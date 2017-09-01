Abrams даже не полезет в бой c Т-90 — СМИ США сравнили два танка

Портал The National Interest проанализировал характеристики российского танка Т-90 и американского M1 Abrams и попытался представить, какая из двух машин окажется сильнее в случае боевого столкновения.

В качестве главного преимуществ российского Т-90 портал называет его «практически идеальный» дизельный двигатель мощностью 1000 л.с., который обеспечивает танк удачным соотношением мощности к весу.

«T-90 имеет комбинированную броню, и комплект защиты от взрывных реактивных снарядов. Танк имеет стандартную пушку 125-мм. В целом это довольно грозный танк — значительное улучшенный по сравнению с предыдущими российскими танками », — пишет издание.

Вместе с тем американский М1 Abrams, по словам издания, обладает усовершенствованными датчиками и системой управления огнем, при этом калибр орудия танка меньше, чем у Т-90 и составляет 120-мм.

В итоге издание приходит к выводу, что в случае военных действий США скорее не будут использовать М1 Abrams, который был создан еще в 1970-х годах, и тем более не позволят ему «столкнуться с чем-то вроде Т-90». Вместо этого, по мнению авторов статьи, Америка изберет вариант «некоего гибридного противостояния, которое будет более эффективно с экономической точки зрения».