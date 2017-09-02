Поступок простой русской женщины Прасковьи Щеголевой

15 сентября 1942 года младший лейтенант авиационного полка Михаил Мальцев получил боевое задание:провести штурмовку вражеской техники, скопившейся в лесу у реки Дон, и вернуться на аэродром. Во время выполнения этого задания самолет Мальцева был подбит, упал на высокий холм и стремительно начал скользить на брюхе по крутому склону к реке… прямо в огород. В огороде находилась Прасковья Щеголева со своими детьми и матерью.Она пришла в свое родное село Семилуки, занятое фашистами, чтобы накопать картошки, собрать помидор и накормить ребятишек.

Самолет горел.

- Мама, дайте лопату! – велела Прасковья и тут же широким мужским махом начала кидать землю в огонь. Мальцев пришел в сознание,встал,открыл фонарь и спустился на землю. К нему подбежала женщина.

- Иди в хату! – указала она на дом.

- Где немцы? – спросил он.

- По всей деревне.

Действительно, отделения тайной полевой полиции обосновались в селе Девица и на хуторе Севастьяновка, а отряды полевой жандармерии помимо этих сел находились и в совхозе «Семилукский», где дислоцировался штаб 7-го немецкого армейского корпуса.

А в это время фашисты с собаками бежали к горящему самолету.

- Куда мне деться? Прасковья указала за дом.

- Вот так по оврагу сейчас же и уходи. Он пополз. Щеголева предупредила детей ничего не говорить немцам, она сама будет им отвечать. Прасковья пока не знала, что ждет ее и детей, не предчувствовала близкого конца.

Как и следовало ожидать, через несколько минут к месту падения самолета прибыли немцы. О зверствах фашистов рассказал единственный спасшийся из семьи сын Александр (муж и отец Степан Егорович погиб на фронте).

Немцы начали допрашивать Щеголеву и детей о месте укрытия летчика, но никто из них летчика не выдал. Женщина стояла на своем, заявив, что ничего не знает. Рассвирепев,фашисты стали Щеголеву и ее детей избивать и травить овчарками, которые рвали их в клочья. Взрослые и дети молчали. Тогда немцы схватили 12-летнего Сашу, завели в пустой дом и, угрожая расстрелом его матери, пытались добиться у него, где спрятан летчик. Ничего не добившись, они избили его, сказав, что все будут расстреляны. Возвратившись во двор, еще раз учинили над Прасковьей, ее матерью и пятью малолетними детьми зверскую расправу: немец протянул к матери руку, рванул с ее груди Нину, одеяло раскрылось, девочка вывалилась на землю. Собак спустили с поводков… А затем все они были убиты:

Прасковья Ивановна (ей было 35 лет), ее мама, Аня – 9-ти лет (ее плюшевый жакетик был весь как решето от пуль), Полина – 7-ми, Нина, которой едва исполнилось два года. И два Николая (сын и племянник) 5 – 6-ти лет.

Саша испугался, услышав крики и выстрелы. Он сидел в запертом чулане. Вспомнил, что здесь есть узкий лаз. Через него и убежал, спрятался.

Лётчик Михаил Мальцев укрылся в одном из домов Семилук. Там его обнаружила на следующий день одна из женщин — Наталья Мисарева, и выдала его оккупантам. Её слова Мальцев будет помнить всю жизнь:

— Я, пожалуй, пойду, заявлю в комендатуру, — спокойно сказала она.

— В какую? — не поверил лётчик.

— В немецкую.

И потом:

— Чего кривишься? У немцев тебе хуже не будет.

Перед тем, как заявить, она накормила его. Проснулся лётчик от боли в руках и груди — два немца держали его за руки, третий навёл винтовку. Его приволокли в Ендовище, поставили возле полевой кухни. Обед уже раздали, кто-то окрикнул: «Товарищ лётчик, может, молочка выпьете?». Это была Наталья.

— Спасибо, ты меня уже напоила. Сыт по горло, — глухо ответил Мальцев.

Пережив почти трёхлетний плен, лётчик был освобождён советскими войсками в 1945 году. После войны Мальцев женился, родил трёх детей. Вернулся в родные башкирские леса и устроился работать в одно из лесничеств. Как-то его старшая дочь Татьяна прочла в «Советской России» о подвиге женщины из Семилук, которая ценой своей жизни спасла лётчика. Так Мальцев узнал фамилию женщины, пожертвовавшей жизнью своей семьи ради него. В 1965 году он приехал в Семилуки. Долго лежал, плача, на могиле Прасковьи. Встретился он и с Натальей…

Она его не узнала. Только когда он показал ей поврежденный язык (во время падения самолёта, Мальцев сильно прикусил его). Та побледнела: «Что мне теперь будет?». Бывший с Мальцевым чекист Мартыненко сказал:

— Пусть вас совесть мучает всю жизнь.

Был ли у Прасковьи выбор? Наверное, был. Она вместе с детьми могла бы убежать до прихода немцев и спрятаться, а могла б совсем не подходить к горящему самолету, где без ее помощи наверняка бы сгорел летчик. Могла и выдать его, указав направление, куда он пошел прятаться. Смотришь, за это фашисты могли детям шоколадку дать или губную гармошку, а ей самой паек из суррогатных продуктов. Но Прасковья поступила так, как поступила, как подсказывала ей совесть. Прасковья Ивановна Щеголева награждена орденом Отечественной войны первой степени, Александр Степанович Щеголев – медалью "За отвагу".

Источник: www.kramola.info