Накал борьбы против либералов постоянно возрастает

Организаторы петиции вменяют Соросу следование методическим рекомендациям известного иудейского теоретика насильственного, методами цветных революций, свержения власти Саула Алинского. Об этом персонаже, а также оригинальный текст петиции – чуть ниже.



Кто же мог организовать, нет, не саму петицию, а массовое её подписание в течение суток? В любом случае, это, очевидно, не группировка Клинтон.



В тексте прямо сказано, что Сорос через свои "десятки, а возможно и сотни организаций, используя классическую террористическую тактику Алинского для развала системы управления США и конституционного правительства, оказывает нездоровое и вредное влияние на всю Демократическую партию США и на большую часть федерального правительства".



В общем, ещё несколько лет назад подобное – неслыханная для Америки вещь. Атака на одного из главных либералов планеты. Который, в свою очередь, лишь инструмент в руках более могущественных кланов. Почему-то всплывает фамилия Ротшильд. Не оттого ли, что когда венгерский иудейский эмигрант Жора Шорос, перебравшись в 1956 г. в США, чуть-чуть разбогател и основал свою первую серьёзную финансовую компанию, то одним из главных её инвесторов выступил Banque Rothschild Paris et Heldring & Pierson?!!



Похоже, что наше предположение о главной теме обсуждения во время первой встречи Трампа и Путина, подтверждается. Доллар ФРС США. Трамп хотел бы иметь подконтрольный правительству доллар США. И Путину, как и всему остальному миру, доллар ФРС уже явно стоит поперёк горла.



Понятно, что такая сложнейшая стратегическая операция глобального масштаба произойдёт не в один день. К счастью – не в один день. И упомянутую выше, причём вовремя набравшую необходимое число голосов петицию следует рассматривать как одно из реальных действий по прорубанию нового окна Овертона: общественному признанию ФРС как части либерального общественного мироустройства – преступной.



Что же до создателя технологии по организации разного рода майданов, развитой впоследствии известным Дж. Шарпом, то о Сауле Алинском можно сказать следующее.



Сын кошерных еврейских выходцев из России, Алинский родился в Чикаго в 1909 г. Его с детства прочили в раввины, однако парень решил стать археологом. Однако из-за кризиса он сменил планы и перешёл к изучению социологии. Работал следователем, сдружился с Френком Нитти, правой рукой главаря бандитов Аль-Капоне. Мафия очень понравилась будущему социальному технологу. О чём он сам писал:"Он (Нитти) взял покровительство надо мной. Я называл его профессором и стал его учеником".



Алинский издал несколько книг, в том числе с такими, вполне характерными названиями: «Пробуждение для радикалов» и «Правила для радикалов: практический пример для реальных радикалов».



В узких кругах широко известны 13 правил политической борьбы.

Правило 1. Власть не только то, чем вы обладаете, но и то, что враг думает, что у вас есть.

Правило 2. Никогда не выходите за рамки опытал ваших людей.

Правило 3. Максимально возможно выходите за рамки вашего противника.

Правило 4. Заставь противника играть по своим правилам.

Правило 5. Насмешка – мощнейшее оружее, которое невозможно контратаковать.

Правило 6. Хорошая тактика приносит наслаждение вашим людям.

Правило 7. Долгосрочная тактика становится обузой.

Правило 8. Держать соперника в напряжении, оказывать постоянное давление, проводить различные акции, приближаясь к намеренной цели.

Правило 9. Обычно, угроза более эффективна, чем её приведение в жизнь.

Правило 10. Предпосылкой успешной тактики служит развитие тех акций, которые поддерживают постоянное давление на оппонента.

Правило 11. Слишком много негатива к противнику может привести к обратным результатам. Публика всегда симпатизирует обиженным.

Правило 12. Цена успешной атаки – появление конструктивной альтернативы.

Правило 13. Выберите цель, заморозьте и поляризуйте её.





Весьма симптоматична нравственная позиция Алинского. Обратите особое внимание на п. 10.



Чем сильнее человек лично заинтересован в решении проблемы, тем меньше он беспокоится об этике «целей и средств»;

Всякое суждение зависит от политической позиции судьи:

На войне цель оправдывает практически все средства;

Приговор должен быть вынесен во временном контексте произошедшего события, а не в какой-либо другой выгодный момент;

Интерес к проблеме этики возрастает по мере увеличения доступных средств и наоборот;

Чем ничтожнее достигаемая цель, тем больше усилий предпринимается для этического обоснования средств ее достижения;

Обычно успех либо провал в деле определяет его этическую оценку;

Моральная оценка средств зависит от того, используют их во время приближения неминуемого поражения или неминуемой победы;

Эффективное средство противник автоматически оценивает, как неэтичное;

Делай свою работу любыми доступными средствами и облачай их в «моральную оболочку»;

Цели должны выражать общими фразами и лозунгами.



Собственно, все эти пункты уже много десятилетий используются самими Соединёнными Штатами при проведении ими своей захватнической политики. А ведь перечисленное – не что иное, как пропаганда лжи, лицемерия в качестве политического инструментария.Итак, процесс слома либеральной системы на планете набирает обороты. Но тут возникает следующий вопрос: что вместо этого строить-то будем? По какому пути будем направлять неизбежную глобализацию человеческого сообщества?Понятно, что проектов несколько. И большинство из них – враждебные для большинства людей планеты. И это вчера подтвердил В.В. Путин на "Открытом уроке", когда как бы ненароком сказал, мол, не будем сегодня говорит о врагах. Т.е. враги у России и всего человечества есть и президентская команда это чётко осознаёт.Нас устроит только проект глобализации по-русски. Ибо ключевым словом в нём является слово "справедливость".А шестёркам, лакеям неназванных врагов, прислуживающим им подонкам на территории России посоветуем следующее. В частности, тем, кто работает в подпитываемых Соросом структурах.Whereas George Soros has willfully and on an ongoing basis attempted to destabilize and otherwise commit acts of sedition against the United States and its citizens, has created and funded dozens (and probably hundreds) of discrete organizations whose sole purpose is to apply Alinsky model terrorist tactics to facilitate the collapse of the systems and Constitutional government of the United State, and has developed unhealthy and undue influence over the entire Democrat Party and a large portion of the US Federal government, the DOJ should immediately declare George Soros and all of his organizations and staff members to be domestic terrorists, and have all of his personal an organizational wealth and assets seized under Civil Asset Forfeiture law.

