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Почему рост цен важнее гражданских прав. Михаил Величко

20:14. 1 сентября 2017 Просмотров - 347 Нет комментариев Опубликовал:

Народ должен понимать внутреннюю политику государства

Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко обсуждает недавно опубликованную в «Комсомольской правде» статью о том, что россиян больше всего волнует рост цен и уровень коррупции и меньше всего – нарушение гражданских прав и норм демократии. Почему большинство россиян обеспокоены перспективой бедности, но не понимают, что страна захвачена ростовщиками? Можно ли в таких условиях остановить рост цен и коррупции? Почему большинство граждан не сочувствуют «жертвам» современной политической тирании: Навальному, Серебренникову? Волнует ли власть мнение народа? Когда простые люди начнут разбираться во внутренней политике государства и что это изменит?

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Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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