Факир на час?

Источник: http://www.stoletie.ru/

В чем причина стремительного падения популярности Эммануэля Макрона



Во втором туре недавних президентских выборов за Макрона дружно голосовали две трети французов, пришедших на избирательные участки. И вот всего несколько месяцев спустя – полное разочарование! Оказалось, что популярность политика, которого совсем недавно называли «спасителем Франции», – на уровне всего лишь 40%. Это самый низкий за более чем 20 лет показатель среди президентов Пятой республики после 100 дней пребывания в должности. Ниже, чем у Николя Саркози и даже у полностью провалившегося Франсуа Олланда.

Только за последний месяц популярность Макрона упала на 14%. Сейчас его работой недовольны 57% французов, сообщает социологическая служба IFOP. Некоторые считают, что его рейтинг падает быстрее, чем даже у погрязшего в политических скандалах Дональда Трампа. В сети даже появились посвященные французскому президенту насмешливые стишки:

Мусью Эммануэль Макрон

Не в треуголке был рождён,

В Наполеоны зря он метит,

Он, как Олланд, блестит – не светит,

Такой же холостой патрон.

Что же случилось? Чем не угодил французам «душка Макрон»? А ведь начал он круто – победил в «битве рукопожатий» самого Дональда Трампа, не побоялся бросить ему вызов во время встречи «Большой семерки» на Сицилии, торжественно принял в Версале Владимир Путина. Даже экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер объявил, что для него «настоящая честь встретиться с великим лидером, президентом Макроном».

Однако дальше рукопожатий и улыбок дело не пошло. Голос Франции не слышен в Сирии, а также при попытках разрядить опасную напряженность вокруг КНДР.

Не может похвастаться успехами Макрон и в решении внутренних проблем страны. Как отметил британский еженедельник «Экономист», на Макрона сразу набросились за намерение сократить бюджетные расходы, в частности, зарплаты в разросшемся госсекторе. Кому понравится, если тебе урежут зарплату? За это Макрону и его правительству особенно досталось от левой оппозиции: бывший кандидат в президенты, лидер движения «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон назвал нынешние власти «надменной кастой», добивающейся «привилегий для богачей».

Но, конечно, дело не только в этом. Причины резкого падения популярности президента попыталась объяснить в комментарии InfoResist французский журналист Галина Аккерман. «Сначала оказалось, – пишет она, – что партия ближайшего помощника Макрона, Франсуа Байру, замешана в деле с незаконным использованием парламентских отношений (им платил Евросоюз в то время, как они работали просто на партию). Затем было дело с ещё одним ближайшим помощником Макрона – Бертраном, которого обвиняли в использовании служебного положения для увеличения капитала и количества недвижимости семьи. Потом был конфликт с командующим Генштабом, который на комиссии Национального собрания возразил против урезания военного бюджета. И Макрон повел себя достаточно авторитарно, сказав: «Я глава армии и я отвечаю за безопасность страны, если я сказал, что будет так, значит, так и будет. Если начальник Генерального штаба недоволен, то уйдет начальник Генштаба». И начальник Генштаба ушел. Это тоже не понравилось», – отмечает Аккерман.

И в результате за войну со своей собственной армией президент получил от СМИ насмешливое прозвище «Наполеон Макрон».

А дальше началось то, что не понравилось французам больше всего: Макрон, как и обещал, начал воплощать в жизнь реформу трудового законодательства. Во Франции многие президенты много раз пытались провести трудовые и пенсионные реформы, однако отступали просто перед властью улицы – многомиллионными манифестациями, всеобщими забастовками, парализующими страну, хулиганами, которые пользуются манифестациями и грабят магазины, поджигают машины. А Меланшон и его ультралевая партия, опираясь на эмигрантов из третьего мира – арабских и африканских стран, среди которых много хулиганов – могут просто поджечь пригороды.

Если французскому лидеру не удастся протолкнуть изменения в Трудовой кодекс, это может поставить точку на всех его инициативах, предупреждает директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен Дюбьен. «Нельзя начинать программу реформ с провала, в этом случае президентская пятилетка Макрона, по сути, закончится уже осенью», – полагает аналитик.

На бумаге осталось обещание Макрона снизить безработицу, сегодня особенно актуальна проблема с трудоустройством для молодых французов. Недовольство французов вызвали и первые шаги нового президента по реформе пенсионной системы. Возмущение вызвало также решение сократить на пять евро пособия на жилье для малоимущих. На ком придумали экономить и сколько!

Спорным стал и предложенный в июне законопроект о борьбе с терроризмом. Инициатива ставит своей целью снять режим чрезвычайного положения, который действует во Франции с 2015 года, но если реформа осуществится, правоохранители смогут обыскивать помещения с меньшими ограничениями и в некоторых случаях действовать без санкции суда. Противники таких мер опасаются, что они станут прикрытием для наступления на гражданские свободы, а усиление нажима на жителей мусульманских кварталов только подтолкнет их к экстремизму.

Добавим ко всему этому и недавний «косметический скандал» — когда выяснилось, что за три месяца своего пребывания в Елисейском дворце Макрон потратил на услуги визажиста (некоей Наташи М.) целых 26 тысяч евро: разумеется, из кармана налогоплательщиков, а не своего собственного.

Даже обаятельная Бриджит – супруга президента, которая во время выборов была его козырной картой, теперь доставляет Макрону одни хлопоты. Так бурный скандал вызвала попытка главы государства узаконить государственный статус своей жены и начислять ей зарплату. Возмущенная общественность организовала сбор подписей под петицией с требованием отменить инициативу и за две недели удалось собрать более 240 тысяч автографов. В результате от этой сомнительной идеи пришлось отказаться. Cловом, Наполеона и Де Голля «в одном флаконе», как предсказывали некоторые, из самоуверенного Макрона явно не получилось.

Вместе с тем, чтобы понять глубинную подоплеку нынешнего резкого падения его популярности, следует вспомнить историю его внезапного появления на политическом Олимпе Франции. Ведь до того, как Макрона выдвинули кандидатом на пост президента, о нем мало кто слышал, – выпрыгнул, говорили, «как черт из табакерки». Закулисные хозяева денег, т.е. те, кто на самом деле «делают политиков», были встревожены возможностью прихода к власти правого «Национального фронта» Марин Ле Пен, рейтинг которой после проблем с иммигрантами резко вырос.

Их напугали обещания Ле Пен вывести Францию из НАТО и ЕС, а также «пророссийская» ориентация другого потенциального победителя на выборах Франсуа Фийона.

Тут и понадобился необычный, харизматический и молодой кандидат, который мог бы сломать стереотипы, но, в то же самое время, был бы «своим в доску». А потому ставку сделали на бывшего служащего банка Ротшильда энергичного Эммануэля Макрона, у которого на тот момент не было ни своей партии, ни серьезного политического опыта. Но партию ему быстро сколотили, о нем вдруг, словно по команде, заговорили французские СМИ и принялись его наперебой расхваливать. Остальное, как говориться, было уже «делом техники» опытных пиар-менеджеров, и Макрон с триумфом стал президентом.

Но сделать из неизвестного молодого человека президента – одно дело, в этом ему помогли. Но когда он стал управлять государством, без опыта в большой политике и без своей команды надежных единомышленников, то одного обаяния и запала молодости оказалось явно недостаточно, чтобы решать стоящие перед страной сложнейшие проблемы. Макрон стал делать ошибки, одну за другой. А кроме того, произошло банальное: у любимца дам и французских буржуа, как видно, закружилась голова от успехов. О чем свидетельствует, например, увольнение авторитетного в военной среде начальника генштаба, или попытка посадить свою жену на государственную зарплату. А глупостей кумирам не прощают. Потому обаяние молодости, которое помогло Макрону стать президентом, уже стало казаться недостатком. «Да, – в один голос заголосили «пикейные жилеты», – мы же говорил, молод еще…» И рейтинг продолжил стремительное падение.

Есть и ещё одна версия нынешнего краха популярности «душки Макрона». Он был искусственно сконструирован для решения конкретной задачи, так сказать, факир на час. А задача эта состояла в том, как мы уже говорили, чтобы не допустить к власти нежелательных закулисным «хозяевам денег» Ле Пен и Фийона. После того, как задача была решена, он уже оказался и не так нужен. Дальше «вести под ручку» мужа обаятельной Бриджит к новым успехам уже никто не собирается.

А сам Макрон вовсе не оказался представителем «нового курса», а лишь винтиком прежней ультралиберальной машины, которая уничтожает суверенную Францию.

Одним словом, обозреватели уверены, что осенью, когда после летних отпусков во Франции снова закипят бурные политические страсти, Макрона ждут очень нелегкие испытания.

Владимир Малышев

Источник: nstarikov.ru