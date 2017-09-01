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Гигантский астероид пролетит в опасной близости от Земли

07:00. 1 сентября 2017 Просмотров - 435 Нет комментариев Опубликовал:
Гигантский астероид пролетит в опасной близости от Земли | Русская весна

Астероид Florence размером с небольшой город, крупнейший из приближавшихся к Земле за всю историю наблюдений NASA, пролетит мимо нашей планеты 1 сентября на потенциально опасном расстоянии в 7 миллионов километров.

Несмотря на впечатляющий диаметр астероида в 4,4 километра, расстояние, которое отделяет его от Земли, небольшое лишь по астрономическим меркам, поэтому сейчас угрозы нашей планете нет, считают российские ученые. 

В настоящее время Florence приблизился к Земле на расстояние 7 миллионов километров, что примерно в 18 раз больше расстояния от нашей планеты до Луны.

«Потенциально опасные астероиды начинаются с 7 миллионов километров. Вот этот астероид находится где-то на границе. Но он очень крупный. Один из крупнейших, которые подлетают», — заявил РИА Новости руководитель лаборатории космического мониторинга Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ) Владимир Липунов. 

Он отметил, что есть как астероиды гораздо крупнее (до 700 километров), так и пролетающие гораздо ближе к Земле. Кроме того, расстояние в 7 миллионов километров — цифра небольшая лишь по астрономическим меркам. 

Как подчеркнул старший научный сотрудник ГАИШ Владимир Сурдин, приближение Florence вызывает интерес астрономов всего мира. «Событие уникальное, в том смысле, что такие крупные астероиды мы еще никогда не изучали с достаточной четкостью, а теперь можно будет, например, радиопортреты очень детальные получить с помощью радаров мощных.

Ничего страшного в его приближении нет, а научный интерес, конечно, есть, потому что все такие большие далеко от нас летают, а этот вот впервые сблизился», — сказал ученый.

По мнению Сурдина, любой астероид интересен, потому что несет в себе вещества, из которого складывались большие планеты. «Внутрь нашей планеты мы не можем заглянуть, там все погребено на больших глубинах, а астероиды — это практически те кирпичи, из которых когда-то сложились внутренности больших планет, мы можем их изучать и понять, что же за вещество в недрах Земли», — отметил он.

Ученый заверил, что расстояние в 7 миллионов километров достаточно большое, поэтому опасности Florence для землян не представляет. «Это всё-таки расстояние в 18 раз большее, чем от Земли до Луны, тут он промахнётся наверняка.

Но у него такая орбита, что он приближается к Земле время от времени, раз в несколько тысячелетий, но никогда не пересекает орбиту Земли, а значит, не может ударить по нашей планете», — заключил Сурдин. 

Как ранее информировало NASA, Florence станет крупнейшим астероидом из числа приближавшихся на подобное расстояние к Земле, который выявлен программой NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов. Отслеживание и запись всех известных астероидов в NASA начали в 1998 году.

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Источник: rusvesna.su

Метки: русская весна — the future
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