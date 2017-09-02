Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 сентября 2017
- 19:50 Разгром ИГИЛ в котле: Армия Сирии взяла Акербат после мощных ударов ВКС РФ — подробности (ФОТО).
- 10:15 Наступление на Дейр-эз-Зор 02.09.2017.
- 09:45 ВАЖНО: Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения большой колонны ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора (ВИДЕО).
- 05:30 Сирийское проклятье: Страны-спонсоры войны в САР испытывают большие трудности (КАРТА).
- 00:05 СРОЧНО: Разгром ИГИЛ в Акербатском котле, Армия Сирии и ВКС РФ освободили 9 населённых пунктов (ВИДЕО + КАРТА).
- Вчера 21:29 Южная Осетия — центр для расчетов с Сирией и Ираном?.
- Вчера 20:50 Впечатляющие кадры: «Ночные охотники» ВКС РФ уничтожают боевиков ИГИЛ (ВИДЕО).
Разгром ИГИЛ в котле: Армия Сирии взяла Акербат после мощных ударов ВКС РФ — подробности (ФОТО)
Как прошлым вечером сообщала «Русская Весна» со ссылкой на «Охотников на ИГИЛ», Сирийские войска взяли штурмом главный оплот ИГ в Центральной Сирии — г. Акербат, расположенный на стыке провинций Хама и Хомс.
Военный источник сообщил «РВ» подробности спецоперации по освобождению этой крепости террористов, он также передал фото с места событий. Как выяснилось, вчера ISIS Hunters предвосхитили события, и зачистка Акербата завершилась сегодня утром.
«2 сентября в результате проведенной операции правительственных войск Сирийской Арабской Республики при поддержке ВКС России освобожден один из основных центров сосредоточения боевиков и координации действий бандформирований ИГИЛ* — н.п. Акербат», — рассказал собеседник «Русской Весны».
«В ночь с 1 на 2 сентября передовые отряды правительственных войск САР провели разведку окраин города, выявив расположение основных опорных пунктов и огневых средств боевиков. Данные разведки были использованы для нанесения авиационных ударов ВКС России», — отметил офицер.
«Утром 2 сентября подразделения 4 танковой дивизии штурмом взяли город и провели его зачистку. Полевые командиры ИГИЛ, поняв, что они обречены, бросили остатки своих разрозненных и деморализованных подразделений и попытались сбежать. Но благодаря разведывательно-огневому контуру ВКС России были уничтожены при попытке покинуть город», — добавил военнослужащий.
«Оплот ИГИЛ в центральной части страны был взят. С падением Акербата окончательно рухнул миф о способностях боевиков противостоять правительственным войскам.
Солдаты и офицеры 4 танковой дивизии полны решимости завершить уничтожение боевиков, оставшихся в юго-западных районах Акербатского котла, и продолжить борьбу с ИГИЛ до их полного уничтожения», — подытожил собеседник «Русской Весны».
На эксклюзивных фото ниже показаны российские военные советники в районе Акербата.
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*Запрещенная в России террористическая организация.
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Наступление на Дейр-эз-Зор 02.09.2017
Общая схема наступательных операций САА и союзников в июле-августе 2017 года.
МО РФ выпустило заявление о развитии наступления на Дейр-эз-Зор, деблокада которого судя по темпам и официальным заявлениям, должна произойти уже в сентябре.
Группировка правительственных войск #СИРИЯ при поддержке российских #ВКС продолжает успешное наступление в направлении населенного пункта ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР с целью деблокирования города
Боевики ИГИЛ не оставляют попыток остановить продвижение сирийских войск, перебрасывая в район ДЕЙР-ЭЗ-ЗОРА тяжелую бронетехнику, машины повышенной проходимости с установленными крупнокалиберными пулеметами, вооружение и боеприпасы, а также создают новые укрепрайоны с оборудованными артиллерийскими и минометными позициями.
Российская авиация круглосуточно уничтожает вновь выявленные цели – бронетехнику, склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии.
За последние двое суток российскими самолетами уничтожено 9 единиц бронетехники, включая два танка, 6 огневых позиций артиллерии, одна РСЗО кустарного производства, 3 склада с боеприпасами, пункт управления, а также более 20 грузовых автомобилей с топливом, оружием и боеприпасами.
Благодаря результативным действиям российских ВКС сирийские правительственные войска продолжают сжимать кольцо вокруг группировки ИГИЛ в районе населенного пункта #АКЕРБАТ в провинции #Хама.
Российские самолеты Су-34 и Су-35 уничтожают вновь выявляемые цели террористов ИГИЛ из позиции дежурства в воздухе. Время от обнаружения целей боевиков до их уничтожения составляет несколько минут.
На участке автодороги ДЭЙР-ЭЗ-ЗОР – РАСАФЕ была уничтожена крупная автомобильная колонна боевиков ИГИЛ из 12 грузовых автомобилей, перевозивших боеприпасы и оружие, а также машины повышенной проходимости с установленными крупнокалиберными пулеметами, зенитными установками и минометами.
Разгром ИГИЛ в районе ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР и деблокирование города станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирийской Арабской Республике.
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На данный момент от передовых позиций САА в районе 137-й армейской базы наступающие по пустыне части САА отделяет порядка 40-50 километров. Вторая группировка наступающая по трассе Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор должна еще преодолеть порядка 60-65 километров до передовых позиций САА в районе авиабазы. С учетом того, что черные перебрасывают подкрепления, продвижение может замедлиться ввиду необходимости перемалывать подходящие резервы, которым впрочем особо негде зацепиться ибо местность к западу от Дейр-эз-Зора обороне не благоприятствует и САА и ее союзники имеют все возможности для реализации своего преимущества в бронетехнике и авиации.
Ниже две карты Сирии. Одна на 1 июля 2017. Вторая на 1 сентября 2017.
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ВАЖНО: Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения большой колонны ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора (ВИДЕО)
Утром 2 сентября Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения большой колонны техники террористов ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора.
Напомним, ранее об успехах сирийской армии, которая при поддержке ВКС России продолжает громить террористов ИГИЛ* в так называемом Акербатском котле в центральной Сирии, подробно сообщала «Русская Весна».
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Как уточнили в российском военном ведомстве, в ходе проведения разведки было установлено, что боевики в ночное время стягивают в район Дейр-эз-Зора бронетехнику в отчаянной попытке провести перегруппировку своих сил, хаотично отступающих под атаками сирийской армии.
Российская авиация, уничтожая склады с боеприпасами, пункты управления, бронетехнику и вооружение боевиков, препятствует этим попыткам.
Так, за последние двое суток российскими истребителями Су-35 в районе Акербата и Мадан-Джадида уничтожено два танка террористов, два склада с боеприпасами, автомобильная колонна с вооружением и топливом, РСЗО кустарного производства, более 10-ти грузовых автомобилей, перевозящих боеприпасы, машины повышенной проходимости с установленными крупнокалиберными пулеметами, зенитными установками и минометами.
Также российская авиация оказывала поддержку продвижению подразделениям сирийских войск на участке автодороги Дейр-эз-Зор – Расафе, где Су-34 уничтожили крупная автомобильная колонна боевиков ИГИЛ из 12 грузовых автомобилей, перевозящих боеприпасы, топливо и оружие.
Напомним, вечером 1 сентября «Русская Весна» сообщала, что сирийским бойцам после ожесточенных боёв удалось освободить от террористов город Акербат.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирийское проклятье: Страны-спонсоры войны в САР испытывают большие трудности (КАРТА)
Несколько лет назад США для осуществления очередной «цветной революции» в Сирии сколотили достаточно представительную международную коалицию из стран Европы и Ближнего Востока. Страны Европы предоставляли свои информационные и разведывательные ресурсы, оружие и боеприпасы, страны Персидского залива — деньги, соседние с Сирией страны — базы для обучения боевиков, склады и логистику.
Сейчас ситуация в Сирии стабилизировалась. Правительство Сирии сохранило основную инфраструктуру страны, удержало за собой основные города и территории, на которых проживает около 80 процентов населения Сирии. Сирийские и международные боевики удерживают несколько разрозненных приграничных районов Сирии. В результате возникает новая геополитическая ситуация усиления возрождаемой Сирии и ослабления стран, прямо или косвенно воевавших против Сирии. Их действия против Сирии обернулись бумерангом против них самих.
На Европу обрушилась волна беженцев, точнее, две волны — из Африки через разрушенную Европой Ливию и из Ближнего Востока, в основном из Сирии.
Из Сирии в Европу приезжают не тихие «ботаники»-программисты, но бывшие боевики, люди, воевавшие со своим правительством. У многих беженцев из Сирии, наводняющих сейчас Европу, руки по локоть в крови и умение обращаться с оружием и убивать. Этот поток беженцев можно рассматривать как «месть Каддафи», так как во времена стабильной и процветающей Ливии ливийское правительство держало границу на замке, и не пропускало никаких беженцев из Африки в Европу. Хаос, созданный европейцами в Ливии и в Сирии, сейчас вернулся в Европу и пришёл на улицы европейских городов.
Саудовская Аравия сейчас тоже испытывает последствия своего инициирования сирийского конфликта. От трети до половины саудовской армии вынуждено постоянно находиться в восточных нефтеносных провинциях, населённых шиитами. Значительные военные силы Саудовской Аравии ведут безнадёжную войну против Йемена, войну, которую Саудовская Аравия неизбежно проиграет. Саудовская Аравия, в отличие, например, от Катара, не диверсифицировала свою экономику, не создавала и не развивала другие отрасли.
В результате бюджет Саудовской Аравии, зависящий процентов на 70–80 от нефти и от цен на нефть, после нескольких лет инспирированного самой Саудовской Аравией падения мировых цен на нефть, из профицитного стал дефицитным.
Сама Саудовская Аравия, ранее размещавшая лишние денежные средства на мировых финансовых рынках, сейчас является нетто-кредитором и занимает деньги на продолжение двух войн — в Сирии и в Йемене.
Эта ситуация не может продолжаться бесконечно, запасов денег в Саудовской Аравии сейчас остаётся где-то на пять лет. Если у власти в Саудовской Аравии находятся относительно разумные правители, то сейчас они неизбежно должны будут начать какие-то дипломатические действия с целью выйти из двух войн и каким-либо образом «сохранить лицо». Альтернатива — финансовый и внутриполитический крах этой страны — колосса на глиняных ногах.
России нужно закрепить успех в регионе и «добить» саудитов и их мелких союзников из стран Персидского залива.
Для этого нужно наконец-то начать оказывать полномасштабную военно-техническую помощь законному йеменскому правительству — хуситам. Цена вопроса — военно-морская база в Адене, позволяющая контролировать весь Индийский Океан и путь из Азии и из Персидского залива в Европу через Красное море и Суэцкий канал.
Я предполагаю, что хуситы давно уже просят такую поддержку, и российскому руководству нужно только пойти им навстречу и приложить небольшие усилия для оказания им помощи для победы в Йемене над йеменской «Аль-Кайедой» (организация, запрещённая в России) и над саудитами.
Иордания, вмешавшись в сирийский конфликт, не извлекла из него никаких политических и экономических выгод. На территории Иордании сейчас находится примерно полтора миллиона сирийских беженцев.
Из-за наплыва беженцев инфраструктура и экономика Иордании разрушаются, школы и больницы не справляются с огромным количеством людей. На них расходуется до четверти и без того напряжённого бюджета этой страны.
А новых денег на войну с Сирией и на беженцев Иордании никто не даст. Фактически, участие Иордании в агрессии против Сирии обернулось для этой страны бумерангом, впрочем, как и для остальных стран-агрессоров.
Государство Израиль стремиться максимально ослабить и расчленить своего соседа, чтобы не возвращать Сирии оккупированные Израилем сирийские Голанские высоты. Для этого Израиль активно вмешивается в войну, продолжающуюся на территории Сирии. Государство Израиль продолжает лечить на своей территории боевиков и террористов, воюющих против сирийского правительства. Израиль поддерживал и поддерживает курдов, целью которых является расчленение Сирии.
Государство Израиль продолжает поставки на территорию, контролируемую террористами на юго-западе Сирии. Все последние годы государство Израиль совершало военные акты агрессии против сирийского народа и сирийской армии — артиллерийские обстрелы и авиационные удары. Только недавно сирийские системы ПВО начали оказывать противодействие прямой израильской агрессии против Сирии.
Государство Израиль находится в юридическом состоянии войны с Сирийской Арабской Республикой, в состоянии, которое ограничивается соглашением о прекращении огня, постоянно нарушаемым государством Израиль. После недавнего создания Россией и Сирией единой системы ПВО продолжение прямой израильской агрессии против Сирии маловероятно.
Формально государство Израиль заявляет, что его целью является предотвращение усиления влияния Ирана и «Хизбаллы» на территории Сирии. По мере восстановления сирийского государственности на всей территории Сирии и усиления и укрепления власти сирийского правительства будет возрастать вероятность восстановления полного военного и государственного контроля над всей территорией Сирии, в том числе над провинцией Кунейтра вплоть до так называемой «Пурпурной линии» — линии прекращения огня между Сирией и Израилем. В этом случае сирийское правительство на своей территории само будет вправе решать, какие военные соединения своей армии и каких иностранных армий размещать в этом районе на своей, сирийской территории.
Именно этого состояния, неизбежного после окончания войны в Сирии, формально опасается государство Израиль. Надо заметить, что необходимость размещения иностранного контингента на юге Сирии связана в первую очередь с агрессивными действиями государства Израиль против Сирии.
Руководство государства Израиль в дальнейшем должно будет думать прежде всего о мирном соглашении с Сирией и о возврате Сирии оккупированных Израилем сирийских Голанских высот — прежде всего, в интересах самого государства Израиль и в интересах всеобщего мира в регионе. Результатом активного участия государства Израиль в войне против Сирии стало усиление сирийской ПВО и улучшение военной безопасности Сирии.
Всё это звучит несколько мистически, но все страны, активно участвовавшие в войне против Сирии, сейчас испытывают новые затруднения в различных сферах, затруднения, являющиеся для них последствиями их агрессивной политики против Сирии.
Неразумные правители, увидевшие в Сирии лёгкую добычу, сейчас вместе со своими странами пожинают горькие плоды своей враждебной немирной политики.
История уже сейчас рассудила всех участников и все стороны ближневосточного конфликта. Война против Сирии обернулась для всех основных стран участников антисирийской коалиции большим и тяжёлым бумерангом.
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Михаил Ошеров, для «Русской Весны»
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СРОЧНО: Разгром ИГИЛ в Акербатском котле, Армия Сирии и ВКС РФ освободили 9 населённых пунктов (ВИДЕО + КАРТА)
Сирийские войска и ВКС России продолжают громить террористов «ИГИЛ» в центральной Сирии.
Военный источник рассказал «Русской Весне» об оперативной обстановке на этом участке фронта.
«Передовой отряд «Катарджи» в результате наступления вдоль дороги Эс-Сухне — Дейр-эз-Зор освободил населённый пункт Сакиет. Продвижение составило до 23 км.
Теперь до оплота ИГИЛ* на реке Евфрат осталось 63 км. Стоит отметить, что в настоящее время на Дейр-эз-Зор ведется наступление сразу с трех сторон, в которых при поддержке российских ВКС участвуют не только сирийские военные, но также иранские и ливанские штурмовые отряды», — сообщил военный.
«Так же утром в пятницу войска добились успехов и в районе «акербатского котла». 1588 пехотный батальон овладел населенными пунктами Эль-Хафия и Муаддамия и оказался в 6 км от Акербата. По мнению командования Сирийской арабской армии, до полного освобождения этого региона осталось не более 48 часов», — добавил собеседник «Русской Весны».
В течение 24 часов САА освободила от ИГИЛ 8 ключевых населенных пунктов в «Акербатском котле», а по последним данным, и сам город Акербат.
В начале армейцы взяли под контроль двенадцатикилометровую территорию к северу от города Манух, расширяя свою зону контроля к югу от Акербата.
Затем в восточной части провинции Хама передовые отряды Сирийской армии освободили поселения Расмус аль-Мазаре, Занубы, Тувины, Хасу, Тайбата Даке и Джибба. Взятие этих населенных пунктов позволило САА расширить свою зону контроля к северу от главного оплота ИГИЛ в Центральной Сирии.
Также правительственные силы взяли под контроль зону безопасности вокруг участка шоссе, который проходит между городами Шейх Хилал и Итрия, обезопасив стратегическую трассу от любых нападений ИГИЛ.
Во второй половине дня во главе со спецназом 15-й дивизии и 4-й механизированной дивизией Сирийская арабская армия атаковала оборонительные позиции террористов в городах Муадамия и Аль-Хафия. САА взяла под полный контроль оба вышеупомянутых города после того, как исламисты ушли, чтобы укрепить район вокруг Акербата.
Министерство обороны Сирии обнародовало кадры боёв на этих участках фронта.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Южная Осетия — центр для расчетов с Сирией и Ираном?
Из Южной Осетии постепенно будут делать оффшорную зону, и в последнее время этот процесс существенно набирает обороты.
Не секрет, что операции между российскими компаниями и ДНР/ЛНР проводились через Международный расчетный банк, зарегистрированный на территории Южной Осетии. Более того, управление заводами на территории ДНР и ЛНР возложено на зарегистрированное в Южной Осетии ЗАО «Внешторгсервис». То есть ЮО играет роль буфера в экономических отношениях между РФ и ДНР/ЛНР.
Однако в Кремле решили пойти дальше. После того, как ЦБ ввел временную администрацию в «Темпбанке», сразу же возникли сложности по проведению торговых операций с Ираном и Сирией. «Темпбанк» специализировался на этом направлении, из-за чего и оказался под санкциями, как и весь топ-менеджмент организации. В конечном итоге «поставщик ПО» им отключил SWIFT.
В Москве было принято решение, что Банк Развития из ЮО должен зайти в капитал Русского Международного Банка, у которого с августа наметились небольшие проблемы. В результате конечным бенефициаром всех сделок российского банка с Сирией и Ираном становится южноосетинский банк.
Новые владельцы планируют на базе РМБ организовать собственную систему международных расчетов с Сирийской Арабской Республикой и Исламской Республикой Иран.
Такая схема должна существенно усложнить контроль за потоками капитала со стороны иностранных служб, а также делает бессмысленным введение каких-либо санкций.
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Впечатляющие кадры: «Ночные охотники» ВКС РФ уничтожают боевиков ИГИЛ (ВИДЕО)
Во время наступления подразделения САР поддерживают ВКС РФ. Вертолеты Ми-28 наносят по боевикам сокрушительный удар.
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ добивает оборонительные укрепления боевиков ИГИЛ* (террористическая организация запрещена в России) в котле, куда загнали террористов, в районе месторождения Шаер.
Телеканал «Звезда» публикует эксклюзивные кадры с передовой.
«По состоянию на 1 сентября армия САР при поддержке российских ВКС глубоко вклинилась в оборону боевиков ИГИЛ в центральной части Сирии, к северо-западу от Пальмиры, к востоку от Хомса. Боевики ИГИЛ окопались в этих местах с лета 2014 года», — сообщает с места событий стрингер «Звезды».
В этих местах ведет бои подразделение полковника Манера. Зимой армейские подразделения удерживали пустыню вокруг базы Т4, на дороге Хомс-Пальмира, а теперь наступает стремительными темпами.
«Стремясь максимально снизить потери, армия наступает после мощной артподготовки. Однако настоящим подарком с небес для сирийской армии стали российские ВКС. По выявленным целям работают вертолеты, которые сразу же могут скорректировать огонь», — прокомментировал съемку стрингер.
На опубликованных кадрах видно, как на позиции боевиков ИГИЛ заходит российский боевой вертолет Ми-35 — выпускает неуправляемые снаряды, отворачивает, еще раз выпускает неуправляемые ракеты по выявленной цели.
«После в наступление переходит сирийская пехота, однако упирается в плотный огнь противника. Вновь передаются координаты выявленных огневых точек. Сразу после выявления местоположения противника буквально над головами пехоты проходит российский Ми-28Н „Ночной охотник”. Он сходу обрушивает ракетный залп по еще не успевшим отойти боевикам, как на полигоне отстреливая боезапас. После такой поддержки подразделение полковника Манера методично продвигается вглубь котла, жить которому осталось совсем недолго», — сообщил стрингер с места событий.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Думаю автор правильно пишет о том, что Москве надо
оказать помощь Йемену.