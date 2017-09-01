Антироссийские санкции от шайки Гайдара

Егор Гайдар со своей шайкой нанёс России урон сопоставимый с потерями в Великой Отечественной войне

Только за один год, руками гайдаровской шайки, американцам удалось в России на половину сократить производство. Ельцинская банда в прямом смысле уничтожала предприятия и русский народ не меньше чем любая вражеская армия…За один год гайдаровского управления правительством производство продовольствия в России сократилось на 50 %. Аналогичными были темпы разрушения российской промышленности. В сентябре-октябре 1993 года советские люди встали на защиту советской цивилизации. И защищали они свою цивилизацию от Запада, не смотря на то, что бои были гражданские и велись внутри страны.После разгрома, учинённого при правлении страной М. С. Горбачёвым, для добивания русской, советской цивилизации Запад начал выдвигать в лидеры Бориса Николаевича Ельцина. Началось это выдвижение ещё в Свердловске Александром Урмановым в теснейшем контакте с институтом Крибла (Крайбла), «являющегося подразделением американского фонда «Комити фо фри конгресс», а в избирательной компании 1991 г. принимали участие пять специалистов этого фонда», – пишет А. В. Островский.Иностранцы принялись заполнять штатные структуры ведомств ещё с приходом к власти М. С. Горбачёва. С приходом к власти над вновь образованной Россией Б. Н. Ельцина количество иностранцев в российских управленческих структурах начало расти в темпах, превышающих их рост с 1985 года. Имеются сведения, что с 1991 по 1993 в штатные структуры российских ведомств вошло более 1500 иностранных советников.Нетрудно догадаться, чьи интересы иностранцы проводили в жизнь при принятии правительственных решений. СМИ сутками напролёт рассказывали нам о том, что частный сектор эффективнее государственного, а рыночная экономика эффективнее экономики плановой. Приводились сотни примеров, подтверждающих указанные утверждения. Но фактически среди них не было ни одного примера действительно сравнивающего экономики СССР и Запада, а присутствовала только оголтелая пропаганда преимуществ капиталистического строя и западных либеральных ценностей.И никто не сказал нашим людям, что Америка богато живёт не за счёт эффективности собственного труда, а за счёт эксплуатации труда населения других стран. Нас призывали полностью отказаться от государственного сектора в пользу частного, от плановой экономики в пользу рыночной и при этом умалчивали о том, что в передовых странах Запада государственный сектор экономики составляет от более 30 % до более 50 % и во всех них есть планы экономического и социального развития. Им, конечно, было далеко до гениальных сбалансированных текущих и пятилетних планов, составляемых Госпланом СССР, но они указывали на наличие элементов планирования в Западных странах.Не считаясь с указанными фактами государственные руководители, не разделяющие мнения о необходимости передачи всей российской экономики в стихию рынка, были смещены со своих постов. Экономическое реформирование в правительстве РФ, сформированном в ноябре 1991 года, возглавил вице-премьер Е. Т. Гайдар. С чмоканьем разрушал российскую экономику Е. Гайдар, а либералы причислили его к спасителям Российской Федерации от голода. Директор Института проблем рынка РАН, академик РАН Петраков Николай Яковлевич с апреля 1990 г. являлся помощником Президента СССР и оценивает деятельность Гайдара не по сочинениям недоброжелателей России, а на основании собственных наблюдений.Петраков Н. Я. рассказывает, что Гайдар никаким спасителем не был. «Тогда ведь произошла довольно любопытная ситуация: 31 декабря 1991 года Россия на грани голода, но уже 2 января 1992 года в России нет никакой угрозы голода. Во всех магазинах появились товары. Значит, эти товары были и раньше в нужном количестве и их просто прятали люди, которые знали, что скоро будут отпущены цены. Да, товары в магазинах появились, но цены на них были такие, что часть людей их купить просто не могла… То есть именно при Гайдаре как раз и появились голодные люди».Хасбулатов Руслан Имранович придерживается того же мнения. Он говорит: «Наоборот, Гайдар разрушил существовавшую систему снабжения населения продовольствием. В СССР в конце 1980-х годов дефицит продовольственных товаров составлял 18-20 %, остальноё всё производили сами. А за один год гайдаровского правления производство продовольствия в России сократилось на 50 %. За один год!К декабрю 1992 года, когда мы снимали Гайдара с должности, мы стали зависимы от импорта продовольствия наполовину. Колхозы и совхозы были Гайдаром уничтожены, поля запустели, начали резать скот, потому что прекратилось поступление мяса в резервные фонды государства. Зато пошло стремительное наводнение российского рынка заграничным продовольствием, которое очень часто было непригодно к употреблению… Отчасти эта практика по инерции продолжается и сейчас – за всем ведь правительству не уследить, а заложил эту практику уничтожения народа – Егор Тимурович Гайдар».Р. И. Хасбулатов рассказал и о том под чьим руководством Гайдар проводил разрушающие Советский Союз реформы, и о том, что Гайдар отлично понимал, что занимается разрушением сельского хозяйства и промышленности СССР. «Гайдар этого понимать не мог, у него было больше сотни консультантов из США, которые им и командовали. Я в то время частенько получал законопроекты, написанные языком неудачного перевода с английского на русский – знаю, о чём говорю, потому что сам в силу профессии занимался, в том числе, и экономическими переводами.Я однажды в сердцах сказал Гайдару: «Егор Тимурович, да дайте мне лучше оригиналы на английском языке, раз у вас такие плохие переводчики!» То есть фактически всё это осуществлялось по представлению международного валютного фонда и – что самое смешное – Министерства финансов США, в котором сидела огромная аналитическая группа, связанная непосредственно с консультантами Гайдара. Они и разрабатывали всю эту экономическую политику. А нам в Верховном Совете приходилось из последних сил шлифовать их законы, доводить их до ума – не давать окончательно развалиться экономике страны, чтобы не началась уже явная гражданская война». Думал ли А. П. Гайдар (Голиков), когда писал о мальчише-плохише, предавшем Родину за банку варенья, что пишет о своём внуке.«Новым председателем Госкомимущества России 6 ноября 1991 г. стал ленинградский экономист Анатолий Борисович Чубайс. Приступив к разработке новой программы приватизации, он с самого начала использовал иностранных «экспертов».Ещё «в 1991 году… – пишет бывший генерал-лейтенант КГБ СССР Н. С. Леонов, – в США при Гарвардском университете был создан так называемый Институт международного развития, который и стал на долгие годы центром управления российскими процессами с далёких американских берегов. Институт был создан в результате переговоров, которые вели Анатолий Чубайс, Егор Гайдар с российской стороны, и Андрей Шлейфер с Джефри Саксом – с американской». А. Б. Чубайс и его соратники пытаются создать видимость, будто они использовали иностранцев «исключительно для обработки технических деталей». Между тем имеются сведения, что зарубежные советники предложили не только «свою схему приватизации», но и «все детали реформ».«На самом деле, – пишет В. П. Полеванов, заменивший позднее А. Б. Чубайса на посту руководителя Госкомимущества, – концепция и весь сценарий приватизационной афёры разработали набившие руку специалисты из американской консультационной фирмы «Делойтт и Туш». А Европейский банк реконструкции и развития подготовил «Руководство по приватизации», насчитывавшее 600 страниц». Характерно, что приватизацию предлагалось начать с предприятий, которые отличались особой доходностью, что совершенно не соответствовало интересам российского государства и народа. Уже в конце декабря 1991-январе 1992 годов появились Указы Президента о приватизации государственных и муниципальных предприятий.В первые же дни 1992 года потребительские цены поднялись в 3,5 раза. Началась интервенция иностранных товаров при сокращении собственного производства. Как признавались сами «реформаторы» товарная интервенция была нужна для первоначального накопления капитала. За счёт гигантского разрыва курса рубля и доллара началась спекуляция в международных масштабах. Процесс обогащения далеко не был стихийным, а управлялся и тщательно контролировался, чтобы деньги шли к избранным, чтобы лучшие предприятия, построенные советскими людьми, шли к избранным иностранцами гражданам. Большинство жителей Российской Федерации являлись образованными людьми и понимали происходящие в стране события. Понимали намного лучше, чем до 1992 года.17 марта – в годовщину референдума по вопросу о судьбе Советского Союза – в Москве состоялась массовая манифестация под названием «Всенародное вече». Главным её требованием было – остановить антинародные реформы». Только после разрушения СССР большинство граждан страны осознало всю глубину свершившейся трагедии, связанной с развалом Советского Союза и поняло, что Российская Федерация стараниями демократов, так тогда называли либералов, превращается в протекторат США. И в этом протекторате русскую нацию ждёт участь американских индейцев.В стране возникло сопротивление курсу правительства. Сопротивление велось законными способами через представительные органы власти. 6 апреля в Москве открылся VI съезд народных депутатов. 10 апреля съезд 647 голосами из 747 принял постановление с отрицательной оценкой деятельности правительства. Но съезд не пошёл дальше и не выразил недоверие президенту. Тем не менее, 30 апреля Б. Н. Ельцин заявил, что съезд народных депутатов «надо разогнать к чёртовой матери». Это заявление можно отнести и к Верховному Совету, среди делегатов которого преобладали антиправительственные настроения.Правительством было принято решение о конвертируемости рубля, и доллар стал хозяйничать в России. Отпущенные Гайдаром цены к концу 1992 года по официальным данным увеличились в 26 раз. Не смотря на разорение страны, и сегодня Гайдара хвалят за то, что он заполнил товарами полки магазинов. Действительно, при ежемесячном сокращении отечественного производства и отсутствии увеличения доли импорта полки магазинов были заполнены товарами. Почему? Потому что в результате «шоковой терапии» уровень жизни основной части населения упал в два раза, покупательная способность резко сократилась. У людей не было средств для приобретения товаров.Надо отметить, что планы Запада по отношению России были бы выполнены на 100 % и, возможно, к настоящему 2017 году все русские уже бы вымерли, но в стране во всех сферах жизни государства существовало сопротивление губительному курсу реформ. Именно сопротивлению передовой части русского народа мы обязаны тем, что в настоящее время живы и Россия не погибла. Надо низко поклониться всем малоизвестным и хорошо известным спасителям государства и народа.29 июня были сформулированы 10 требований объединённой оппозиции: в том числе – лишение президента дополнительных полномочий, отставка правительства Е. Т. Гайдара, формирование правительства национального доверия, отмена приватизации.1-го декабря 1992 года открылся Седьмой съезд народных депутатов, который признал работу Е. Т. Гайдара неудовлетворительной. И это неудивительно. Е. Т. Гайдар, А. В. Козырев и А. Б. Чубайс, как показывают их дела осуществляли внутри страны политику, направленную против интересов народов Российской Федерации.9-го декабря 1992 года съезд проголосовал против кандидатуры Гайдара на пост премьера. Проголосовав за отставку Е. Т. Гайдара, съезд проголосовал против разрушающего страну курса, выработанного США.После такого неугодного президенту голосования трансляцию работы съезда по телевидению прекратили. Из предложенных президентом съезду кандидатур большинство голосов набрал Ю. В. Скоков, но президент Б. Н. Ельцин назначил премьером В. С. Черномырдина, набравшего меньшее количество голосов, а большую часть фактической власти премьера отдал В. Ф. Шумейко. Отставка Гайдара резко снижала авторитет Ельцина в глазах США. Для реабилитации в глазах хозяев ему надо было совершить угодные Америке решительные действия. Думаю, что уже тогда, в 1992 году, он взялся за подготовку к расправе над открыто оппонирующими ему Советом народных депутатов и Верховным Советом.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com