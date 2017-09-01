Самая большая жертва
10:37. 1 сентября 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Польша продолжает отжигать. В очередную годовщину начала второй мировой войны, зам.министр культуры Польши разразился сентенцией ,что Польша самая большая жертва войны и Германия должна ей денег. Мол, раз у поляков самые большие потери во второй мировой войне (что выглядит смешно на фоне потерь СССР и Китая), то надо бы раскошелиться. Причем поляки включили в искомую цифру "самых больших жертв" польских евреев, за которых Германия уже платила компенсации, но поляки считают их польскими гражданами, а значит надо платить по второму разу – то есть сначала за то, что они были евреями, а затем за то, что они были польскими евреями.
Очень "хитрый план", но немцы достаточно предсказуемо уже официально послали поляков лесом, указав на то, что в 1990 году уже "демократическая" Польша сама отказалась от претензий к объединенной Германии, да и в целом, врядли можно было рассчитывать, что Германия будет платить за тех же жертв нацистской оккупации по второму разу.
Вполне понятно, что Польша в связи с противостоянием с Брюсселем и Берлином, была бы непрочь примерить тогу "главной страдалицы", но истеричные заявления Варшавы выглядят весьма комично и лишь усугубляют складывающийся имидж польского руководства, которое открыто критикуется заправилами Евросоюза за "нарушение демократии" и утерю связи с реальностью http://inosmi.ru/politic/20170901/240173
PS. Сегодня выйдет еще один материал на тему освещения гибели Польши осенью 1939 года на основе публикаций "Иллюстрированной войны" сэра Хаммертона. Там вы узнаете, что писали англичане в те дни, когда война уже была проиграна Польшей.
Первая часть вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/36
И еще из накопившегося за время поездки:
1. Подробный разбор клеветы на Писарева от товарища Реми – https://remi-meisner.livejournal.com/201
2. Леонид Данилович Шокин. Неизвестный классик документальной фотографии – https://picturehistory.livejournal.com/2
3. Нельзя безнаказанно царствовать. 250 лет со дня рождения Сен-Жюста – https://maysuryan.livejournal.com/558009.h
4. Горбачевщина – https://www.prometej.info/blog/istoriya/g
5. Редкие оцифрованные книги. Рекомендую журнал, где автор систематически выкладывает редкие книги на общественно-политическую тематику в электронном формате – https://vas-s-al.livejournal.com/
6. Первый поход Красной Армии в Афганистан – https://oper-1974.livejournal.com/443654.h
Источник: colonelcassad.livejournal.com