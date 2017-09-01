Сводки от ополчения Новороссии 01 сентября 2017

Об этом «Русской Весне» сообщили в оперативном командовании ДНР.

Всего за сутки зафиксировано СЕМНАДЦАТЬ нарушений режима прекращения огня со стороны ВС Украины.

На Донецком направлении противник применил минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие. По ПЯТИ населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено ЧЕТЫРНАДЦАТЬ мин калибром 82-мм.

На Мариупольском направлении противник обстрелял ОДИН населённый пункт из стрелкового оружия.

На Горловском направлении при обстреле ОДНОГО населённого пункта противник применил вооружение БМП.

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