РФ и КНР готовят самый передовой конфликт с США

В Пекине заявляют, что на предстоящем в начале сентября саммите БРИКС обсудят с Россией «тему борьбы с глобальным протекционизмом». Речь, конечно, идет прежде всего о защитных (против КНР) и санкционных мерах США против нас, но не только. Под лозунгом «борьбы с протекционизмом» Россия и Китай сделают свою «коалицию протекционеров», отмечают аналитики, поскольку протекционизм — это один из самых передовых способов ведения конфликта против другой страны или группы стран.

Китайская дипломатия

Как заявил глава Центра международных финансово-экономических исследований минфина КНР Чжоу Цзяну, Пекин и Москва продолжат усиливать координацию макроэкономических стратегий. Тема борьбы с глобальным протекционизмом, передает ТАСС, будет обсуждаться на предстоящем саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Сямэне(восточная провинция Фуцзянь).

Россия и Китай договорятся и предпримут новые совместные шаги в данном направлении. «Я уверен, что Китай и Москва продолжат усиливать координацию своих макроэкономических стратегий, будут способствовать глобальным преобразованиям, выступая против протекционизма», — заявил Чжоу Цзяну, отвечая на вопрос ТАСС.

Коалиция протекционеров

Вообще говорить о том, что в мире в какой-то момент исчезнет торговый протекционизм — это все равно, что говорить, что в мире исчезнут военные конфликты: это утопия, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Протекционизм — это один из самых передовых способов ведения конфликта против другой страны или группы стран, без использования военной силы, чисто экономический метод, с виду бескровный, но очень эффективный, так как конечной целью протекционизма может быть полное подчинение экономики более слабой страны — более сильной. По сути, санкции, направленные на запрет западными странами экспорта технологий в Россию, тоже является формой протекционизма.

Поэтому страны БРИКС могут лишь пытаться создать свою коалицию протекционеров, направленную против стран Европы и США, и пытаться торговать внутри коалиции, это и имеет в виду Китай, когда предлагает формулировку «БРИКС+», полагает эксперт. В этой коалиции Россия, к сожалению, является не самым сильным сателлитом Китая, который начал дискуссию о протекционизме в Давосе, имея в виду протекционизм со стороны США и Трампа. Стоит напомнить, что Трамп в самом начале своего президентства предлагал вообще установить пошлину в 45% на импорт из Китая, то есть фактически уничтожить этот импорт. Есть подсчеты, что Китаю в 2016 году в результате протекционизма в Европе и США помешали провести сделки на 75 млрд долларов, это и торговля, и инвестиции. Для сравнения — всего за год Китай делает прямых инвестиций в США и Европу на сумму около 100 млрд долларов.

Надо становиться сильнее

Но Китаю торговля с США просто необходима, она и есть тот двигатель, который толкает экономику страны к росту, и если представить, что этой торговли не будет, китайская экономика не выдержит, считает Алексей Антонов. Россия может помогать Китаю лишь тем, что имеет хорошие отношения с внешнеторговыми партнерами в Европе, например, связанными с теми, кто закупает российский газ.

В Европе уже слышны голоса некоторых компаний, которые говорят о том, что американские санкции мешают внешнеэкономическим связям Германии и России, и Россия может и дальше лоббировать это направление. Если бы у России был широкий набор потребительских товаров, экспортируемых за рубеж, то наш голос в БРИКС и сам БРИКС были бы намного сильнее, полагает Антонов. В условиях санкций этого нужно добиться не позже, чем через 5 лет, иначе технологическое отставание станет непреодолимым.

А мы их ВТО

Речь идет не только о политике протекционизма, на которую могут начать опираться США, но и подобных инициативах со стороны других стран, отмечает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс». В результате в рамках тех организаций, где присутствуют Россия и Китай, в частности в рамках БРИКС и ЕАЭС, страны могут продвигать инициативы, которые приведут к ослаблению протекционистских барьеров и будут способствовать режиму свободной торговли. Плюс к этому ведется создание инфраструктуры в рамках Экономического пояса Шелкового пути, которая должна способствовать развитию торговли, появлению новых рынков сбыта для товаров из стран входящих в ЭПШП.

Что же касается США, то, полагает Богдан Зварич, Россия и Китай могут противостоять инициативам американского правительства в рамках ВТО. В случае если решения, принятые в Штатах, противоречат правилам организации, другие страны имеют право оспаривать их. И здесь совместные действия могут принести больше пользы, чем «одиночная» борьба той или иной страны. Так уже сейчас идет речь о возможности противостояния России и США в рамках ВТО, так как часть введенных санкций нарушают нормы организации.