Рахманские сакральные тексты велесовицей

Полемика вокруг Велесовой книги, её оспариваемого исторического значения и подлинности, так бы и оставалась уделом сторонников книги и оппонентов из лагеря академической науки, если бы не обнародованные находки металлических изделий с велесовичными надписями, предположительно конца 1 тыс. до н. э. – середины 1 тыс. н. э. Так о чем же говорят найденные велесовичные надписи?

Не так давно в интернете появились фото семейных реликвий — металлических изделий славянского периода на которых велесовицей, стилем «скорописи», характерным для дощечек Велесовой книги, вертикальной вязью, было вырезано название древнеславянского государства РОСЬ ( http://sviatoiar.livejournal.com/1749.html ). Исследователи считают, что наличие таких артефактов есть неопровержимым доказательством существования древнего Роського государства в центральном славянском, Висло-Днепровском, регионе.

В публикациях по этому поводу отмечались и особенности указанного письма, велесовицы, делавшие его сакральным. Наиважнейшим здесь являлось соблюдение двух главных правил:



— отдельному звуку должна соответствовать только одна отдельная буква (знак)!

— отдельной букве (знаку) должен соответствовать только один единственный звук!



То есть, главным условием сакральности письма, была и есть однозначность передачи буквенно-звуковой информации. В велесовице, или роськой азбуке, как и ныне в украинском языке, звуки и буквы были чётко привязаны друг к другу, с условием соблюдения главного принципа – как пишется, так и говорится.

Именно это позволяло древним славянам-росам и их духовным Отцам, Рахманам и волхвам, тысячелетиями использовать уникальное велесовичное письмо для сакрального кодирования священных текстов, для словообразования, для составления особых слов-аббревиатур с глубоким духовным смыслом, группируя первые буквы используемых слов.

Принципы сакрального письма хорошо иллюстрирует сакральная надпись на пластине в виде кольца, найденного где то в Волынском регионе, где велесовичная аббревиатура гласит — *СВРГІЄОЦЬ*.

По мнению специалистов на роськом, ныне украинском, языке фраза может звучать как *СВАРОГ І Є ОТЕЦЬ* (на русском — *СВАРОГ И ЕСТЬ ОТЕЦ*), где слова СВАРОГ и ОТЕЦЬ также аббревиатуры с глубоким духовным смыслом.

Надпись на кольце чётко соблюдает основные принципы сакрального письма и показывает, какой была велесовичная буква «О» в древности и какой она оставалась вплоть до момента формирования византийскими монахами в 9 в. н. э. сложной, и потому не сакральной, кириллицы. В новоделе древнему знаку искусственно «расширили» звучание до трёх звуков, «О», «ОУК», «У», навязывая такую трактовку славянам и не славянам региона!

В пределах Верхнего Поволжья к 15-16 веку в кирилличном звучании стал доминировать звук «У». Поэтому надпись РОСЬ, в то время, стала произносится исключительно как РУСЬ, при этом утратив всякий сакральный смысл.

Сказанному есть и иное подтверждение.

Однозначность прочтения велесовичной буквы «О», овала с двумя линиями кверху, становится понятной при ознакомлении с ещё одной древней велесовичной надписью на пластине сложной формы, которая по мнению исследователей есть символом Трояни и знаком города Соуренж (Суренж).

На пластине поверх изображения трёх грон помещена надпись — СОУРЄНЖ, аббревиатура где рядом соседствуют велесовичные буквы «О» и «У».

Исходя из сакральности велесовицы становится вполне очевидным, какой знак передаёт звук «О», а какой звук «У». Становится и вполне ясным почему велесовичная буква «О» не может быть ни странным «ОУК-ом» ни буквой «У».



Четыре фотографии древних семейных реликвий, которые появились недавно в интернете, лишь подтверждают выводы исследователей.

Размещённые на них надписи указывают на то, что буква «О» (в древней велесовице овал с двумя концами кверху) звучал исключительно как звук «О». И никаких других прочтений существовать тогда не могло!



Поэтому имеет смысл прокомментировать новые интересные фото и сделать попытку расшифровать велесовичный, роський текст размещённых на артефактах надписей, относящихся, предположительно, к концу 1 тыс. до н. э. – середине 1 тыс. н. э.

На первой фотографии видим щиток-пластину, на которой вырезан текст в виде двух велесовичных аббревиатур, звучащих как СВРГІЄОЦЬ и СОУРЄНЖ. Справа и слева от текста помещены сварги, а под текстом расположен равносторонний крест с круглыми углублениями на концах.

Выше текста прорезаны два отверстия, предположительно для крепления пластины.

Текст, по типологии знаков, абсолютно идентичен велесовичным текстам ранее обнародованных в интернете артефактов.

Похоже он вырезался штихелем, хотя возможны и иные техники резьбы.

По оценкам специалистов предметам с такими надписями не менее 2,3-1,5 тысяч лет, что указывает на их уникальность для славянского мира!

Ведь они явные примеры докирилличного письма, существовавшего за тысячилетия до новой эры!

Особенностью надписей на щитке есть то, что две сакральные аббревиатуры, встречавшиеся ранеее по отдельности, СВРГІЄОЦЬ и СОУРЄНЖ, размещены рядом, на одном предмете, что указывает на их глубокую сакральную связь.



Исходя из расшифровки первой аббревиатуры, которая звучит как СВАРОГ І Є ОТЕЦЬ, исследователи убеждены в следующем роськом или украинском прочтении второй аббревиатуры: СОУРЄНЖ — СВЯТІСТЬ ОТЦЯ У РІВНЯХ Є НАРОДУ ЖИВОГО (на русском – СВЯТОСТЬ ОТЦА В УРОВНЯХ ЕСТЬ НАРОДА ЖИВОГО).

То есть, верхняя надпись раскрывает нам имя Отца росов — Сварог!

В то же время вторая надпись констатирует следующее — святость Отца представлена в духовных уровнях живого народа (живого – то есть, получающего от Отца Живу, энергию и поля жизни!).

Отсюда, народ почитающий Правь – живой народ!

Указанные выводы подкрепляются и фотографией второй семейной реликвии.

На пластине, почти треугольной формы, где в верхней части размещены отверстия для крепления, вырезаны три сакральные фразы в обрамлении, поданном в виде резных волнообразных дуг. Фразы-аббревиатуры перекликаются по смыслу с ранее расшифрованными надписями, хотя и имеют некоторые отличия.

Вся надпись звучит так – СЕБОГЪ СВАРОГЪ ІЄОТЕЦЬНАШЪ.

На роськом или украинском языке, текст может произносится так: СЄ БОГ СВАРОГ І Є ОТЕЦЬ НАШ (на русском – ЭТО БОГ СВАРОГ И ЕСТЬ ОТЕЦ НАШ).



Но и это не вполне окончательное обьяснение.

Текст имеет некие особенности – в нём каждая строка завершается твёрдым знаком (твёрдый знак в украинском языке ныне заменён апострофом).

По мнению исследователей — твёрдый знак (Ъ) в велесовице не буква. Он элемент указывающий на принадлежность к высшим духовным уровням Прави. Он графическая метка для высших духовных категорий, применение которой в написании слов строго регламентировалась законами Прави и собственно Рахманами и волхвами.

То есть перед нами символ высшей степени духовного наполнения, духовной святости (Ъ), использование которого, нужно было заслужить.

Но наиболее интересной есть надпись на третьей пластине, имеющей сложный и багатый рисунок.

И на ней вырезаны уже знакомые аббревиатуры. Но есть и существенные отличия. Надпись на пластине говорит о наиболее важном для людей – о том, что Сварог является Творцом (Вселенной, Светлого Ирия, Прави, Нави, Яви и т.п.).

Текст помещён в виде двух строчек и ограничен сложным плетёным рисунком внизу и тиснёнными дугами вверху.

Он сообщает: СЄБОГЪСВАРЪГЪ ІЄТВАРИЦЬАРТА.

На роськом и украинском языке полная фраза может звучать так – СЕ БОГ СВАРОГ І Є ТВОРИ(Е)ЦЬ АРТА (на русском – ЭТО БОГ СВАРОГ И ЕСТЬ ТВОРЕЦ АРТА).

Но не только утверждение, что Сварог и есть Творцом, отличает третью пластину от предыдущих. На пластине присутствует ещё одно слово – АРТА.



Исследователи считают, что АРТА – это город предшественник Соуренжа, столицы древнеславянского государства.

АРТА являлась столицей ещё более древней Артании, скорее всего ІІ — І тыс. до н. э., вплоть до осады и разрушения города готами в 6 в. до н. э.

Но и это не всё.

Исследователи утверждают, что слово АРТА тоже сакральная аббревиатура, обозначающая на роськом и украинском языках следующее – АТМАН (дух) РІВНЯ ТВОРЦЯ АТМАНУ (духу) (на русском – ДУХ УРОВНЕЙ ТВОРЦА ДУХА).

Подтверждением важности самого понятия АРТА есть фото четвёртой роськой реликвии. Она круглый оберег с вырезанным словом АРТА.

Какие же выводы можно сделать на основании увиденного? О чем же говорят фото интереснейших семейных реликвий?



Говорят они о следующем:

1. О существовании в центральнославянском регионе пласта древнейшей славянской, рахмано-волхвовской, православной культуры, уничтоженной новейшими цивилизациями — особого духовного сообщества, возникшего за многие тысячилетия до формирования бытующих мировых религий;

2. О существовании древнего славянского письма, имевшего все признаки сакральности и аббревиатурности, влиявшего на славянскую духовность и мировидение, получившего хождение на уровне древнейших славянских государств за многие тысячелетия до византийской кириллицы, являвшегося инструментом для формирования славянских слов и сакральных понятий славянскими Отцами — Рахманами и волхвами;

3. О высоких технологических успехах славян в работе с металлами, о культуре обработки металлических изделий, о ювелирном умении славянских мастеров помещать тексты на небольших по размерах пластинах и подвесках;

4. О существовании древних славянских государств и союзов за многие тысячелетия до нашей эры, созданных на духовных принципах и законах Прави, Яви, Нави духовными славянскими учителями — Рахманами и волхвами.



И напоследок…

Величайшая благодарность тем хранителям уникального наследия, которые невзирая на активную тысячелетнюю войну со всем славянским и древнеправославным, на вынужденном прекращении в 17-18 столетиях деятельности рахмано-волхвовской системы, уберегли рахманские реликвии великих прадедов и предоставили фото семейных реликвий для широкого научного анализа и изучения!





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По материалам из интернета

https://sviatoiar.livejournal.com/1951.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru