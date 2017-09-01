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Popular Mechanics: российский «летающий монстр» пригодится любой армии мира

21:30. 1 сентября 2017 Просмотров - 671 Нет комментариев Опубликовал:

Popular Mechanics: российский «летающий монстр» пригодится любой армии мира

Новый экраноплан «Чайка» А-050, построить который планируют к 2020—2022 году, впечатлил журналиста научно-популярного журнала Popular Mechanics. Автор статьи подчеркнул несомненную пользу этого необычного летательного аппарата для военных нужд любых вооружённых сил.

Popular Mechanics: российский «летающий монстр» пригодится любой армии мира

Посольство РФ в Южной Африке в своём Twitter опубликовало фотографию нового экраноплана «Чайка» А-050. Как сообщает научно-популярный журнал Popular Mechanics, этот весьма необычный аппарат, летящий на расстоянии нескольких метров от поверхности воды и используемый в качестве пассажирского транспорта (вместимость — до ста пассажиров), будет готов к 2020—2022 году.

Popular Mechanics: российский «летающий монстр» пригодится любой армии мира

Основной аэродинамический принцип, пишет издание, используемый создателями экраноплана: чем ближе к поверхности воды находится «крыло», тем эффективнее он работает. Кроме того, в случае чрезвычайных происшествий он, благодаря своей плоской форме, может приводниться без особого ущерба.

Popular Mechanics: российский «летающий монстр» пригодится любой армии мира

Советский Союз стал пионером в области строения подобных машин, напоминает Popular Mechanics. В середине 60-х был построен «Каспийский монстр» водоизмещением 544 тонны — крупнейший экраноплан в истории. Кроме того, в СССР был сконструирован ряд военных экранопланов («Лунь», А-90 «Орлёнок»).

Popular Mechanics: российский «летающий монстр» пригодится любой армии мира

Издание отмечает, что на макете «Чайка» представлена в гражданских цветах, однако подчёркивает удобство экраноплана именно для военного применения: устройство, способное пролететь вне зоны досягаемости радаров, набрать скорость до 560 км/ч и быстро выгрузить войска на плацдарм, может быть весьма полезно как российской армии, так и вооружённым силам любой другой страны.

Popular Mechanics

оригинал popularmechanics.com/milita…

Источник: nnm.me

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