Польские амбиции. Право голоса

1 сентября 1939 года – начало Второй мировой войны, Германия напала на Польшу. Недавно сразу несколько польских политиков от правящей партии с «говорящим» названием ПиС заявили о «неурегулированности» вопроса о германских репарациях за последствия войны. По мнению премьер-министра страны Беаты Шидло, репарации – это «вопрос субъективности Польши на международной арене». Требования поляков справедливы?



Этот вопрос обсудили в студии, куда пригласили и вашего покорного слугу.

Мои слова в программе «Право голоса»

Источник: nstarikov.ru