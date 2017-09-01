Сводки от ополчения Новороссии 01 сентября 2017
- 11:37 ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 31 августа 2017.
- 08:00 ВСУ 17 раз нарушили соглашение о прекращении огня.
- 31.08 21:31 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 31.08.2017.
ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 31 августа 2017
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ВСУ 17 раз нарушили соглашение о прекращении огня
Об этом «Русской Весне» сообщили в оперативном командовании ДНР.
Всего за сутки зафиксировано СЕМНАДЦАТЬ нарушений режима прекращения огня со стороны ВС Украины.
На Донецком направлении противник применил минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие. По ПЯТИ населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено ЧЕТЫРНАДЦАТЬ мин калибром 82-мм.
На Мариупольском направлении противник обстрелял ОДИН населённый пункт из стрелкового оружия.
На Горловском направлении при обстреле ОДНОГО населённого пункта противник применил вооружение БМП.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 31.08.2017
К оглавлению | Источник: www.youtube.com