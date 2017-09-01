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Два бегемота спасли антилопу гну от аллигатора

09:20. 1 сентября 2017 Просмотров - 552 2 коммент. Опубликовал:

События разворачиваются на берегу озера. Схвативший за ногу антилопу крокодил в течение примерно 8 минут пытается утащить свою жертву под воду, но та отчаянно сопротивляется. За схваткой внимательно наблюдают два бегемота. В тот момент, когда казалось, что судьба антилопы предрешена, они внезапно вступили в бой и буквально растоптали аллигатора.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: животные и растения
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