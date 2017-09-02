Американская афера: заткнуть Данией «Северный поток-2»

Датчане засуетились. Вопрос обсуждения законопроекта о запрете прокладки газопровода «Северный поток-2» в датских территориальных водах занимает их умы. Отказать или нет? Если отказать, то по какой причине? Суета сует, инициированная США, не желающими сдавать свои позиции в Европе. Вытеснить Россию прочь с мирового газового рынка любыми путями?

Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам, думает именно так: «Я думаю, что дело не в Дании. Здесь видна рука американцев. Они пытаются всевозможными способами сорвать строительство «Северного потока-2».

Пробовали давить на Польшу, подзуживали Украину, пугали прибалтов, а теперь дошла очередь и скандинавов. Андрей Коболев, глава «Нафтогаза», раньше призывал Штаты ввести санкции против участников проекта. Мол, угрожает он европейским и американским интересам, ставит под вопрос безопасность Киева. Теперь датчане подключились.

Результаты рассмотрения законопроекта покажут, насколько национальные интересы датчанам важнее интересов Белого дома. Запасы норвежского газа в Северном море подходят к концу, британского тоже мало, а сжиженный газ из США стоит намного дороже. Хотите платить больше?

Важно помнить и то, что запрет на строительство не поставит крест на реализации газового проекта, а лишь заставит его участников изменить маршрут прокладки газопровода. Датское руководство себе локти потом будет кусать, да время вспять не повернешь. От решения Энергетического агентства Дании будет зависеть, что важнее: выдуманная американцами «значительная экологическая угроза» или национальные интересы?

Американцам же неймется: жаба давит, не переставая. Россия реализует два проекта – «Северный поток-2» и «Турецкий поток», имея в заначке еще и Северный морской путь. По газопроводам будут поставлять качественный и недорогой российский газ, а по СМП проходить грузовые корабли, принося колоссальную прибыль российской казне. В Арктике таяние льдов открывает новые морские пути, Россия тут как тут, а Штаты в пролете. Обидно до слез.

Вспомним еще и про природные ресурсы (нефть и газ), становится ясно, что главным стратегическим игроком в регионе опять же будет Россия, чья военная мощь не оставляет надежд на силовое решение и присвоение чужих богатств. Все это выливается в информационное сражение на геополитическом поле. Газовые проекты и северные территории России толкают американское руководство на новые геополитические авантюры.

Датчанам придется принять одно из важнейших в своей жизни решений: дать России «зеленый свет» или наложить запрет. Потребность Европы в природном газе, если верить прогнозам, к 2030 году вырастет на 150 млрд. кубометров. Контракт с Украиной о поставках российского газа в Европу прекратит действовать в конце 2019 года.

Отличный повод для размышлений: в прошлом году Дания нарастила закупку российского газа почти на 160%. И после этого датчане еще пытаются наложить запрет на российский проект? Это даже не в ногу выстрелить… Скорей уж, харакири сделать.