скопление бронетехники и артиллерии ВСУ на Донбассе (ФОТО)

ВАЖНО: Разведка ДНР обнаружила боевые вертолёты, скопление бронетехники и артиллерии ВСУ на Донбассе (ФОТО) | Русская весна

Разведка ДНР обнаружила значительные силы бронетехники и артиллерии ВСУ вблизи линии соприкосновения на Донбассе, военный источник передал «Русской Весне» соответствующие снимки.

По поступившей от нашего источника информации, установлено, что на аэродроме Крамторск, который не является местом отведения тяжёлого вооружения, была обнаружена самоходная артиллерия, представленная 152-мм 2С5 «Гиацинт-С» и 2С19 «Мста-С», а также замечены 203-мм САУ 2С7 «Пион».

Судя по количеству тягачей, здесь дислоцируется не менее 13 единиц техники такого типа. Кроме этого на аэродроме базируются несколько ударных вертолётов Ми-24.

Географические координаты: 48.712887, 37.626573

В одном километре северо-западнее населённого пункта Крутая Балка (до линии соприкосновения около 1 км), регулярно подвергающегося обстрелам ВСУ, выявлены позиции расположения подразделения не менее чем механизированного взвода усиленные танками и боевыми машинами пехоты (БМП-2).

Географические координаты: 48.153149, 37.832212

На северной окраине населённого пункта Марьинка (до линии соприкосновения так же меньше 1 км) обнаружены временные огневые позиции для 82-мм миномёта. По предварительной оценке место расположения подразумевает нахождение нескольких батарей. В последнее время из этого района было проведено несколько провокационных обстрелов территории ДНР.

Географические координаты: 47.938284, 37.496339

Юго-западнее населённого пункта Пищевик (до линии соприкосновения около 5 км) оборудованы огневые позиции миномётного взвода, вооружённого 82-мм либо 120-мм миномётами, что так же нарушает условия отведения вооружения.

Географические координаты: 47.240032, 37.798115


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