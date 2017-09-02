Новости Украины и Новороссии 02 сентября 2017
- 16:46 Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №41: «Потерявши плачем…».
- 15:45 Украина готовится разорвать дипотношения с Россией, — сенатор.
- 15:40 Порошенко в маркете купил пирожок.
- 14:15 Масштабный оползень под Одессой за несколько часов уничтожил улицу (ФОТО, ВИДЕО).
- 13:14 Василий Волга: Ненависть к России – главный нациобразующий стержень на Украине.
- 07:48 «Почти визовый режим» приведет лишь к переезду украинцев в Россию.
- 06:00 Ненужное образование: почему на Украине закрываются школы.
- 00:03 Порошенко сделал это трижды за два дня.
- Вчера 22:45 Дети Донбасса не сидят в подвалах, а учатся.
- Вчера 22:30 Захарченко поздравил жителей Кировского района г. Донецка.
- Вчера 21:48 Крымские м*даки.
- Вчера 21:15 Россия ответит на введение Украиной биометрического контроля, — сенатор.
- Вчера 20:10 Марочко посетил торжественную линейку в Луганской Народной Республике.
- Вчера 20:04 Саакашвили рассказал, как его встретят в Украине (ВИДЕО).
- Вчера 19:52 Басурин посетил торжественную линейку в одной из школ Донецка.
- Вчера 19:40 Министр образования ДНР: Из-за военных действий в Республике не открылось 111 школ.
Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №41: «Потерявши плачем…»
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Украина готовится разорвать дипотношения с Россией, — сенатор
Украина посягает на важнейшие права парламентариев, говоря о возможности ввести уголовное преследование за посещение России; не исключено, что так Киев подготавливает почву для разрыва дипломатических отношений с нашей страной, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил ранее, что выступает за запрет и введение уголовной ответственность за посещение России украинскими депутатами, политиками и общественными деятелями.
«Предложение главы СБУ посягает на одно из важнейших прав депутатов любого парламента — развитие сотрудничества стран и народов», — сказал Клинцевич.
По мнению парламентария, единственная цель подобных инициатив и высказываний — это нагнетание антироссийской истерии на Украине.
«Государство усилиями властной верхушки свело все свои многочисленные функции по существу к одной — нагнетание антироссийской истерии. На мой взгляд, идет информационная и идеологическая подготовка следующего шага — разрыва дипломатических отношений с Россией», — сказал Клинцевич.
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Порошенко в маркете купил пирожок
Не пиар. Не для улиток. Не предвыборная.
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Масштабный оползень под Одессой за несколько часов уничтожил улицу (ФОТО, ВИДЕО)
Побережье Одесской области продолжает неуклонно сползать в море.
Только недавно местные СМИ сообщали о масштабном оползне в Черноморске, а на этой неделе не менее серьезный обвал произошел у северной окраины Одессы, в селе Фонтанка.
Огромные массы грунта сползли в сторону моря, прихватив с собой часть улицы Леси Украинки вместе с дорогой и электроопорами и спровоцировав появление глубоких разломов в поверхности склона.
Масштабный оползень начался около шести вечера 28 августа и остановился уже после полуночи.
«Сначала на дороге плиты начали наезжать одна на другую, а потом потихоньку поехал весь этот массив», — рассказал журналистам местный житель Сергей, чей дом находится под склоном прямо на пути сползающей почвы.
Сообщается, что незадолго до ЧП в селе произошел прорыв водопровода. Дренажная система, которую местные самостоятельно оборудовали для того, чтобы предотвратить подмыв склонов, не справилась с большим объемом воды.
«Над этой улицей вода вытекала прямо на дорогу. Утечку перекрыли, но через два дня случилось то, что случилось», — пояснил Сергей.
«Тут постоянно что-то сползает, но таких крупных сдвигов на моей памяти не было», — добавил другой местный житель.
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Процесс продолжается
Даже спустя несколько дней после оползня местные жители замечают новые разломы и сдвиги.
«Мы всегда по этой тропинке спускались к морю. Еще вчера здесь шли, а сегодня ее разорвало», — рассказывает пенсионерка Любовь, стоя над двухметровым обрывом.
Она живет в селе уже 45 лет и говорит, что оползни участились в последнее десятилетие.
«Село разрастается, домов и людей становится все больше, а канализации нет — у всех выгребные ямы. Вода из них просачивается в почву и размывает склон, — предполагает местная жительница, и, поднимаясь обратно к улице, показывает на горы глины. — Этот кусок уже два года как уполз. А вон тот, под забором — свежий, полгода назад обвалился».
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Кроме того, в районе нет возможности проводить берегоукрепительные работы, поскольку еще 10 лет назад большую часть побережья арендовал частный инвестор.
Участок арендован до 2056 года и попытки расторгнуть договор аренды через суд провалились.
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Василий Волга: Ненависть к России – главный нациобразующий стержень на Украине
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«Почти визовый режим» приведет лишь к переезду украинцев в Россию
фото:dostyp.com.ua
Киев официально объявил о введении с 1 января для россиян пограничного режима, который можно расценить как «визовый», но пока в мягкой форме. «Если ты едешь из РФ в Харьков, ты должен зарегистрироваться в том месте, где будешь находиться», – объяснил нововведение Петр Порошенко. Стоит ли России вводить аналогичные ответные меры?
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу обнародовал указ № 256/2017 – о введении с Нового года биометрического контроля для иностранцев на границе. В указе прямо не сказано, что он направлен против россиян, однако велено добавить Россию в круг «государств миграционного риска».
«Я считаю, что это распространенная практика, – пояснил украинский президент уже не в указе, а на словах. – И в условиях, когда страна является объектом агрессии со стороны Российской Федерации, эта практика целиком оправдана». Стоит напомнить, что своим указом Порошенко ввел в действие рекомендации своего совбеза, прозвучавшие еще в июле. Суть их такова: если уж нельзя пока ввести для россиян полноценный визовый режим, то надо хотя бы максимально усложнить им дорогу на Украину.
Совбез тогда предложил: на Украину теперь россиянин сможет попасть, только если обладает биометрическим загранпаспортом и если заранее заполнит анкету на сайте МИД Украины, причем заполнит на английском или украинском языке. В анкете россиянин обязан указать адрес своего будущего пребывания, а по прибытии – временно прописаться по указанному адресу и вообще обо всех своих передвижениях по республике доносить властям. Как растолковал в пятницу сам Порошенко: «Если ты едешь из РФ в Харьков, ты должен зарегистрироваться в том месте, где будешь находиться».
Напомним, что тогда же, в июле, в Москве пообещали «отзеркалить» такие меры – ввести точно такой же режим и для украинцев, направляющихся в Россию.
Но с тех пор Киев немного передумал. Вопреки июльским рекомендациям совбеза, госпогранслужба устами своего глашатая Олега Слободяна в пятницу озвучила важную поблажку: биометрический паспорт все же иметь не обязательно. Однако те, кто приедет на границу без такого паспорта, должны сдавать отпечатки пальцев.
До сих пор режим пересечения границы был отражен в соглашении Москвы и Киева от 1997 года, а оно технически устарело – биометрические паспорта в нем вообще не упоминаются. Как напоминают украинские «Вести», с начала года на Украине оформлено уже 1 млн 845 тыс. биометрических загранпаспортов. До сих пор эти паспорта никто не спрашивал, ведь соглашение разрешает ездить туда-сюда по обычным внутренним паспортам, чем и пользовались миллионы украинских мигрантов. Кстати, Порошенко в пятницу грубо нарушил соглашение 1997 года, ведь в нем обе стороны обязались решать такие вопросы совместно.
Что если Москва ответит симметрично
Но главное – что же будут делать после 1 января украинские мигранты в нашей стране, а их – миллионы? Если Москва, как она и обещала, введет зеркальные меры. то им рано или поздно придется ехать домой, когда у них закончится законный срок пребывания здесь, и тогда им предстоит оформлять себе новый биометрический документ. После этого перед ними встанет вопрос – оставаться ли на родине и возвращаться в Россию на заработки?
Новые правила – это первый шаг к полноценному визовому режиму, считает председатель правления Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько.
«Полагаю, что визовый режим не вводят сейчас для того, чтобы не обозлить несколько миллионов активных избирателей, которые в 2018 году могут проголосовать против Порошенко на президентских выборах», – заявил Безпалько «Интерфаксу».
У Киева есть и финансовый резон не спешить, полагает он. «В разные годы от работающих в России украинских граждан поступало домой до 1 млрд долларов в год, – сказал Безпалько. – Сумма значимая даже по сравнению с теми кредитами, которые получает Украина от Международного валютного фонда».
В отличие от Безпалько, директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник убежден: работающие в России украинцы не превратятся на родине в активных политических оппонентов Порошенко. «Это люди денег. Я не думаю, что это может привести к каким-либо серьезным политическим последствиям или политическим протестам на Украине», – предрекает Бортник. Он предсказывает другой сценарий: с учетом недавнего упрощения Россией процедуры получения гражданства украинцами «значительная часть проживающих в России украинских граждан ассимилируется, перевезет в Россию свои семьи и перестанет переводить деньги на Украину».
«По разным оценкам, только за прошлый год работающие в России украинцы перевели на Украину около миллиарда долларов. Поэтому зеркальные меры со стороны Москвы будут означать постепенное сокращение этого ручейка», – сказал Бортник.
Политолог отметил, что биометрический контроль теоретически все равно не помешает «диверсантам или каким-то специальным людям», потому что «существуют тысячи километров открытой украинской границы» – не только с Россией, но и с Белоруссией и Молдавией.
«Но эти ограничения, безусловно, повлияют на культурные и личные связи между людьми, путешествовать станет еще намного тяжелее. Изоляция Украины от России, от бывших советских республик усилится. Вот что станет закономерным итогом введения таких правил», – посетовал эксперт.
Лучше не торопиться с ответом
Именно такого сценария хотел бы избежать и председатель комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Он призвал российский МИД в этот раз сделать исключение, не спешить с симметричными мерами, «ибо это значит помочь Порошенко ограничить контакты не только на уровне СМИ, официальных структур, но и на уровне простых граждан».
«К сожалению, зеркальные меры не очень правильны и хороши как для граждан Украины, так и для нас. Кроме того, это дорого, придется дооснащать пограничную инфраструктуру различной аппаратурой», – сказал Калашников газете ВЗГЛЯД.
В качестве ответной меры Москва могла бы ограничиться, по его мнению, тем, что тоже обязала бы украинцев заблаговременно информировать о своем прибытии в Россию. Вот если бы Киев ввел визовый режим, то Москве пришлось ответить бы аналогично, «ибо дипломатическая практика это предполагает». «Пока же надо действовать мягкой силой, в том числе отстраивать работу с гражданами Украины, которые находят в России работу и стараются как-то облегчить себе жизнь», – подытожил депутат.
Примерно в таком же духе выступил и первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «На мой взгляд, спешить с ответом не стоит. Тем более что у нас есть время как следует все обдумать и принять решение с холодной головой, – заявил сенатор. – Но ответ, разумеется, последует, и он должен ударить по киевской верхушке, а не по простым украинцам».
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Ненужное образование: почему на Украине закрываются школы
Деиндустриализация лишает украинцев стимула учиться. Министерство образования и науки до конца года намерено закрыть 162 школы.
Программа успешно реализуется на местах. «На сегодня мы имеем решения о приостановке работы девяти учебных заведений» — заявила на пресс-конференции директор департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации Любомира Мандзий. По ее словам, еще тринадцать расположенных на Львовщине школ понижены в статусе, с уменьшением финансирования.
А это значит, что они, скорее всего, подпадут под следующую волну сокращений — которая, очевидно, не за горами. Ликвидация такого количества школ стала бы скандальной сенсацией в любой европейской стране.
Но в Украине это всего лишь очередной этап поступательной и системной политики государства, которое последние три года проводит масштабные сокращения учебных заведений.
Причем, это делается под прямым давлением Международного валютного фонда, в целях так называемой бюджетной экономии — которая не распространяется на войну, но активно проводится в жизнь за счет украинских детей.
«Важное условие — сокращение учителей при оптимизации школ. Это самый болезненный вопрос. Но, к сожалению, не думать о нем нельзя. На сегодняшний день украинское образование крайне неэффективно: много малых школ, слишком много учителей работает в системе. И некоторые сокращения неизбежны», — заявил польский эксперт Ян Герчински, который консультирует украинских чиновников-реформаторов. Каковы масштабы этих «некоторых сокращений»?
Вскоре после Евромайдана Министерство финансов Украины анонсировало планы, которые предусматривали ликвидацию как минимум 400 школ. А в целом либеральные эксперты насчитывают на Украине 5000 нерентабельных образовательных учреждений, на которых, по их мнению, вполне можно сэкономить.
При этом чиновники ссылаются на последствия собственной социальной политики, которая вызвала массовое сокращение населения Украины — вследствие высокой смертности, низкой рождаемости, и массового исхода трудоспособных граждан, выбравших для себя судьбу трудовых мигрантов. Чтобы иезуитски обосновать этим новый виток убийственных для страны реформ.
Эти меры в первую очередь коснулись сельских школ и привели к резкому увеличению количества полуграмотных и необразованных детей. Между тем, почти каждая сельская школа обеспечивает начальным образованием не только школьников из самого поселка, но и несколько соседних сел, где школ не было и до сокращений. А школьные автобусы, которые должны были отвозить детей, ходят нерегулярно. Детям приходится добираться до расположенной в соседнем селе школы по лесным зимним дорогам, в позднее время и в плохую погоду.
Все это уже давно привело к тому, что множество проживающих в подобных селах подростков посещают школу время от времени, получая образование формально, задним числом — за небольшую мзду педагогам, которые выписывают для них аттестаты по окончанию восьми лет школьного учебного курса. Ну, а дети из неблагополучных семей зачастую не ходят в школу вообще. Подростки, которые копают на нелегальных приисках полесский янтарь, занимаются этим отнюдь не только во время школьных каникул.
Получение школьного, а затем и высшего образования становится проблематичным для жителей множества населенных пунктов. Оно останется доступным только для жителей местечковых элит. И уже в течение одного-двух поколений это окончательно закрепит социальное расслоение на селе и во всей Украине, где образование станет привилегией высших и средних классов, преимущественно представляющих городские слои.
Большинство жителей периферийных областей страны будут грамотными лишь на столько, сколько это будет необходимо для того, чтобы задешево продавать свою рабочую силу владельцам потогонных фабрик, аграрным баронам-латифундистам или криминальным янтарным мафиози.
Кроме того, ликвидация каждой школы в целом негативно сказывается на социально-экономической жизни населенного пункта, делая его жизнь еще более бедной и криминализированной. «Закрытие школ в Украине грозит вымиранием поселков» — пишут об этом «Подробности». И действительно — это сразу же простимулирует дополнительную миграцию из неблагополучных регионов. Социально активные украинцы, которые и без того не видят в родном селе никаких перспектив, но еще имеют какие-то средства, будут стремиться переехать туда, где их дети, по крайней мере, смогут получить образование. Такой отток населения в целом негативно скажется на экономическом развитии оставшегося без школы поселка.
Многолетние наблюдения в странах Третьего мира показывают, что падение или рост уровня образования практически повсеместно коррелируются с динамикой роста преступности, которая особенно усиливается в подобных гетто, без школ и работы. И было бы наивно полагать, что нашпигованная нелегальным оружием, глубоко травмированная войной и нищетой Украина вдруг станет исключением из этого правила.
Параллельно с этими разрушительными процессами в украинской провинции падает общая мотивация к получению образования, которая была в прежние десятилетия традиционно высока — ведь школьные знания были для сельских подростков открытыми дверями на первом этаже социального лифта, который зачастую поднимал на невиданные высоты.
Достаточно вспомнить, что три первых президентах Украины начали свой жизненный путь именно в небольших селах депрессивных сейчас областей. Занятые выживанием за счет натурального хозяйства и мелких подработок селяне уже не видят в образовании особого смысла и перспектив, поскольку мало кто может обеспечить дальнейшее обучение своих детей в коммерциализованных вузах — где, к тому же, уже не гарантируется трудоустройство. По их логике, дети вполне могли бы ограничиться «базовым эконом-пакетом» знаний, и больше пригодились бы родителям дома, занимаясь хозяйством или помогая им на заработках.
Такое разочарование в образовании является результатом падения спроса — поскольку форсированная деиндустриализация, которая развернулась в стране после Евромайдана, резко снизила спрос на специалистов для целого ряда украинских предприятий, которые еще недавно считались базовыми для национальной экономики.
В первую очередь это касается заводов авиакосмической отрасли, умирающей из-за разрыва производственно-технических связей с бывшими российскими партнерами.
К примеру, конкурс на Факультет авиационных и космических систем в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт», которому с помпой присвоили имя киевского американца Игоря Сикорского, упал в прошлом году почти наполовину. Абитуриенты теряют интерес к космосу исключительно в силу того, что у них практически нет шансов трудоустроиться на Украине — а те, кто идет туда учиться, не скрывают, что надеются применить полученные знания за рубежом.
То же касается и специалистов в области металлургии, которая всего несколько лет назад считалась одной из самых востребованных инженерных профессий и гарантировала выпускникам высокооплачиваемую работу. Конечно, желающие учиться по-прежнему есть — в первую очередь в крупных городах и украинской столице. Но там ощущается острая нехватка школ, на которых повсеместно экономят застройщики, не желающие тратиться на неприбыльные социальные объекты в новых районах-муравейниках.
«Жители новостроек, появляющихся в Киево-Святошинском, Вышгородском, Броварском, Бориспольском и даже Обуховском районах области, жалуются, что вынуждены возить детей в Киев в школу и детсады, поскольку мест не хватает, а очереди настолько огромные, что дождаться своей невозможно.
«Моя дочь идет в четвертый класс, а нам вдруг сообщили, что у нас вторая смена. Ну как это? Ведь зимой уже в 17:00 темно, я что, разрешу ребенку идти одному километр через лес?
Кроме того, из-за второй смены накрылись кружки и тренировки», — возмущается жительница нового комплекса в Крюковщине Екатерина Максимец.
А в Софиевской Борщаговке дети вынуждены учиться в четыре смены или, как рассказал местный житель Андрей Матросов, ездить в Киев.
«Утром встаем в шесть, а иногда и вообще оставляем почти на неделю ребенка родителям, живущим на Борщаговке в Киеве. Но для ребенка, которому девять лет, это стресс». В самих школах сказали, что вынуждены пойти на этот шаг, поскольку мест не хватает.
«У нас утром учатся только первый и второй классы. Во вторую смену — третий и четвертый. Остальные вообще в третью смену и даже четвертую.
У нас просто катастрофически не хватает мест из-за застройщиков, которые здесь возвели дома, не построив школы», — сказали в Софиевско-Борщаговской средней школе, — написала об этом на днях газета «Вести».
И вполне очевидно, что это также негативно скажется на общем качестве образования нового поколения украинцев. Все это говорит о безрадостном будущем украинской школы, которую вполне могут превратить в инкубатор для «пушечного мяса» и фабрику тотальной промывки мозгов. «Сейчас надо бросить все силы на воспитание детей и молодежи! Вырастить нормальный, полноценный пласт патриотов. Основная моя задача — выстроить воспитательный процесс, который через 5–10 лет даст результат», — заявил сегодня националистический политик Илья Кива. И этот, вполне ожидаемый результат, не дает стране никакого повода для оптимизма.
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Порошенко сделал это трижды за два дня
Он был убедителен и красноречив.
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Дети Донбасса не сидят в подвалах, а учатся
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Захарченко поздравил жителей Кировского района г. Донецка
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Крымские м*даки
В качестве перекуса
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Россия ответит на введение Украиной биометрического контроля, — сенатор
Россия ответит на введение президентом Украины Петром Порошенко биометрического контроля для иностранцев на границе; ответ будет адресован Киеву, а не простым украинцам, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.
Порошенко в пятницу подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе.
Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.
Как заявлял пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, граждане РФ с 2018 года будут проходить более сложную по сравнению с другими иностранцами процедуру идентификации для въезда.
«Спешить с ответом не стоит. Тем более что у нас есть время как следует все обдумать и принять решение с „холодной” головой. Но ответ, разумеется, последует, и он должен ударить по киевской верхушке, а не по простым украинцам», — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
По мнению сенатора, таким решением Киев провоцирует Москву, ожидая от нее зеркальных ответных мер.
«В идеале Киев очень бы хотел, чтобы мы попросили из страны 5 миллионов работающих у нас граждан Украины, а потом уже разбирались с каждым из них в отдельности. Порошенко и компании абсолютно все равно, что для многих украинских семей это означало бы трагедию — потерю всех средств к существованию. Разорвать отношения между нашими странами, подбросить бензина в костер ненависти к России, который разгорается на Украине, — вот единственное, что планируется достичь этим указом», — считает он.
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Марочко посетил торжественную линейку в Луганской Народной Республике
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Саакашвили рассказал, как его встретят в Украине (ВИДЕО)
Экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили заявил, что действительно собирается вернуться в Украину 10 сентября в полдень на пункте пропуска «Краковец».
Политик считает, что есть всего три сценария, по которым себя будет вести власть после его возвращения.
Саакашвили уверен, что у него могут отобрать паспорт и отправить обратно в Польшу, а могут спокойно пропустить, но потом задержать под каким-нибудь предлогом, чтобы после начать процесс экстрадиции. Вариант № 3 — устроить беспорядки на пропускном пункте.
Также политик заявил, что собирается встретиться со многими европейскими коллегами.
«В ближайшие дни я буду ездить по европейским странам. Я лечу в Копенгаген на заседание президиума Европейской народной партии, где буду встречаться с европейскими политиками. Я не исключаю, что полечу также в Брюссель на встречу с европарламентариями», — подытожил он.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Басурин посетил торжественную линейку в одной из школ Донецка
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Министр образования ДНР: Из-за военных действий в Республике не открылось 111 школ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com