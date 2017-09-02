Русская Школа Русского Языка. Урок 18

Подлинный, а не подменный настоящий Русский язык, сегодня, едва ли единственный источник, который может вернуть и разъяснить нам многое из утраченного нами и умышленно-насильственно, и по глупости, и по небрежности.

И мы очень-очень надеемся, что он способствует примирению кабинетных ученых и энтузиастов альтернативщиков, и вдохновленных писателей, и доверчивых читателей социальных сетей, от невоспитанных хамов-комментаторов (трусливо скрывающихся за кличками и картинками) до энциклопедически образованных, думающих аналитиков, терпеливо ожидающих последующих разъяснений); от депрессивных скептиков до восторженных фанатов любой теории…

А главное, ГЛАВНОЕ! что ПРОЯВЛЕННЫЙ русский язык непременно поспособствует примирению – язычников, родноверов, староверов, атеистов и православных русских людей, мистиков и материалистов, приверженцев индуизма, буддизма, и прочих старых и новых измов… проявив и тем, и другим, и третьим, и четвертым, подлинные изводные значения русских слов, понятий, метафор, образов, символов, смыслов, изображений… которые преобразуясь в разное время, на разных территориях, по разным причинам, сегодня, становятся не объединяющим началом, а всё чаще оружием всех названных категорий русскоговорящих людей меж собой. Каждой, за или против всех остальных. И это не позволительная беда для нас и самая заветная мечта наших недругов!

Все вышедшие на данный момент уроки можно найти по этой ссылке