Медицина царской России

Фальсификаторы истории, все мечтающие о «пришествии второго царя», вкупе с Российской Империей, фанатики «имперской» эстетики, и просто националисты разного толка – забывают на чем была построена эта самая Империя.



А построена она была на крови и костях простого народа, который жил, на тот момент, в тягчайших экономических и социальных условиях.

Сейчас мы предоставим еще одни доказательства подобного «светлого бытия» в дореволюционной России:

Из «Объяснительной записки к отчету государственного контроля по исполнению государственной росписи и финансовых смет за 1911 г.» (СПб., 1912. С. 194-200):

«Врачебно-санитарное дело в Империи в главной своей части сосредоточено в ведении Министерства внутренних дел. На этом Министерстве лежит общий врачебно-санитарный надзор внутри страны и на границах ее и заботы о предупреждении и пресечении эпидемических заболеваний.



Ему принадлежит также высшее наблюдение за деятельностью городских и земских управлений, коим вверено попечение о врачебной помощи населению и санитарном благоустройстве на местах, и непосредственное заведование врачебно-санитарным делом в местностях, где не введено в действие земское и городовое положение, а равно некоторыми лечебными и учеными учреждениями.

Организация врачебно-санитарного надзора и мероприятия по охранению народного здравия осуществляются Министерством внутренних дел за счет сумм, отпускаемых в его распоряжение из государственного казначейства, а также за счет земских средств и капиталов общественного призрения в местностях, состоящих в непосредственном ведении его во врачебно-санитарном отношении.

Но, ослабевшая было в 1909 г. эпидемия холеры чрезвычайно усилилась в течении 1910 г., охватив 78 губерний и областей. В то же время неожиданно появившаяся чума, первоначально в Одессе, а в конце года в Маньчжурии, которая получила эпидемическое развитие и, достигнув значительной силы в черте китайских владений, распространилась также в полосе отчуждения восточно-китайской железной дороги и в Забайкальской области. Затраты, понесенные казной на борьбу с эпидемиями холеры и чумы, составили в 1910 г. 1482 тыс. руб.

К концу 1910 г. чумные заболевания в Одессе прекратились, а в начале 1911 г. затихла эпидемия холеры и чумы на Дальнем Востоке; хотя, засим, в последующем времени холера и возобновилась, но широкого развития она не получила, чумные же заболевания ограничились отдельными случаями в Одессе и некотором развитии эпидемии в киргизских степях Астраханской губернии.

Труды, вложенные в дело охранения народного здравия, не остаются без положительных результатов.



По имеющимся статистическим данным, смертность от заразных болезней, не считая холеры и чумы, достигавшая в пятилетие 1901-1905 гг. в среднем 579 случаев в год на 100 тыс. населения, понизилась в 1906-1910 гг. до 529.



Несмотря, однако, на наблюдаемое таким образом некоторое улучшение общего состояния народного здравия, Россия в этом отношении все еще остается позади большинства государств Западной Европы. Так, например, в Англии, Германии, Франции, Швеции и Норвегии число смертных исходов от заразных болезней в 1909-1910 гг. не превышало 100 случаев на 100 тыс. населения в год…»

Вот тебе и могущественная Российская Империя! Изнутри, оказывается, гнила!

«…Для бесплатного пользования сельских обывателей в губерниях и областях образованы врачебные участки, состоящие в ведении сельских врачей; в каждом участке находится лечебное заведение — больница или приемный покой.



Число врачебных участков за пятилетие 1906-1910 гг. увеличилось с 3268 до 3804, но лишь в немногих губерниях Европейской России упомянутые участки по размерам своим и количеству приходящегося на них населения удовлетворяли нормам, при которых медицинская помощь населению могла бы быть вполне обеспеченной.



Наилучше организована врачебная помощь земскими учреждениями: по 18 губерниям радиус участков составлял в среднем менее 15 верст, а по 10 — менее 20 верст; при этом по 19 губерниям количество населения в участках не превышает 30 тыс. чел.



Слабее поставлено дело в местностях, где не введено земское самоуправление: в большинстве таких губерний размер участков определялся радиусом в 25 и более верст, в некоторых же достигал 100 верст и даже превышал это число.

Еще менее успешной, чем организация врачебной части, представляется деятельность по улучшению санитарного благоустройства населенных мест. Статистические данные показывают особенную восприимчивость к заразным заболеваниям населения городов.



Распространение заразных болезней, в особенности широкое развитие в последние годы тифа и холеры, свидетельствует о дурных санитарных условиях городской жизни, зависящих, главным образом, от неудовлетворительного состояния водоснабжения и удаления нечистот, а также от негигиеничности жилищ малосостоятельного населения.

Согласно собранным в отчетном году данным о положении водоснабжения и удаления нечистот в городах и негородских пунктах, в коих число жителей превышает 10 тыс. чел., водопроводы общественного пользования имеются лишь в 190 из 1078 населенных пунктов; только при 58 из них устроены фильтры или иные приспособления для очищения воды.



Между тем, например, в Германии в городах с населением свыше 20 тыс. жителей устроены водопроводы в 98 поселениях из 100, из городов с населением от 5 до 20 тыс. имеются водопроводы в 74 пунктах из 100. Сплавная канализация у нас существует лишь в 13 городах и устраивается в 3-х.

В большинстве остальных поселений удаление нечистот поставлено весьма неудовлетворительно. При этом существующие устройства в некоторых городах находятся в антисанитарном состоянии. В результате обследования городов Киева, Харькова, Ростова-на-Дону и С.-Петербурга в 1907-1910 гг. оказалось, что одною из причин широкого распространения эпидемий тифа и холеры было загрязнение водопровода сточными водами».

А вот мрачная статистика об уровне медицины в Российской Империи:



на 1 больницу в Российской империи приходилась площадь в 2.327 кв. верст;



на 10.000 населения империи приходилось всего 12,6 коек ;



на 10.000 населения приходилось 1,3 врача ;



на 10.000 населения приходилось 1,7 фельшеров;



на 10.000 населения приходилось 1,7 повивальных бабок женского пола.



(Источник: «Статистический сборник России. 1914 г.», данные в нем приведены и за 1912 год).

На этом фоне, даже остатки советской медицины в России выглядят достойно.

Статистика по заболеваемости туберкулезом (легочной бугорчаткой). Источник – С.А. Новосельский «Смертность и продолжительность жизни в России», Пг., 1916, стр. 187.



1896 г. – 278.573 чел. (на 10.000 чел. это составляет 22,3)



1898 г. – 297.238 чел. (на 10.000 чел. это составляет 23,1)



1900 г. – 341.267 чел. (на 10.000 чел. это составляет 25,6)



1902 г. – 409.546 чел. (на 10.000 чел. это составляет 29,7)



1904 г. – 424.524 чел. (на 10.000 чел. это составляет 29,8)



1906 г. – 483.370 чел. (на 10.000 чел. это составляет 32,9)



1908 г. – 591.616 чел. (на 10.000 чел. это составляет 38,9)



1910 г. – 669.415 чел. (на 10.000 чел. это составляет 42,3)



1913 г. – 876.567 чел. (на 10.000 чел. это составляет 53,9)



В этом же издании оценивается показатель смертности на 100 тыс. чел. по таким болезням: оспа, корь, скарлатина, дифтерия, коклюш, тиф. Рассматриваются следующие страны: Россия, Венгрия, Австрия, Испания, Бельгия, Румыния, Шотландия, Италия, Германия, Англия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Ирландия, Норвегия.



[Любопытно отметить, что на Руси, особенно до взятия власти кланом Романовых, эпидемии, по сравнению с западно-европейскими странами, происходили гораздо реже. А эпидемий катастрофического размаха, пандемий, вообще не было. В Европе – были.



Например, проказа вообще была неизвестна на Руси. Тогда как, например, во Франции "В одной только Франции времен Людовика VIII (ее территория была тогда вдвое меньше современной) насчитывалось около 2 тысяч лепрозориев."



Эпидемии чумы зафиксированы в цивилизованной Европе уже с VI века. На Руси эпидемия чумы случилась в середине XIV века, причём занесена она была из Европы. Тогда, кстати, от чумы вымерла треть населения Европы. Если чума бушевала в Европе и имела статус "пандемии", то до Руси чума "тоже дошла". И, скажем, Википедия даже не сочла нужным упомянуть число погибших в нашей стране.



Следующая эпидемия чумы была в России в середине XVII века, унесшая жизни 300 тысяч наших соотечественников. В Европе – более 700 тысяч. Через сто лет – новая вспышка эпидемии в Европе, России, Сев. Америке и Африке. "Чумной бунт" в Москве 1771 года. – Прим. ss69100.]

Наибольший показатель смертности по вышеперечисленным болезням (на 100 тыс. чел.):

1-е место по смертности – Россия – 527,7 чел.

2-е место по смертности – Венгрия – 200,6 чел.

3-е место по смертности – Австрия – 152,4 чел.

Наименьший показатель смертности по вышеперечисленным болезням (на 100 тыс. чел.):



Швеции – 56,2 чел.



Ирландии – 53,7 чел.



Норвегии – 50,6 чел.



Заразные болезни в России в 1912 г. (чел.)

Источник: Статистический сборник России. 1914 г. Отд. III. С. 7-14.



Чесотка – 4.735.490 чел., (23,22%)



Малярия – 3.537.060 чел., или (17,37%)



Грипп – 3.440.282 чел., (16,87%)



Дифтерит (7,02%.)



Сифилис – 1.241.822 чел., (6,09%)



Оспа – 81.588 чел., (0,40%)



Скарлатина – 350.256 чел., (1,72%)



Корь – 419.807 чел., (2,06%)



Коклюш – 530.185 чел., (2,60%)



Тиф разный – 569.340 чел., (2,79%)



Дизентерия – 436.120 чел., (2,14%)



Холера – 5.109 чел., (0,03%)



Эпид. гастроэнтерит – 353.444 чел., (1,73%)



Заушница – 252.136 чел., (1,24%)



Рожа – 196.060 чел., (0,96%)



Ревматизм остр. – 752.712 чел., (3,69%)



Цинга – 103.804 чел., (0,51%)



Бугорчатка легких – 835.450 чел., (4,10%)



Шанкр мягкий – 150.508 чел., (0,74%)



Перелой – 491.403 чел., (2,41%)



Трахома – 969.213 чел., (4,75%)



Пневмония крупозная – 490.986 чел., (2,41%)



Септицемия и пиемия – 22.974 чел., (0,11%)



Итого 20.397.603 чел.

Почему же многочисленные эпидемии различных видов болезней на тот момент настигли Российскую Империю?

Ответ все тот же – ужасное обеспечение «подданных» на территории социальными и техническими условиями. Исходя из статистики, сфера обслуживания людей оставляла желать лучшего.



Что уж говорить, если Россию настигла даже чума (!), которая являлась бичом для средневековой Европой, но не для Европы 19-ого века! Один этот факт должен говорить о чем-то. Только с приходом большевиков были налажены соответственные реформы по улучшению здравоохранения общества.

Так кто после этого «предатель» Родины, а кто её патриот?



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