Два бегемота спасли антилопу гну от аллигатора

События разворачиваются на берегу озера. Схвативший за ногу антилопу крокодил в течение примерно 8 минут пытается утащить свою жертву под воду, но та отчаянно сопротивляется. За схваткой внимательно наблюдают два бегемота. В тот момент, когда казалось, что судьба антилопы предрешена, они внезапно вступили в бой и буквально растоптали аллигатора.

Источник: nashaplaneta.su