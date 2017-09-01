Древне-русское общество

Сегодня мы хотели бы рассмотреть тему наших далеких предков и отношения наших предков к своим Богам. Как утверждают некоторые эксперты, характер взаимоотношения древних русичей и их Богов был принципиально другим, нежели в христианстве. Русские не унижались перед своими Богами, никогда не стояли перед ними на коленях, и не назывались рабами божьими. Они, понимая всё превосходство своих Богов, в то же время чувствовали естественное с ними родство. Основное чувство по отношению к Богам у древних русичей — любовь. Русские не вымаливали у Богов прощение за имеющиеся или несуществующие грехи, подаяние или спасение. Если они чувствовали свою вину, то искупали её конкретными делами. Русские жили своей волей и всегда согласовывали свою волю с волей Богов. Во время молитвы они сохраняли гордость и достоинство. Молитвы русичей — это в основном хвала и славословие Богам, носящее характер гимна.

Число «четыре», лежит в основе строения всего мира, и древние широко применяли его в устройстве своей жизни. Полагают, что древнее общество было разделено на четыре категории по возрастам. Каждая категория — возрастной период деятельности человека, равный 24 годам.

Позже эту систему извратили, и стали передавать привилегии по праву рождения. Важным преимуществом древнего построения общества являлась возможность человека, имеющего от природы незаурядные способности, занять в социальной структуре общества подходящее место.

До 24 лет человек был учеником, который постигал все житейские премудрости: основы земледельческого искусства, необходимые для жизни ремёсла, знания об обрядах, праздниках, способы ведения хозяйства, навыки необходимые в семейной жизни и при воспитании детей. В это время человек обучался играть на музыкальных инструментах, танцевать, он узнавал секреты целебных трав, законы природы, волхования и военного искусства.

С 24 до 48 лет человек мог стать супругом и обзавестись семьёй и хозяйством. Девушка в этом возрасте и юноша, превратившийся в мужчину, овладевали творческими энергиями. В этот период молодые люди продляли свой Род, растили и воспитывали детей и на практике реализовывали полученные ранее знания.

С 48 до 72 лет человек мог посвятить себя служению обществу, стать ремесленником или воином. Мужчина уже не был основным кормильцем семьи, и гибель его в военном походе не влияла на общественное воспроизводство людей. Человек мог продолжать оставаться земледельцем, освоить своё дело или стать волхвом.

После 72 лет человек, двигаясь по лестнице совершенствования — Стезей Прави, становился старейшиной-мудрецом, и этот период у него длился до 96 лет. В России люди, достигшие этого возраста, как правило, становились странниками, которые ходили от села к селу и делились своим жизненным опытом и накопленной мудростью. Странничество как массовое явление просуществовало в России вплоть до 1917 года, и было уничтожено законами новой власти, хотя ещё в 50-х годах XX века, в глухих деревнях России нет-нет, да и появлялись эти носители древних знаний.

Русичи руководствовались древними знаниями о законах природы. «Явь» — мир материальный, «Навь» — мир прототипный, «Правь» — мир формирующий и «Славь» — мир творящий — четырехуровневая структура мироустройства. Древние славили «Правь», жили по Правде и поэтому можно уверенно называть их ПравоСлавные!