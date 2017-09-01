Угроза на Востоке

Источник: http://www.stoletie.ru

Заметки дальневосточника



В теплом свете южноуссурийского августа река несет свои илистые воды в океан. И там, на самом устье этой Туманной реки, сосредоточено внимание людей, чувствующих опасность. Здесь проходит граница России и КНДР. Здесь пограничные столбы, контрольно-следовая полоса, пограничные вышки, боевые укрепления. За этой границей – Корейский полуостров. Прямо за околицей приморского поселка Хасан. Там, на полуострове, в любой момент может раздаться адский грохот взрывов.

Там в любой момент может начаться война. Настоящая война, суровая и тяжелая, которая даже пятилетних детей делает взрослыми. Мировые силы в лице НАТО уже начали свои опасные игры-учения, задевая крыльями истребителей козырек фуражки на бесстрашной голове северокорейского правителя Ким Чен Ына…

Географически Приморский край и Корейский полуостров представляют собой единую систему. Единые пласты залежей полезных ископаемых, которых нет нигде в мире. Которые и в космической промышленности нужны, и в изготовлении мобильных телефонов, и много ещё где. США очень необходимы все эти редкоземельные металлы и прочие бесценные недра Корейского полуострова.

Чтобы вести адекватную государственную политику на Дальнем Востоке, нужно хорошо понимать, какое мировое значение имеют эти земли. Здесь вам не периферия. Здесь центр мировых цивилизационных, геополитических процессов.

Со стороны Штатов, Китая и богатого мирового сообщества, похоже, это понимают. Потому такая острая борьба развернулась в этом дальневосточном углу. Победа в этой борьбе прежде всего обусловлена ценностным выбором той или иной стороны. Выбором духовным, идеологическим, культурным.

Выбор американцев, жителей Южной Кореи и Японии во многом совпадает. Он совпадает в первую очередь в своей ориентированности на материальные ценности, на экономическую силу, на деньги, на карьерный успех, который также приносит деньги и ещё власть. Да, большая часть мира на это ориентирована. Но вот США и Южная Корея – тут связь особая. Эта связь укоренена в идеологии протестантизма. Протестантизм позволяет утверждаться в ориентированности на материальные ценности уже с позиций духовных. Удобная вещь – протестантизм. Богатый – значит, успешный. Обладаешь властью, значит, угодный Богу. На Украине протестанты и их прародители католики, у которых тоже за деньги можно «купить рай небесный», осуществили кровавую революцию. Правда, тут ничего нового. Эти западные «христиане» ещё в 1242 году пытались на Чудском озере доказать святому князю Александру Невскому правильность своего выбора. Неубедительно получилось.

Западное христианство породило множество сект, цель которых все та же, деньги, власть и мировое господство. Западное христианство пропитало умы и поразило сердца азиатов. Кстати говоря, выходцы из Южнокорейской республики массовым десантом высадились ещё в 1990-х годах на Дальнем Востоке России и по сей день лишь укрепляют здесь свои позиции. Американский протестантизм в лице южнокорейских пастырей закрепился на самых ключевых в геополитическом отношении участках Приморья. В первую очередь по направлению от Уссурийска до Хасана.

В самом Уссурийске не менее десятка южнокорейских протестантских сект. В городе всего три православных храма, а молельных домов-коттеджей у сектантов в Уссурийске в несколько раз больше.

Дальше по направлению к границе с Корейским полуостровом — станция Барановский и поселок Тереховка – это прямо на Транссибе, отсюда начинается Транскорейская железнодорожная магистраль, поврежденная на днях сильным тайфуном. В районе этих станций также отдельные большие дома – своего рода церкви, где даже барановские дети «окормляются» южнокорейскими пастырями. Далее по Транссибу – старое село Раздольное. Это узловое место, здесь развязка автомобильных дорог. Трасса на Владивосток и автодорога на Хасан и в Корею, или в китайский Хуньчун. В Раздольном, почти как в Уссурийске, – целый букет южнокорейских протестантских сект. Надо бы понимать, что идейная суть этих сект и даже их политическая устремленность та же, что на Украине, та же что в США.

Вся Южная Корея, к великому сожалению, является проводником американских амбиций. Таким преданным проводником стала Корейская Республика, что готова жертвовать своим народом, лишь бы американцы утвердились на всем Корейском полуострове.

Координатором и инициатором процессов утверждения США в Приморье является Генеральное консульство этой страны во Владивостоке. Шефом этой организации в Москве теперь тоже стал сектант, специалист по азиатским странам, в первую очередь по Китаю – посол США в России потомственный мормон Хантсман. Секты – мощное оружие по организации государственных переворотов. Разве Украина не убедила нас в этом? Сами украинцы, завербованные в секты, перевернули свое государство и, по сути, уничтожили его.

В Приморье, как и в Южной Корее, тоже немало людей, вовлеченных в жесткую организационную структуру евангелистов и сект, наподобие уже запрещенной в РФ «Свидетели Иеговы».

Американская идея, западный соблазн разрастаются в приморской части Дальнего Востока. Владивосток – уже порто-франко. А что это значит? Финансовые потоки и большие возможности для большого бизнеса. Характер бизнеса, что бы ни говорили, в реальности не имеет значения. Если я не прав, то тогда зачем под Владивостоком выстроили казино, масштабную международную игорную зону? Именуется эта зона «курортно-рекреационной».

В курортную зону–казино инвестировали южные корейцы. Одна очень крупная южнокорейская корпорация.

Местами наша политика на Дальнем Востоке напоминает игру в рулетку… Да что говорить! Взгляните на страницы приморских газет, информагентств, перенасыщенных фактами из жизни простых и непростых приморцев.

Как часто главными новостями приморских СМИ становятся сообщения о том, что какой-то мэр арестован, какой-то вице-губернатор взят под стражу, какой-то начальник департамента краевой администрации под следствием, какой-то депутат законодательного собрания обвиняется…

Похоже, мы не видим себя со стороны. Зато со стороны очень хорошо видят нас. С той стороны – с американской, южнокорейской, японской…, китайской, наконец.

Может быть, чтобы стать не столь заметными, мы пытаемся раствориться в толпе гостей города и края? Гостей все больше. Притягательным местом оказался Дальневосточный федеральный университет. С сентября этого года в ДВФУ на острове Русском будут учиться около тысячи студентов из стран Африканского континента, Индии…

На этом поток гостей не заканчивается. С 1 августа 2017 года приехать в порто-франко Владивосток, а значит в Приморье, можно по электронной визе в упрощенном режиме. В течение августа визы получили уже более шестисот иностранцев. Часть уже прибыла в Приморье. Среди гостей, помимо китайцев и японцев, даже выходец из Саудовской Аравии. «Упрощенкой» в Приморье, то есть бесплатной электронной визой, могут воспользоваться теперь жители целого ряда стран, среди которых ОАЭ, Марокко, Саудовская Аравия, Тунис, Турция. Конечно, приглашаются гости из КНР, КНДР, Японии, Индии…

Очень динамичная жизнь на востоке России. Нешуточная интеграция в Азиатско-Тихоокеанское пространство. При таком размахе местное население скоро потеряется в бурных туристических и переселенческих потоках. Тем более, что ситуация на Корейском полуострове может увеличить число мигрантов в Приморье. А куда же деваться нашим северокорейским соседям, когда Штаты начнут их бомбить. Естественно, они поедут к нам, как их ни останавливай. К нам и в Китай. Да и вправе ли мы не пускать северокорейских беженцев? Надо готовиться принять их. Надо вообще готовиться к возможной эвакуации нашего населения…

Но кто будет этим заниматься? Представителям власти на Дальнем Востоке просто некогда. И понять их, в общем-то, можно. Ведь такие проекты колоссальные затеяны. Порто-франко! Колоссальные туристические и финансовые потоки! Да с такими деньгами в космос можно улететь. А вы говорите, война. Какая война?

Порой складывается впечатление, что простое местное население, обычные граждане России, живущие в Приморье, рядом с потенциальной зоной полномасштабных боевых действий с применением ядерного оружия, просто брошены на волю океанских волн…

Степень внутренней ответственности и профессиональной компетентности приморских руководителей вызывают сильную ностальгию по временам даже 1990-х годов. Ну, это же какой-то абсурд! Почти каждый день местные СМИ сообщают об арестах и задержаниях приморских чиновников или об очень уж нетрадиционных выходках представителей приморской законодательной и исполнительной власти. Сейчас вот внимание законодателей привлечено к порнографическим эпизодам с участием их коллеги депутата от КПРФ. Недавно некая представительница представительных органов власти Приморья рассказывала о сотруднике департамента образования края, который зачем-то предстал голым в интернете, держа в руках собственное развернутое удостоверение государственного служащего. А все остальное, что рассказывала на страницах новостных сайтов госпожа депутат про этого голого человека с удостоверением, мы приводить здесь не будем.

В сентябре во Владивостоке планируют показать фильм «Матильда» А. Учителя. Режиссер устраивает презентацию на кинофестивале. В фильме, как известно, в соответствии со сценарием, в уничижительном и отвратительном виде показываются святые Русской Православной Церкви – святой Царь-мученик Николай и святая Царица-мученица Александра.

Недавно губернатор, администрация которого и он сам являются учредителями фестиваля «Меридианы Тихого», получил письмо от митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина (Пушкаря) с призывом отказаться от показа «Матильды» на международном кинофестивале во Владивостоке.

Такое же письмо получил сам организатор кинофестиваля — Ефим Звеняцкий, являющийся ещё и руководителем Приморского академического театра.

Пока официальный ответ Владыке не поступил. Надеемся также на трезвомыслие Ефима Самуиловича Звеняцкого, который, в общем-то, вполне спокойно мог бы отказаться от этой «Матильды», хотя бы ради сохранения своей репутации.

Общественность Приморья, да и всей России, верующие и неверующие люди, возмущаются в связи с готовящимся показом «Матильды» во Владивостоке. Ведь далеко не всем наплевать на Россию и её святых…

Выдержать нагрузки в ключевом регионе нашего Отечества, в Приморье, способен, пожалуй, тот, кто действительно готов служить. Наши армия и флот – вот главные союзники России.

На мой взгляд, в целях безопасности востока России и сохранения Тихоокеанского флота сегодня главой региона может быть назначен человек, обладающий глубокой государственной ответственностью и опытом, имеющий самое реальное представление о том, что такое служба Отечеству. Такие люди в России есть. Они командуют боевыми операциями в Сирии, они несут реальную ответственность за мир на нашей земле. В Приморье, а может быть, на всем Дальнем Востоке, с учетом сложнейшей обстановки губернатором, а точнее, генерал-губернатором может быть военный человек, уровня командующего Тихоокеанским флотом.

Назначать военных людей в генеральских или адмиральских погонах на управление окраинными, пограничными регионами страны — это традиция, имеющая давние корни. Да хотя бы вспомните отца-основателя нашего Приморья и Приамурья генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского.

Его могила находится во Владивостоке. Здесь граница, здесь очень напряженная ситуация. Здесь с особым старанием, с особой ответственностью и напряжением душевных сил надо служить Отечеству.

Игорь Романов

Источник: nstarikov.ru