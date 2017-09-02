Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 сентября 2017

Несколько лет назад США для осуществления очередной «цветной революции» в Сирии сколотили достаточно представительную международную коалицию из стран Европы и Ближнего Востока. Страны Европы предоставляли свои информационные и разведывательные ресурсы, оружие и боеприпасы, страны Персидского залива — деньги, соседние с Сирией страны — базы для обучения боевиков, склады и логистику.

Сейчас ситуация в Сирии стабилизировалась. Правительство Сирии сохранило основную инфраструктуру страны, удержало за собой основные города и территории, на которых проживает около 80 процентов населения Сирии. Сирийские и международные боевики удерживают несколько разрозненных приграничных районов Сирии. В результате возникает новая геополитическая ситуация усиления возрождаемой Сирии и ослабления стран, прямо или косвенно воевавших против Сирии. Их действия против Сирии обернулись бумерангом против них самих.

На Европу обрушилась волна беженцев, точнее, две волны — из Африки через разрушенную Европой Ливию и из Ближнего Востока, в основном из Сирии.

Из Сирии в Европу приезжают не тихие «ботаники»-программисты, но бывшие боевики, люди, воевавшие со своим правительством. У многих беженцев из Сирии, наводняющих сейчас Европу, руки по локоть в крови и умение обращаться с оружием и убивать. Этот поток беженцев можно рассматривать как «месть Каддафи», так как во времена стабильной и процветающей Ливии ливийское правительство держало границу на замке, и не пропускало никаких беженцев из Африки в Европу. Хаос, созданный европейцами в Ливии и в Сирии, сейчас вернулся в Европу и пришёл на улицы европейских городов.

Саудовская Аравия сейчас тоже испытывает последствия своего инициирования сирийского конфликта. От трети до половины саудовской армии вынуждено постоянно находиться в восточных нефтеносных провинциях, населённых шиитами. Значительные военные силы Саудовской Аравии ведут безнадёжную войну против Йемена, войну, которую Саудовская Аравия неизбежно проиграет. Саудовская Аравия, в отличие, например, от Катара, не диверсифицировала свою экономику, не создавала и не развивала другие отрасли.

В результате бюджет Саудовской Аравии, зависящий процентов на 70–80 от нефти и от цен на нефть, после нескольких лет инспирированного самой Саудовской Аравией падения мировых цен на нефть, из профицитного стал дефицитным.

Сама Саудовская Аравия, ранее размещавшая лишние денежные средства на мировых финансовых рынках, сейчас является нетто-кредитором и занимает деньги на продолжение двух войн — в Сирии и в Йемене.

Эта ситуация не может продолжаться бесконечно, запасов денег в Саудовской Аравии сейчас остаётся где-то на пять лет. Если у власти в Саудовской Аравии находятся относительно разумные правители, то сейчас они неизбежно должны будут начать какие-то дипломатические действия с целью выйти из двух войн и каким-либо образом «сохранить лицо». Альтернатива — финансовый и внутриполитический крах этой страны — колосса на глиняных ногах.

России нужно закрепить успех в регионе и «добить» саудитов и их мелких союзников из стран Персидского залива.

Для этого нужно наконец-то начать оказывать полномасштабную военно-техническую помощь законному йеменскому правительству — хуситам. Цена вопроса — военно-морская база в Адене, позволяющая контролировать весь Индийский Океан и путь из Азии и из Персидского залива в Европу через Красное море и Суэцкий канал.

Я предполагаю, что хуситы давно уже просят такую поддержку, и российскому руководству нужно только пойти им навстречу и приложить небольшие усилия для оказания им помощи для победы в Йемене над йеменской «Аль-Кайедой» (организация, запрещённая в России) и над саудитами.

Иордания, вмешавшись в сирийский конфликт, не извлекла из него никаких политических и экономических выгод. На территории Иордании сейчас находится примерно полтора миллиона сирийских беженцев.

Из-за наплыва беженцев инфраструктура и экономика Иордании разрушаются, школы и больницы не справляются с огромным количеством людей. На них расходуется до четверти и без того напряжённого бюджета этой страны.

А новых денег на войну с Сирией и на беженцев Иордании никто не даст. Фактически, участие Иордании в агрессии против Сирии обернулось для этой страны бумерангом, впрочем, как и для остальных стран-агрессоров.

Государство Израиль стремиться максимально ослабить и расчленить своего соседа, чтобы не возвращать Сирии оккупированные Израилем сирийские Голанские высоты. Для этого Израиль активно вмешивается в войну, продолжающуюся на территории Сирии. Государство Израиль продолжает лечить на своей территории боевиков и террористов, воюющих против сирийского правительства. Израиль поддерживал и поддерживает курдов, целью которых является расчленение Сирии.

Государство Израиль продолжает поставки на территорию, контролируемую террористами на юго-западе Сирии. Все последние годы государство Израиль совершало военные акты агрессии против сирийского народа и сирийской армии — артиллерийские обстрелы и авиационные удары. Только недавно сирийские системы ПВО начали оказывать противодействие прямой израильской агрессии против Сирии.

Государство Израиль находится в юридическом состоянии войны с Сирийской Арабской Республикой, в состоянии, которое ограничивается соглашением о прекращении огня, постоянно нарушаемым государством Израиль. После недавнего создания Россией и Сирией единой системы ПВО продолжение прямой израильской агрессии против Сирии маловероятно.

Формально государство Израиль заявляет, что его целью является предотвращение усиления влияния Ирана и «Хизбаллы» на территории Сирии. По мере восстановления сирийского государственности на всей территории Сирии и усиления и укрепления власти сирийского правительства будет возрастать вероятность восстановления полного военного и государственного контроля над всей территорией Сирии, в том числе над провинцией Кунейтра вплоть до так называемой «Пурпурной линии» — линии прекращения огня между Сирией и Израилем. В этом случае сирийское правительство на своей территории само будет вправе решать, какие военные соединения своей армии и каких иностранных армий размещать в этом районе на своей, сирийской территории.

Именно этого состояния, неизбежного после окончания войны в Сирии, формально опасается государство Израиль. Надо заметить, что необходимость размещения иностранного контингента на юге Сирии связана в первую очередь с агрессивными действиями государства Израиль против Сирии.

Руководство государства Израиль в дальнейшем должно будет думать прежде всего о мирном соглашении с Сирией и о возврате Сирии оккупированных Израилем сирийских Голанских высот — прежде всего, в интересах самого государства Израиль и в интересах всеобщего мира в регионе. Результатом активного участия государства Израиль в войне против Сирии стало усиление сирийской ПВО и улучшение военной безопасности Сирии.

Всё это звучит несколько мистически, но все страны, активно участвовавшие в войне против Сирии, сейчас испытывают новые затруднения в различных сферах, затруднения, являющиеся для них последствиями их агрессивной политики против Сирии.

Неразумные правители, увидевшие в Сирии лёгкую добычу, сейчас вместе со своими странами пожинают горькие плоды своей враждебной немирной политики.

История уже сейчас рассудила всех участников и все стороны ближневосточного конфликта. Война против Сирии обернулась для всех основных стран участников антисирийской коалиции большим и тяжёлым бумерангом.

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Михаил Ошеров, для «Русской Весны»