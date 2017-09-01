Культура проституирования

В патриархальном социуме женщине не нужно было выставлять свои прелести на общее обозрение. Ценилось не умение заголяться публично, а добродетельность, скромность и умение нравится одному-единственному мужчине – мужу.

Современные женщины имеют недвусмысленно товарный вид. Лучшее выставляется на продажу. Оглянитесь вокруг: вот девочка лет 16 в короткой юбчонке выставляет уже вполне сформировавшиеся ножки. Вот мамаша с ребенком, но затянута в обтягивающие брюки, которые прекрасно демонстрируют весь смак ее задницы.

Нет, не подумайте, что я ханжа. Я люблю женщин и их тела. Но нам важно понять суть мотивов, зрить в корень происходящих в нашем обществе явлений.

Моду проституирования не нужно путать с эстетикой патриархальной, которая подчеркивала женственность, красоту, утонченность, но не превращала женщину в мясную витрину. И здесь – принципиальная разница: эстетика женской красоты без акцента на сексуальные прелести, в случае патриархальной культуры, и современная их подчеркнутая демонстрация.



В эпоху матриархальной деградации процесс предложения и продажи самки продолжается почти всю ее сознательную жизнь – еще с детства и до климакса. Убедиться в этом очень просто. Посмотрите на ЗАМУЖНИХ женщин: они продолжают поддерживать свой товарный вид зачастую вопреки желанию мужа, который хотел бы все это только для него самого. Одеваются слишком вызывающе, красят волосы или стригутся так, как это не нравится мужьям. Мрачная правда состоит в том, что для современных женщин поддержание их сексуальной привлекательности для мужчин вообще гораздо важнее, чем мнение мужа. Муж – проходной эпизод, стоимость женщины на сексуально-брачном рынке – все. Проституирование важнее семьи. И это очень важный момент, характеризующий матриархальную деградацию. Еще раз вдумаемся: мнение законного мужа о степени оголенности женщины, ее манеры одеваться, вообще внешнем виде, стоит для женщины несоизмеримо ниже, чем сексуальная привлекательность для остальных мужчин.

Но и это еще не самое плохое. Определенной категории мужей НРАВИТСЯ, что их жен на улице раздевают взглядами. Низкоранговому мужчине льстит, что его женщина или жена обладает сексуальной привлекательностью в глазах других мужчин. Так такой муж подпитывает, повышает свой статус в рамках проституирующего социума.

Разумеется, женщины попытаются возразить, что, мол, настоящей женщине важно всегда выглядеть хорошо. Женщины как всегда лукавят. Есть, как я уже сказал выше, принципиальная разница между красивой внешностью, опрятной и дорогой одеждой и прямой сексуальной провокацией. Эта разница не всегда очевидна, она определяется состоянием моды, понятием о приличиях (между прочим, обратите внимание, что в наше время эти самые "приличия" почти совершенно нивелировались и, если и существуют, то где-то на уровне дипломатических протоколов, но никак не в повседневной жизни). В обычной жизни женщине разрешено почти все: от топлесс на пляже и откровенного декольте до трусов, виднеющихся из под юбки.

Выглядеть хорошо, эстетично, стильно и приманивать мужчин, используя сексуальный инстинкт – не одно и то же.

Наши женщины часто обвиняют выходцев с Кавказа в навязчивых приставаниях на улице. Но давайте на минуточку задумаемся, а как видят кавказцы наших женщин. Вспомните женщин кавказских. Вы видели у них сиськи наружу или половые губы, выпирающие через брюки? Может быть короткие юбки? Можете вы себе представить пьяную кавказскую женщину, развязно виснущую на мужчинах на дискотеке, курорте, в ресторане? Вывод очень простой: для кавказцев-мужчин наши женщины – шлюхи. И такое восприятие вполне закономерно.

Любая патриархальная культура запрещает женщине заголяться. Замужней – тем более. Религиозные еврейки прячут под парик или платок даже свои натуральные волосы, до кистей закрывают руки, носят длинные юбки. Мусульманская традиция, как мы все прекрасно знаем, еще более строга. Многие полагают, что паранджа существует для того, чтобы не провоцировать "горячих восточных парней". Это половина причины. Второй мотив, пожалуй главный, – запрет женщине в каком-либо виде выставлять и продавать себя. Патриархат попросту исключал эксплуатацию женщинами сексуальных инстинктов мужчин. Если и не исключал его полностью, то сильно ограничивал женщину в подобных средствах.

В этой подчеркнутом сокрытии "широковещательной" женской сексуальной привлекательности содержится очень важный мотив патриархальной культуры. Сексуальность женщины может проявляться лишь по отношению к одному человеку – мужу. Причем, мужу пожизненному. А до свадьбы основная привлекательность девушки для жениха должна заключаться в девичьей добродетельности как ее понимает патриархальный социум: хорошее происхождение, приличная семья девушки, здоровье, скромность, трудолюбие, доброта. Так патриархат блокировал самочный инстинкт проституирования, живущий в каждой женщине. Открыто проявлять сексуальные чары – означало распутничать. Такие женщины всегда были презираемы, считались падшими, они находились на самом дне социума. Современная же матриархальная культура, смела эти ограничения и навязывает миру культуру сексуальной провокации. Это легитимация проституирования и процесса торговли собой большинством женщин социума.

А что это означает в практическом смысле, применительно к институту брака? Это означает, если называть вещи своими именами, что девочку еще с ДЕТСТВА воспитывают в духе ПРОДАЖИ своего тела, торговли своей сексуальной привлекательности и вымогательства у мужчин материальных благ при помощи эксплуатации сексуального инстинкта. Культура сексуальной привлекательности определяет основную суть современных отношений между мужчиной и женщиной: замануха в виде женских прелестей и возможная перспектива секса с этой женщиной в обмен на ресурсы мужчины, его “щедрости”. С усилением матриархальной деградации мы откатились к животному уровню поощрительного спаривания.

Культура проституирования напрямую определяет суть и качество отношений мужчин и женщин и современного брака: муж, мужчина как потребляемый женщиной ресурс, ее сырьевой придаток. Доступ к вагине, впариваемый женщиной по безмерно высокой, а главное, – неопределенной цене.

И видео в качестве последней иллюстрации:

Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com