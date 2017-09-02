“Мафия” в 1937 году

"Мафия" в 1937 г.

Справка НКВД ТАССР. 15 сентября 1937 г.



5 марта с.г. в Буинском районе была убита кандидат в члены ВКП(б) – охранник ГорПО активистка Сайфутдинова. Труп ее был обнаружен 3 мая в гор. Буинске в колодце (неиспользуемом). Сайфутдинова являлась активной общественной работницей, и убийство ее явилось следствием того, что:

а) кооперативно-хозяйственный и соваппарат был засорен кулацким контрреволюционным. белогвардейско-торгашеским элементом, который систематически разоблачала Сайфутдинова;

б) что руководство районных партийных, советских и хозяйственных организаций на деле стояло на контрреволюционных, правобухаринских позициях – "о мирном врастании кулака в социализм" и необходимости перевоспитания классово чуждого элемента вместо борьбы с ним.