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Поступок простой русской женщины Прасковьи Щеголевой

18:58. 2 сентября 2017 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал:

"Не осуждай меня,Прасковья,

Что я пришел к тебе такой:

Хотел я выпить за здоровье,

А должен пить за упокой".

Эти строчки поэт М. Исаковский посвятил мужественной и отважной женщине.

Имя землячки воронежцев Прасковьи Ивановны Щеголевой, совершившей в годы войны беспримерный подвиг, золотыми буквами вписано в летопись Великой Отечественной войны.

15 сентября 1942 года младший лейтенант авиационного полка Михаил Мальцев получил боевое задание:провести штурмовку вражеской техники, скопившейся в лесу у реки Дон, и вернуться на аэродром. Во время выполнения этого задания самолет Мальцева был подбит, упал на высокий холм и стремительно начал скользить на брюхе по крутому склону к реке… прямо в огород. В огороде находилась Прасковья Щеголева со своими детьми и матерью.Она пришла в свое родное село Семилуки, занятое фашистами, чтобы накопать картошки, собрать помидор и накормить ребятишек.

Самолет горел.

- Мама, дайте лопату! – велела Прасковья и тут же широким мужским махом начала кидать землю в огонь. Мальцев пришел в сознание,встал,открыл фонарь и спустился на землю. К нему подбежала женщина.

- Иди в хату! – указала она на дом.

- Где немцы? – спросил он.

- По всей деревне.

Действительно, отделения тайной полевой полиции обосновались в селе Девица и на хуторе Севастьяновка, а отряды полевой жандармерии помимо этих сел находились и в совхозе «Семилукский», где дислоцировался штаб 7-го немецкого армейского корпуса.

А в это время фашисты с собаками бежали к горящему самолету.

- Куда мне деться? Прасковья указала за дом.

- Вот так по оврагу сейчас же и уходи. Он пополз. Щеголева предупредила детей ничего не говорить немцам, она сама будет им отвечать. Прасковья пока не знала, что ждет ее и детей, не предчувствовала близкого конца.

Как и следовало ожидать, через несколько минут к месту падения самолета прибыли немцы. О зверствах фашистов рассказал единственный спасшийся из семьи сын Александр (муж и отец Степан Егорович погиб на фронте).

Немцы начали допрашивать Щеголеву и детей о месте укрытия летчика, но никто из них летчика не выдал. Женщина стояла на своем, заявив, что ничего не знает. Рассвирепев,фашисты стали Щеголеву и ее детей избивать и травить овчарками, которые рвали их в клочья. Взрослые и дети молчали. Тогда немцы схватили 12-летнего Сашу, завели в пустой дом и, угрожая расстрелом его матери, пытались добиться у него, где спрятан летчик. Ничего не добившись, они избили его, сказав, что все будут расстреляны. Возвратившись во двор, еще раз учинили над Прасковьей, ее матерью и пятью малолетними детьми зверскую расправу: немец протянул к матери руку, рванул с ее груди Нину, одеяло раскрылось, девочка вывалилась на землю. Собак спустили с поводков… А затем все они были убиты:

Прасковья Ивановна (ей было 35 лет), ее мама, Аня – 9-ти лет (ее плюшевый жакетик был весь как решето от пуль), Полина – 7-ми, Нина, которой едва исполнилось два года. И два Николая (сын и племянник) 5 – 6-ти лет.

Саша испугался, услышав крики и выстрелы. Он сидел в запертом чулане. Вспомнил, что здесь есть узкий лаз. Через него и убежал, спрятался.

Лётчик Михаил Мальцев укрылся в одном из домов Семилук. Там его обнаружила на следующий день одна из женщин — Наталья Мисарева, и выдала его оккупантам. Её слова Мальцев будет помнить всю жизнь:

— Я, пожалуй, пойду, заявлю в комендатуру, — спокойно сказала она.

— В какую? — не поверил лётчик.

— В немецкую.

И потом:

— Чего кривишься? У немцев тебе хуже не будет.

Перед тем, как заявить, она накормила его. Проснулся лётчик от боли в руках и груди — два немца держали его за руки, третий навёл винтовку. Его приволокли в Ендовище, поставили возле полевой кухни. Обед уже раздали, кто-то окрикнул: «Товарищ лётчик, может, молочка выпьете?». Это была Наталья.

— Спасибо, ты меня уже напоила. Сыт по горло, — глухо ответил Мальцев.

Пережив почти трёхлетний плен, лётчик был освобождён советскими войсками в 1945 году. После войны Мальцев женился, родил трёх детей. Вернулся в родные башкирские леса и устроился работать в одно из лесничеств. Как-то его старшая дочь Татьяна прочла в «Советской России» о подвиге женщины из Семилук, которая ценой своей жизни спасла лётчика. Так Мальцев узнал фамилию женщины, пожертвовавшей жизнью своей семьи ради него. В 1965 году он приехал в Семилуки. Долго лежал, плача, на могиле Прасковьи. Встретился он и с Натальей…

Она его не узнала. Только когда он показал ей поврежденный язык (во время падения самолёта, Мальцев сильно прикусил его). Та побледнела: «Что мне теперь будет?». Бывший с Мальцевым чекист Мартыненко сказал:

— Пусть вас совесть мучает всю жизнь.

 

Был ли у Прасковьи выбор? Наверное, был. Она вместе с детьми могла бы убежать до прихода немцев и спрятаться, а могла б совсем не подходить к горящему самолету, где без ее помощи наверняка бы сгорел летчик. Могла и выдать его, указав направление, куда он пошел прятаться. Смотришь, за это фашисты могли детям шоколадку дать или губную гармошку, а ей самой паек из суррогатных продуктов. Но Прасковья поступила так, как поступила, как подсказывала ей совесть. Прасковья Ивановна Щеголева награждена орденом Отечественной войны первой степени, Александр Степанович Щеголев – медалью "За отвагу".

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 6520 5450
    Ъ 2 сентября 2017 в 20:35 Ссылка Пометить
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    Самое сильное в этом рассказе,что все думают ПОЧТИ одинаково.Я не думаю,что СБ-груп,это Наталья Мисарева осознанно.Им так комфортнее…и морально,и психологически.ЗА ДЕТЕЙ СВОИХ…чтобы не было войны.В этом между нами разница.Даже не злюсь.

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  • 903 635
    Juryi 2 сентября 2017 в 21:22 Ссылка Пометить
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    Народ упрощенно можно представить как два сообщества,
    объединенных землей, языком, культурой.

    Одна часть сообщества, т.н. “элита”, любит управлять,
    говорить в умных ток-шоу или просто тунеядствовать.

    Другая, просто “народ”, немногословна, на ток – шоу,
    глядишь , и двух слов не скажет. Да и не ходит туда.

    Но весь народ, и тунеядцы и простые, кормятся руками
    простого народа, он молча делает свое, оно же общее, дело.

    А в годину суровых испытаний Прасковья Щеголева из простых
    также молча совершит свой подвиг во имя своего русского народа.

    Потому что в ее русской душе от рождения живет правда жизни.
    Эта правда у нас одна – у Прасковьи Щ., у Александра М., у Зои К.
    и миллионов , суть которых – чувство русской общности и человечности.

    Чувства, которого нет у любящей покрасоваться паразитической “элиты”.

    (Повторюсь – упрощенно, понимая, что жизнь – не только белое и черное).

    J UDOV

    Ответить
  • 282 244
    Лидия 2 сентября 2017 в 21:58 Ссылка Пометить
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    Преклоняюсь перед Подвигом Прасковьи… Но… сейчас минусуйте меня: в этом Поступке – менталитет русских, “правдорубов”. Наверное, вместо беспримерной отваги, храбрости, героизма ей бы стоило проявить хитрость: побежал “вон туда” (в другую сторону). Может, спасла бы невинных детей своих. Но вот беда-то: не обучена была врать, хитрить.
    Эта черта характера и сегодня делает наших русских людей уязвимыми перед недоброжелателями, врагами, позволяя им использовать в своих действиях наш менталитет.
    Но детей надо было попытаться спасти… Вот в предыдущем комментарии фраза: жизнь – не только белое и чёрное. Добавлю: есть много серых оттенков, которые наш народ не умеет использовать, хотя о всех уже сейчас этого и не скажешь, жизнь заставила быть “перевёртышами”, не знаю – к худу или к добру.
    А Прасковье, её матери и погибшим деточкам – вечный покой и слава.

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