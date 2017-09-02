Ильяс Умаханов и его грешки: не каждый мусульманин правоверный…

Мусульмане отпраздновали священный праздник Курбан-байрам. Только в Москве в торжественной молитве приняли участие более 200 тысяч человек. В их души снизошел покой, любовь и согласие. Но, к сожалению, не каждого мусульманина можно назвать правоверным, придерживающимся основ своей веры и неукоснительно соблюдающего ее заповеди. Российский политик Ильяс Умаханов оказался в их числе, хоть и пытался создать иной образ.

Зампредседателя Совета Федерации Ильяс Умаханов не первый год делает вид, что ему близки нормы ислама. В недавнем интервью РГ он рассказал о том, что «паломничество к святыням в Мекку и Медину является одним из столпов ислама, священной обязанностью для каждого мусульманина, которую предписано исполнить хотя бы единожды в своей жизни».

Мы знаем, что праздник Курбан-байрам – это кульминация хаджа в Мекку, но вот слова И. Умаханова почему-то расходятся с его поступками. Он говорит: «Должен заметить, что современный молодой мусульманин чтит семейные ценности, уважает старших, занимается спортом, встроен в светское общество и мировую культурную среду». Мы же вспоминаем его махинации в Дагестане, получение крупных «откатов» и насаждение дагестанского национализма. Слова расходятся с делом, не так ли?

Дагестанский политик имеет довольно темное прошлое, замешанное на личных обидах, амбициях, любви к деньгам и роскоши, что мало соотносится с образом жизни праведного мусульманина. Для того, чтобы увидеть картину целиком надо приоткрыть тайну его прошлого.

Ильяс Умаханов родом из дагестанского села Цудахар. По роду он азербайджанский шиит. Его предок был привезен сто лет назад в пустом бурдюке из-под овечьего сыра в качестве раба. В родном селе всех потомков привезенного мальчика звали «каджаренок», заставляя выполнять самую грязную работу в селе: чистить хлева, туалеты…

После того, как они обрели свободу, отношение односельчан к ним не изменилось. Из рабов они стали батраками. В такой семье вырос отец Ильяса Умаханова. С ними знаться не желал ни один уважающий себя цудахарец. Отсюда желание пробраться наверх любым способом, прибрать к рукам больше денег, отомстить односельчанам за пережитые унижения.

О прощении, доброте и любви к ближнему, как вы понимаете, говорить здесь не приходится. Особенно, если признать, что слухи об изнасиловании будущего политика в родном селе в возрасте 12-13 лет – правда. Детская травма определила будущее Умаханова. С начала 90-х гг. он выстраивал свой политический клан, положив в основу дагестанский национализм.

Умаханов пробился во власть, где занял место зампредседателя правительства и получил кличку «Ильяс-40%» за желание получить «откаты» со всех приоритетных экономических проектов. Формирование его бизнес-империи проходило с привлечением родственников.

Хозяином республики чувствовал, разойдясь на полную катушку, и отец Умаханова, создавший во времена советской власти в Дагестане властную коррупционную вертикаль, как в Азербайджане. Собирал он тода подарки и «пешкеши» со всех предприятий, районов и городов в республике. Все важные должности и «хлебные места» занимали прикормленные им люди.

Вот и сынок отметился: благодаря Умаханову обанкротился завод «Порт-Петровск», были присвоены и распроданы предприятия, оставлены без работы тысячи жителей республики. Просто ему неинтересно развивать рыбную промышленность и заниматься вопросом Каспия…



Но вершина наглости оборзевшего потомка рабов – это афера, связанная с попыткой получить у государства 12 млрд. рублей через возврат несуществующих вкладов обанкротившихся банков «Экспресс» и «Трансэнергобанк», где скопились практически все его родственнички. Не вышло: АСВ не выплатило компенсации «мертвым душам».

Мало того, после проведения проверки выяснилось, что банки занимались «отмыванием» денег. За период с 2010 по 2012 гг. сумма составила порядка 41 млрд. долларов. Куда уходили деньги? На финансирование террористов и бандформирований?

Криминал в жизни семьи Умаханова занимает довольно важное место. Еще один его родственник, экс-глава «Дагавтодора» по имени Муртузали Муртузалиев, будучи студентом изнасиловал и зверски убил девушку. Его не посадили потому, что отец Ильяса Умаханова помог ему уйти от ответственности.

Это уже генетика… Ильяс Умаханов воровал всегда и везде, наплевав и на законы, и на Коран, и на общественную мораль. Зато как красиво рассуждает на тему ислама и хаджа. К слову, занимая пост руководителя хадж-мисии, он успел «прикарманить» 36 млн. рублей, выделенных для паломничества в Мекку, что было установлено в 2013 году спецслужбами и налоговиками.

Разразился крупный скандал, а в СМИ появились публикации о махинациях банка «Экспресс», который контролировала семей вице-спикера Совфеда Ильяса Умаханова. Но привязать проныру к этому не получилось: по документам нигде не значилась его фамилия.



Правоверный мусульманин даже не плюнет в сторону такого, как Ильяс Умаханов. Для него не существует ничего, кроме собственных желаний. Он подставлял людей, воровал из бюджета и кармана дагестанцев, банкротил предприятия и постоянно врал, а в прошлом году еще и начал критиковать борьбу с терроризмом в регионе, к расцвету которого приложила руку его семья. Решил сместить Абдулатипова на посту главы Республики Дагестан?

И в заключение хочу напомнить Умаханову слова суры «Аль-Маида» (5/38): «В возмездие за то, что они содеяли, отсекайте руки вору и воровке как наказание от Аллаха, ведь Аллах — великий, мудрый».Побереги руки, вор, и перестань причислять себя к праведным мусульманам. Еще один прокол и вылетишь ты из Совета Федерации прямиком на нары.