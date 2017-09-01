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Генерал США: мы бессильны перед русскими

17:00. 1 сентября 2017 Просмотров - 406 2 коммент. Опубликовал:

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На фото военнослужащие во время развертывания наземного многофункционального модуля помех «Красуха-4» (Фото: Донат Сорокин/ТАСС)

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» состоялось подписание акта о передаче концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Министерству обороны комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Витебск», «Красуха» и «Москва».

Прежде чем рассмотреть возможности данных комплексов, необходимо сказать несколько слов об уровне российского оружия данного типа относительно иностранных аналогов. Хоть вопрос поставлен и не вполне корректно, поскольку аналогов у него не существует. О чем свидетельствуют высказывания высокопоставленных американских военных чиновников. Командующий ВВС США в Европе бригадный генерал Франк Горенк признается, что достижения России в области РЭБ сводят на нет все преимущества высокотехнологичного оружия, которым владеет НАТО. Поскольку новейшее электронное оружие полностью парализует функционирование американской электроники, установленной на ракетах, самолетах и кораблях.

Не менее пессимистично настроен командующий силами НАТО в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес: «Российские подразделения РЭБ обладают заоблачными возможностями».

Причину отставания американской оборонки в данной области излагает бывший начальник РЭБ Сухопутных войск США Лори Бакхут: «Наша главная проблема состоит в том, что мы не воевали в условиях подавления связи на протяжении нескольких десятилетий, поэтому понятия не имеем, как в такой ситуации действовать. У нас отсутствует тактика и алгоритм действий, мы совершенно не подготовлены к ведению боевых действий в условиях отсутствия связи. США не обладают столь обширными возможностями РЭБ, каким обладает Россия. У нас очень хорошая радиоразведка, и мы можем вести прослушку круглые сутки, но по выведению аппаратуры из строя — тут наши возможности и до одной десятой от аналогичных показателей Российской армии не дотягивают».

Качественное превосходство подкрепляется и количественным. В этом десятилетии в России прошли государственные испытания и были приняты на вооружение полтора десятка комплексов, каждый из которых имеет свою специфику: «Борисоглебск-2», «Алургит», «Ртуть-БМ», «Инфауна», «Красуха-4», «Москва-1», «Пародист», «Лорандит-М», «Леер-3», «Лесочек», «Лесс», «Магний-РЭБ», «Поле-21», «Хибины», «Витебск».

Среди них есть комплексы локального действия, защищающие летательные аппараты, корабли, живую силу на ограниченной площади, нейтрализующие взрыватели боеприпасов. А есть мощные системы с обширной зоной ответственности. К таковым относятся «Красуха-4» и «Москва-1».

В них заложены принципы, которые прежде в радиотехнике не использовались. Для того чтобы подавлять радиосигналы во всем их спектре теперь не требуется большого набора излучающих антенн и громадных мощностей для создания силовых помех. Современные средства обнаружения и обработки позволяют получать точную копию сигналов. И можно формировать свой аналогичный сигнал, поменяв нужные для противодействия параметры в его структуре. Ложный сигнал в таком искаженном виде возвращается неприятелю. Такое противодействие получило название «неэнергетических помех».

Комплекс «Москва-1», разработанный КРЭТом, относится к средствам радиотехнической разведки. Он собирает в радиусе 400 км информацию об источниках электромагнитного излучения, к которым относятся самолеты, головки самонаведения ракет, РЛС мобильных и стационарных комплексов ПВО противника, радиопередатчики и прочие объекты, излучающие радиоволны. При этом производится анализ сигналов, пеленгация и классификация их источников. В случае массированной атаки собранная информация передается на 9 комплексов РЭБ, которые должны «ослепить» цели, генерируя помехи, а также в дивизионы ПВО.

Вся конкретика относительно характеристик и технических подробностей работы комплексов РЭБ является секретной информацией. Известно лишь, что с помощью «Москвы-1» в случае массированной атаки противника можно получать сведения по всем объектам, необходимые для их обнаружения, распознавания типов, сопровождения и выдачи целеуказания по каждому из них. Данная информация крайне полезна для комплексов РЭБ (назовем их «глушилками»), поскольку они получают сведения о том, «что же это такое» и каким образом наиболее оптимально можно подавить работу их электроники. Данные от «Москвы-1» полезны и для зенитно-ракетных комплексов, даже для ЗРС-400, у которой дальность обнаружения объектов такая же, как и у «Москвы-1». Но РЛС ЗРС-400 видит просто некую «чушку», определяя ее скорость, направление полета и отслеживая ее перемещения. «Москва» же сообщает, что это такое — ракета или самолет, и какого типа. Тем самым облегчается перехват.

Сравнительно недавно невозможно было разместить такой комплекс со столь серьезными возможностями на трех колесных шасси. Прорыв был совершен в результате перехода с аналоговой элементной базы на цифровую. При этом существенно возросла и мощность компьютера, который осуществляет обработку снимаемой с антенн информации. Разумеется, повышение производительности вычислений привело к тому, что стало возможно использовать новые алгоритмы обработки данных, более совершенные.

Комплекс «Красуха-4», также построенный на цифровой элементной базе, предназначен для прикрытия от нападения на командные пункты, группировки войск, промышленные и административные объекты. Комплекс подавляет функционирование стационарных и мобильных объектов, работу которых обеспечивает электроника, с помощью помеховых воздействий. Но не грубых — энергетических, — а «интеллектуальных». Данное качество особо ценно, когда в зоне действия «Красухи» находится не только чужая военная техника, но и своя. Комплекс способен «ослепить» не только истребители или бомбардировщики противника, но и наземные радары, самолеты АВАКС и даже спутники-шпионы, поскольку радиус действия «Красухи» (как по горизонтали, так и по вертикали) достигает 300 км. Справляется комплекс и с «малышами» — беспилотниками.

О сложности комплекса свидетельствует время, потраченное на его создание. Разработка началась во Всероссийском научно-исследовательском институте «Градиент» (Ростов-на-Дону), входящем в КРЭТ, в 1995 году. А принят он был на вооружение в 2012 году. При этом комплекс получился довольно компактным, он размещается на двух колесных шасси.

В 2015 году комплекс «Красуха-4» был развернут в Сирии на российской военной базе Хмеймим. Во время атаки аэродрома сирийской армии ракетами «Томагавк», выпущенными с американского эсминца, в СМИ пестрили сообщения о том, что именно «Красуха» увела часть ракет от цели. При этом пессимисты были категорически не согласны, поскольку у «Томагавков» ГСН не радиолокационная, а оптико-электронная с матрицей высокого разрешения. Однако ГСН тем не менее имеет электронные узлы, на которых возможно воздействовать.

Вскоре после принятия комплекса на вооружения он неоднократно участвовал в учениях, отражая воздушные атаки условного противника. При этом фронтовые бомбардировщики Су-24 и совсем новые Су-34, оказавшись в зоне действия «Красухи», не могли обнаружить цели и возвращались на базы, не выполнив задания.

И, наконец, бортовой комплекс обороны «Витебск», предназначенный для защиты летательных аппаратов от обстрела ракетами ПЗРК. Используется на штурмовиках и ударных вертолетах, которые для поддержания наземных операций снижаются до высоты, досягаемой для ракет «Стингер».

Комплекс «Витебск» включает в себя инфракрасный и ультрафиолетовый пеленгатор пуска ракет, аппаратуру обнаружения лазерного и радиолокационного облучения, станцию оптико-электронного подавления, станцию активных радиолокационных помех, устройство выброса ложных целей. То есть предусмотрено ослепление всех типов ГСН — радиолокационных (как активных, так и пассивных), тепловых, лазерных, оптико-электронных.

Переданные комплексы, акт о приемке которых был подписан на прошлой неделе, предназначены для современных модификаций вертолета Ми-8. Для более «основательных» винтокрылых машин КРЭТ модернизирует «Витебск». Модернизированные комплексы должны поступить на вооружение в следующем году. Суть модернизации состоит в расширении номенклатуры расходуемых средств. К ним относятся отстреливаемые и буксируемые ловушки, включая передатчики помех одноразового использования, ложные цели с аэродинамическими качествами, универсальные многоспектральные пиропатроны повышенной эффективности с управляемыми программами горения.

И в заключение необходимо сказать о том, сколь велико значение средств РЭБ в современных условиях. Теоретики военной науки подсчитали, что они позволяют повысить боевой потенциал сухопутных войск до 2 раз, снизить потери авиации — до 6 раз, а боевых кораблей — до 3 раз.

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2 коммент.»

  • 15422 9957
    Ликвидатор 1 сентября 2017 в 17:17 Ссылка Пометить
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    армия РФ – 800 тыс.. Армия НАТО – на порядок больше. А ещё частные армии… хохляндия, хрузия…
    такие заголовки не к добру…

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  • 15424 9959
    Ликвидатор 1 сентября 2017 в 17:18 Ссылка Пометить
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    Прежде чем рассмотреть возможности данных комплексов, необходимо сказать несколько слов об уровне российского оружия данного типа относительно иностранных аналогов.” – сначала о количестве, плиз, о количестве… Война – не смотр достижений конструкторских бюро.

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