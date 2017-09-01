Главная » Здоровье, Родителям и детям

Роспотребнадзор проверил и разрешил кушать в школе!

18:32. 1 сентября 2017 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

2-z83-08d73eee-837a-4f72-864d-ac4dbc12b1a8

В преддверии нового учебного года московские специалисты Роспотребнадзора рассказали об организации  питания учащихся в столичных школах.

В Москве стартовал учебный год 2017-2018, теперь завтракать и обедать маленькие москвичи будут в школах. За качеством питания в учреждениях образования проследят надзорные органы столицы. Как рассказала руководитель госинспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ирина Калиновская, продукты для школьных столовых в этом году будут поставляться из лучших хозяйств Московской, Ростовской, Калужской, Мурманской и Архангельской областей, а также из Крыма и Краснодарского края. Но перед тем как сырье попадет в пищеблоки, его тщательно проверят в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии столичного Управления Роспотребнадзора.

В первую очередь специалисты служб контролируют условия доставки и хранения продуктов, соблюдение требований маркировки и наличие документов, подтверждающих качество и безопасность. Каждая категория продуктов исследуется по значимым для них показателям: молочная продукция проверяется на наличие растительных жиров, мясная – на содержание поваренной соли и соевого белка, овощи – на присутствие нитратов, замороженные продукты – на отсутствие ГМО и соблюдение правильной температурной обработки. Не менее тщательно проверяется и бутилированная вода для обеспечения питьевого режима в школах. Как сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора, прошлогодние проверки не выявили никаких серьезных нарушений в организации питания. Специалисты уверяют, что при неудовлетворительных результатах проб продукции к виновникам сразу же применят санкции, так что некачественная еда не успеет проникнуть в пищеблоки.

После надзорных служб контроль переходит в руки работников школьных комбинатов, как правило, оснащенных собственными лабораториями. А уже в столичных школах квалифицированные работники пищеблоков следят за правильным хранением продуктов и соблюдением технологии приготовления блюд.

В этом процессе контроля за школьной едой могут участвовать и родители, и даже внести свои предложения в меню во время дегустаций и экскурсий, проводимых комбинатами и школами. Недавно побывавшие на подобных экскурсиях заинтересованные представители родительской общественности отметили, что современный процесс организации школьного питания действительно находится на высоком уровне.

Таким образом, питание школьников Москвы проходит многоступенчатый строгий контроль. С такой бдительностью, заверяют эксперты Роспотребнадзора, родители могут не беспокоиться за безопасность детского рациона в учебных заведениях столицы.

 
Метки: детское питание, роспотребнадзор, школа
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Норвежский суд на стороне педофилов
... была передана отцу, а матери разрешили видеть ребенка два раза в...
Рептилоиды живут с людьми на одной планете!
... реагируют. Вопрос: поскольку Вы не разрешили мне делать фотографии - что было...
Отчего бы не слетать в Турцию? Антон Крылов
Семья убитого Олега Пешкова отказалась от каких-либо даров от Турции. Остальные должны ответить для себя самостоятельно – достаточно ли им произнесенных извинений? Верят ли, что турки способны обеспечить безопасность туристов? Семья погибшего в Сирии ...
Кожевникова и Навальный о русском национализме
Заместитель директора информационно-аналитического центра СОВА Галина Кожевникова и сопредседатель движения "Народ" Алексей Навальный обсуждают итоги конференции русских националистов. Июнь, 2008 г. Источник http://via-midgard.info/
Кто взрывает наше метро?
Демократический оскал иудейской финансовой мафии проявился и в Белоруссии. Родоначальники терроризма столетиями используют одно и то же оружие. Но сейчас это уже не сработает. Мы уже у края, и терять нам нечего. Позади смерть... Кто взрывает наше метро ...
Про платное образование
Лукавое чиновничество, во главе со своим президентом, лжёт всем нам совершенно беззастенчиво и цинично. Они, наверное, и вправду поверили нашим врагам, обещавшим безнаказанность за всё зло и горе, принесённое русскому народу... Среднее образование в ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>