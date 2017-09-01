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Сводки от ополчения Новороссии 01 сентября 2017

09:01. 1 сентября 2017 Просмотров - 494 Нет комментариев Опубликовал:

ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 31 августа 2017

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ВСУ 17 раз нарушили соглашение о прекращении огня

ВСУ 17 раз нарушили соглашение о прекращении огня | Русская весна

Об этом «Русской Весне» сообщили в оперативном командовании ДНР.

Всего за сутки зафиксировано СЕМНАДЦАТЬ нарушений режима прекращения огня со стороны ВС Украины. 

На Донецком направлении противник применил минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие. По ПЯТИ населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено ЧЕТЫРНАДЦАТЬ мин калибром 82-мм. 

На Мариупольском направлении противник обстрелял ОДИН населённый пункт из стрелкового оружия. 

На Горловском направлении при обстреле ОДНОГО населённого пункта противник применил вооружение БМП. 

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 31.08.2017

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