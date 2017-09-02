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Польские амбиции. Право голоса

11:57. 2 сентября 2017 Просмотров - 327 Один комментарий Опубликовал:

1 сентября 1939 года – начало Второй мировой войны, Германия напала на Польшу. Недавно сразу несколько польских политиков от правящей партии с «говорящим» названием ПиС заявили о «неурегулированности» вопроса о германских репарациях за последствия войны. По мнению премьер-министра страны Беаты Шидло, репарации – это «вопрос субъективности Польши на международной арене». Требования поляков справедливы?

Этот вопрос обсудили в студии, куда пригласили и вашего покорного слугу.

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Мои слова в программе «Право голоса»

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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Один комментарий»

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    Ъ 2 сентября 2017 в 18:59 Ссылка Пометить
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    Знаете…Когда был майдан на Украине,тут(на ЯП) было много организованных комментаторов с “самостийной”.Общаться адекватно с некоторыми было сложно,но возможно…Я…не знаю как общаться с поляками…У меня стереотип.Умер Бандера,сын Бандеры,потом внук,потом правнук,потом пра…пра…и так 10 раз,и появился ПОЛЯК.Ну…может быть я не прав и все потрясающие люди в Польше…Плевать на уйгуров,на чеченов,алжирцев…по-всякому отношения с неродными строятся.А ЭТИ ПРЕДАЛИ НАЦИОНАЛЬНО И ДАВНО.Стереотип у меня такой.Сербы так не сделали.Х…ые у нас двоюродные братья(кроме сербов)…это данность.

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