Развал СССР, как прививка от вредных иллюзий

«Опыт, это то, что мы получаем, не получив того, что хотели…» Исчезновение с политической карты мира Советского Союза, был не просто геополитической катастрофой, но и личной катастрофой вполне конкретных людей и семей, который оказались неожиданно разделенными границами и идеологиями, без средств к существованию и без каких — либо гарантий личной безопасности.

В результате этой катастрофы самые невосполнимые — человеческие — потери, за 25 лет «свобода и демократии», превысили потери во время Великой Отечественной войны, а осколки бывшей Красной Империи поставлены в такие условиях, что уже сейчас становится ясно — выживут далеко не все. Большая часть бывших союзных республик гарантированное пополнят список стран, в которых уже числятся такие неудачники, как Голштиния, Бактрия, республика Эдзо и прочие анжуаны… Однако сегодня мы не будем расчёсывать болячки и посыпать голову пеплом, а традиционный вопрос «Почему?» мы заменим нестандартным «Для чего?» Для чего моему народу такие пертурбации с риском для жизни? Что такого полезного может быть в этих процессах распада и полураспада?

Давайте загибать пальцы: 1. Идеологическое противостояние с Западом. То, что нам подсовывали, как непримиримую борьбу с коммунизмом, при ближайшем рассмотрении оказалось непримиримой борьбой за шкурные интересы олигархических кланов. За 25 постсоветских лет мы лишились иллюзий по поводу того, что не любят нас исключительно и только за серп и молот, не будь которых на государственном флаге — мир-дружба-жвачка станут перманентным геополитическим состоянием. Теперь мы знаем, что нас любят. Очень любят! Но исключительно в качестве основного блюда или гарнира к нему. Помните крылатое?: — Любите ли вы помидоры? — Есть люблю, а так не очень… Вот и наш народ — те самые помидоры, которые ещё и разлеглись на котлете несметных природных ресурсов, а те ресурсы не в тех карманах всегда были главной и единственной причина жуткой ненависти «наших западных партнёров». Ну а монархизм — капитализм — коммунизм, а равно любой другой «изм» не имеет к этому ни малейшего отношения.

2. Дружба народов. Именно развал СССР и последующие 25 лет торжества «демократии» (то есть власти народа в переводе с греческого) полностью развеял иллюзии относительно дружбы этих самых народов. Окончание ХХ и начало ХХI века — это полное и окончательное фиаско славянофильства, а равно любого-другого фильства на любой внеэкономической базе. Где-то в глубине своей об этом догадывались и в советское время, но массово это явление начало доходить до народных масс только сейчас, где роль контрольного выстрела сыграли майданные «скакуны». Истеричные претензии бывших стран соцлагеря и небратьев за «оккупации», о которых они сами в своё время умоляли и без которых уже сейчас не существовали бы, являются самым серьёзным обоснованием утверждения, что вся эта «дружба народов» на самом деле в 1945м была стремлением подружиться с надвигающимися Белорусским и Украинским фронтами, а позже — стремлением подружиться с халявой, отгружаемой советским правительством «братУшкам»-небратьям за счёт обобранной до нитки российской глубинки. Примечательно, что сейчас, когда «благородный и честный Запад» начинает по отношению к небратьям вести себя так , как делал всю свою историю, то есть прекращает кормить и начинает пороть, в небратских недрах начали возрождаться мысли про «одинарод» и про ту самую «историческую дружбу стран соцлагеря». Не надо быть каким-то Оракулом, чтобы предсказать рост популярности этих мыслей по мере сокращения кормления и массового энтузиазма насчёт дружбы с Россией — по мере роста порки. Вот когда вопли про «да мы же всегда любили Россию» станет таким же модным трендом, как сегодня — песни про «Россию-оккупанта и агрессора», настанет время проверить, как сработала нынешняя прививка — купится ли правительство России на очередные заверения в любви и начнёт подкармливать за счет российского бюджета очередной всплеск русофилии, или предоставит возможность историческим халявщикам дочерпать свою пониженную социальную ответственность до донышка.

3. Капитализм с человеческим лицом. Полностью и окончательно развеяны иллюзии насчёт «капитализма с человеческим лицом». Причём именно в России это сделано наиболее цинично и показательно. Создаётся впечатление, что в Россию в качестве прививочных бактерий направлены их наиболее одиозные и мерзкие представители. Это демонстративное барство вчерашних советских инженеров и младших научных сотрудников, выходки и заявления бриллиантовых отпрысков, как будто специально выпячивают их паразитическую сущность, глубоко закапывая саму идею про частную собственность на средства производства, как основу общественного благосостояния. Последняя прививка совпала с общемировым трендом на демонтаж капиталистической системы, как исчерпавшей свой созидательный потенциал, даже если эта был потенциал разбойника с Большой Дороги.

На этом пути ещё нет вопроса «Как надо?», где с усердием, достойным лучшего применения, бьются сторонники «Рынка» и «Плана», не замечая, что они предлагают выбор между машиной и дорогой. Но вот в вопросе «Как не надо» уже ни у кого никаких разногласий не возникает. Не представляю, где собираются прятаться «повелители Рублевки», ибо, судя по событиям и в Европе и в «Империи Добра», рвануть может везде и одновременно так, что им будет тесно на глобусе… Резюме: Развал СССР и последующие, чрезвычайно болезненные события, даны для того, чтобы избавиться от вредных и деструктивных иллюзий, которые весь ХХ век отвлекали огромные ресурсы, мешали их концентрации и мобилизации для решения актуальных вопросов выживания в условиях агрессивной внешней среды и необходимости конкурировать со странами и народами, находящимися в более выгодных географических и климатических условиях.

К 2017му году, считаю, прививка состоялась. Насколько она была действенной — время покажет.