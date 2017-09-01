Почему рост цен важнее гражданских прав. Михаил Величко

Концептуал СМИ Народ должен понимать внутреннюю политику государства

Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко обсуждает недавно опубликованную в «Комсомольской правде» статью о том, что россиян больше всего волнует рост цен и уровень коррупции и меньше всего – нарушение гражданских прав и норм демократии. Почему большинство россиян обеспокоены перспективой бедности, но не понимают, что страна захвачена ростовщиками? Можно ли в таких условиях остановить рост цен и коррупции? Почему большинство граждан не сочувствуют «жертвам» современной политической тирании: Навальному, Серебренникову? Волнует ли власть мнение народа? Когда простые люди начнут разбираться во внутренней политике государства и что это изменит?



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