Белый дом захватывает дипсобственность России: чем ответит Москва?

Госдепартамент решил сыграть на нервах и показать, кто в доме хозяин? Москва отправила домой американских дипломатов, значит, пора ответить и захватить дипломатическую собственность России? Неразумное решение, которое российские политики оценили как «рейдерский захват» и «забивание гвоздей в гробик отношений». Один только посол Антонов спокоен…

Сегодня Россия должна закрыть в Штатах четыре дипломатических объекта, в числе которых Генеральное консульство РФ и резиденция главы дипмиссии в Сан-Франциско. Москве запрещено заниматься на их территории дипломатической работой, но их можно продать, обслуживать и охранять. Другими словами, здания превратили в балласт и нагрузку для бюджета.

Юрий Ушаков, помощник российского президента, считает шаги американской администрации неразумными и даже экстравагантными:

«Американцы сейчас снова забирают собственность, вновь закрывают генконсульства. Всего забрали шесть точек: пять из них находились в нашей собственности, одна — в аренде. Это рейдерский захват какой-то. Будем думать, как ответить».

Белый дом делает все, чтобы разрушить и так непростые отношения между нашими странами. Новому послу России в США Анатолию Антонову будет, чем заняться. Скучать ему точно не придется…

Мария Захарова, представитель МИД России, напомнила, что спецслужбы США проведут еще и обыски в российском Генконсульстве и в жилищах сотрудников дипведомств. Будем называть вещи своими именами: американские власти планируют вторжение в дипучреждение и квартиры дипломатических работников, а также ставят под угрозу безопасность граждан России на территории своей страны.

Сенатор Алексей Пушков был более радикален в своих суждениях: «США хоронят отношения и забивают в гроб гвозди».

Один только Анатолий Антонов остается спокоен в данной ситуации, призывая российские власти действовать профессионально и не теряя головы: «Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы». Да, истерики не будет, но и молчать Москва не станет.

Сергей Лавров не так давно уже объяснял Рексу Тиллерсону, что Штаты получат адекватный ответ за все свои действия, в том числе и за незаконный арест российской дипсобственности. Администрации Белого дома не понравилось, что их сотрудников попросили домой? Решили ответить «как взрослые ребята»? Ну, давайте играть дальше…

Хотелось бы надеяться, что ответ Москвы будет достаточно креативным. Таким, что нельзя предусмотреть, не шаблонным. Политики в Белом доме не любят, когда их ставят в тупик. Не задумываются власти США и о том, что ставят под угрозу не просто российско-американские отношения, но и международную стабильность.

Сейчас американцы пытаются сравнять счет по численности сотрудников ведомств, а завтра начнут дипломатов ставить на весы, чтобы рассчитать объем «живого веса». Как говорится, ни граммом больше? И не стоит забывать, что все эти инициативы лишь происки русофобского вашингтонского «обкома», настроенного еще и против Дональда Трампа.

Москве нужно продемонстрировать своим ответом не только реакцию на беззаконие американских властей, но и показать американцам, кто именно вставляет палки в колеса нормализации отношений с Россией. Может, сделать послабления в плане выдачи виз для граждан США? Пусть сравнят тупость своих властей и добрые намерения России. Как думаете?