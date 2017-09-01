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Abrams даже не полезет в бой c Т-90 — СМИ США сравнили два танка

17:03. 1 сентября 2017 Просмотров - 553 10 коммент. Опубликовал:

T-90-4.jpg

Портал The National Interest проанализировал характеристики российского танка Т-90  и американского M1 Abrams и попытался представить, какая из двух машин окажется сильнее в случае боевого столкновения.
 
В качестве главного преимуществ российского Т-90 портал называет его «практически идеальный» дизельный двигатель мощностью 1000 л.с., который обеспечивает танк удачным соотношением мощности к весу.
 
«T-90 имеет комбинированную броню, и комплект защиты от взрывных реактивных снарядов. Танк имеет стандартную пушку 125-мм. В целом это довольно грозный танк — значительное улучшенный по сравнению с предыдущими российскими танками », — пишет издание.
 
Вместе с тем американский М1 Abrams, по словам издания, обладает усовершенствованными  датчиками и системой управления огнем, при этом калибр орудия танка меньше, чем у Т-90 и составляет 120-мм.
 
В итоге издание приходит к выводу, что в случае военных действий США скорее не будут использовать М1 Abrams, который был создан еще в 1970-х годах, и тем более не позволят ему «столкнуться с чем-то вроде Т-90». Вместо этого, по мнению авторов статьи, Америка изберет вариант «некоего  гибридного противостояния, которое будет более эффективно с экономической точки зрения».
Метки: Армия
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10 коммент.»

  • 15422 9957
    Ликвидатор 1 сентября 2017 в 17:14 Ссылка Пометить
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    чё за бред. США с индией воевать не будут. Обама был приглашён на самое почётное место на индийский парад. Москва делает вид, что у власти династия Ганди. дальновидная политика…
    с каких пор т-90 стал российским танком? РФ на т-72 перевооружается.

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  • 3218 2710
    jackomb 1 сентября 2017 в 17:21 Ссылка Пометить
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    Самое главное, что M1 Abramsв нет автоматического заряжания ствола, а на дворе 21 век… Куда же M1 Abrams до Т-90 и тяжёлый он очень. А то, что пишет мой коллега “Ликвидатор” тоже верно но не совсем. Т- 90 это русский танк, а не индийский.

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      Ликвидатор jackomb 1 сентября 2017 в 17:26 Ссылка Пометить
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      вы про происхождение. Каким образом оно виляет на обороноспособность?????
      Танками т-90 вооружена индийская армия, российская – перевооружается на т-72. факты – штука упрямая. Самообман к хорошему не приведёт, якоб…

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        Stelm Ликвидатор 1 сентября 2017 в 18:22 Ссылка Пометить
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        Сейчас на вооружении Т80 4000 шт; Т72 2000 шт; Т90 900 шт.

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          Ликвидатор Stelm 1 сентября 2017 в 18:56 Ссылка Пометить
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          ну да, данные общеизвестны. Где танки, карл???
          И при этом нам ещё дурят мозг. А минусовщики недовольны, что я правду сказал…
          газотурбиные т-80 ваще никто не вспоминает. Стыдно. наверно…

          https://topwar.ru/13060-bronetankovye-sily-indii.html
          “На сегодняшний день Индия обладает крупнейшим парком танков Т-90 в мире, опережая по их количеству даже Россию. К 2020 году количество танков Т-90С находящихся на вооружении индийской армии превысит 1600 единиц, которые будут сведены в 21 танковый полк.”

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          Ликвидатор Stelm 1 сентября 2017 в 19:14 Ссылка Пометить
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          у Брежнева была армада современных танков. поэтому рейган пред горбачёвым заискивал. А сейчас? пустой – ТАК НЕ ПУСКАЙ ПЫЛЬ В ГЛАЗА. Это всё сионистско-кавказские обычаи. Белых людей они не украшают.

          Того, что в российской армии техника хранится под открытым небом, все комментаторы “не замечают” . Такой мелочи. Что боеприпасов осталось на три дня войны – беспокоит тока блогершу Волкову, но не генштаб и АП. достали дебилы.
          не вижу взрослых людей вокруг. детсадовцы в песочнице меряются, чья игрушка красивее. Реальность им пофиг. Воспринимать её им нечем. Учитывать все влияющие на расстановку сил компоненты – для них непосильная интеллектуальная задача.

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    Ликвидатор 1 сентября 2017 в 19:22 Ссылка Пометить
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    Ещё Арматой забыли похвастаться. лучшая в мире пушка на гусеницах. Нарисованная, правда. но разве это важно. Заказ на производство – как раз для участия в параде хватит. Но зато лучшая в мире.

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    Ликвидатор 1 сентября 2017 в 19:28 Ссылка Пометить
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    ещё рейтинг их умиляет – ” армия рф – вторая в мире”.
    А что в турецкую и японскую воевали против всего НАТО. в первую и вторую мировые – против всей Европы – “не помню”.
    Русь всегда воевала против всех. А сейчас готова тока на региональные конфликты.

    800 тыс. против 8 млн. – это чем надо вооружить, чтобы отбились? лампой Алладина если тока. С плоскостопием впервые призывать начали – народу нету. И молчат. Это вам не про Армату писать. Неинтересно.

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