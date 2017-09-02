Сводки от ополчения Новороссии 02 сентября 2017

ВСУ ежедневно нарушали «режим тишины» с первого дня так называемого «школьного перемирия».

В связи с приближением начала учебного года участники Контактной группы на заседании 23 августа в Минске согласовали текст совместного заявления о полном, безоговорочном и бессрочном соблюдении режима прекращения огня с 00.00 25 августа.

Днем ранее во время телефонного разговора лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) Владимир Путин, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Петр Порошенко поддержали ожидаемое решение Контактной группы о прекращении огня в Донбассе в связи с началом учебного года.

«Прошла неделя с момента введения „школьного перемирия”. В течение всего этого времени Украина ни разу не придерживалась взятых на себя обязательств», — заявил сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Поэтому международные организации, которые контролируют данный процесс, должны оказать давление на сторону, которая является виновником эскалации конфликта. Без внешнего давления на Украину говорить о стабилизации обстановки не целесообразно», — отметил подполковник.

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