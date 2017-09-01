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Антонов: Россия не будет просить США отменить санкции

16:42. 1 сентября 2017 Просмотров - 212 Нет комментариев Опубликовал:

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Россия никогда не просила и не собирается просить США отменить санкции, но без этого невозможно выстроить эффективное сотрудничество между странами, мяч в данном случае на стороне Вашингтона, заявил новый посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
 
«Очевидно, что выстраивать эффективное сотрудничество Россия и США смогут, только когда в диалоге перестанут использоваться инструменты давления, не останется места шантажу и попыткам навязывать свою волю», – заявил Антонов в интервью «Коммерсанту».
 
«Рассчитываем, что в Вашингтоне все-таки возьмут верх здравый смысл и понимание бесперспективности попыток нажима на нашу страну», – подчеркнул российский дипломат, напомнив про особую ответственность Москвы и Вашингтона, обладающих крупнейшими ядерными потенциалами, за глобальную стабильность и безопасность.
 
Новый посол России в Вашингтоне отметил, что на данный момент «остается востребованным двустороннее сотрудничество по важнейшим вопросам международной повестки дня, включая борьбу с терроризмом, противодействие наркотрафику, организованной преступности, киберугрозе».
 
Антонов выразил уверенность, что конфронтация России и США бесперспективна, в этом противостоянии не будет победителей.
 
«Мы могли бы многое сделать вместе для урегулирования региональных кризисов: палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и того же сирийского»,
 
– констатировал новый посол России в Вашингтоне.
 
При этом российский дипломат напомнил, что Москва еще в марте передала Вашингтону свои соображения по улучшению отношений. «Акцент там был сделан на тех направлениях, где наши интересы явно пересекаются и можно быстрее добиться практических результатов», – сказал Антонов. Так, по словам российского дипломата, речь в документе шла о совместной борьбе с терроризмом, наркотрафиком, распространением оружия массового уничтожения, киберпреступлениями.
Метки: мнение
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