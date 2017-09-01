Роспотребнадзор проверил и разрешил кушать в школе!

В преддверии нового учебного года московские специалисты Роспотребнадзора рассказали об организации питания учащихся в столичных школах.

В Москве стартовал учебный год 2017-2018, теперь завтракать и обедать маленькие москвичи будут в школах. За качеством питания в учреждениях образования проследят надзорные органы столицы. Как рассказала руководитель госинспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ирина Калиновская, продукты для школьных столовых в этом году будут поставляться из лучших хозяйств Московской, Ростовской, Калужской, Мурманской и Архангельской областей, а также из Крыма и Краснодарского края. Но перед тем как сырье попадет в пищеблоки, его тщательно проверят в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии столичного Управления Роспотребнадзора.

В первую очередь специалисты служб контролируют условия доставки и хранения продуктов, соблюдение требований маркировки и наличие документов, подтверждающих качество и безопасность. Каждая категория продуктов исследуется по значимым для них показателям: молочная продукция проверяется на наличие растительных жиров, мясная – на содержание поваренной соли и соевого белка, овощи – на присутствие нитратов, замороженные продукты – на отсутствие ГМО и соблюдение правильной температурной обработки. Не менее тщательно проверяется и бутилированная вода для обеспечения питьевого режима в школах. Как сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора, прошлогодние проверки не выявили никаких серьезных нарушений в организации питания. Специалисты уверяют, что при неудовлетворительных результатах проб продукции к виновникам сразу же применят санкции, так что некачественная еда не успеет проникнуть в пищеблоки.

После надзорных служб контроль переходит в руки работников школьных комбинатов, как правило, оснащенных собственными лабораториями. А уже в столичных школах квалифицированные работники пищеблоков следят за правильным хранением продуктов и соблюдением технологии приготовления блюд.

В этом процессе контроля за школьной едой могут участвовать и родители, и даже внести свои предложения в меню во время дегустаций и экскурсий, проводимых комбинатами и школами. Недавно побывавшие на подобных экскурсиях заинтересованные представители родительской общественности отметили, что современный процесс организации школьного питания действительно находится на высоком уровне.

Таким образом, питание школьников Москвы проходит многоступенчатый строгий контроль. С такой бдительностью, заверяют эксперты Роспотребнадзора, родители могут не беспокоиться за безопасность детского рациона в учебных заведениях столицы.