1 сентября.
Сегодня 1 сентября, миллионы детей пойдут в идеологическую мясорубку в которую паразитический класс криминальной буржуазии превратил систему образования в постсоветских странах.Задача современного образования лишь одна — готовить исполнительных и услужливых наемных рабов, всяческое свободомыслие и критическое восприятие окружающей их действительности пресекается и подавляется, детей и подростков учат мыслить в узко дозволенных штампах и рамках безопасных и выгодных правящему классу.
Поэтому, привожу цитаты одного из сильнейший философов марксистов 20-го века Э.В. Ильенкова в которой он критически анализирует общепринятые методы обучения человека:
«Искалечить орган мышления гораздо легче, чем любой другой орган человеческого тела, а излечить очень трудно. А позже — и совсем невозможно. Искалечить — просто, — системой «неестественных» «упражнений». И один из самых «верных» способов такого уродования мозга и интеллекта — это формальное заучивание знаний. Именно этим способом производятся «глупые» люди, то есть люди с атрофированной способностью суждения. Люди, не умеющие грамотно соотносить усвоенные ими общие знания с реальностью, а потому то и дело попадающие впросак.
«Зубрежка», подкрепляемая бесконечным «повторением» (которое следовало бы называть не матерью, а скорее — мачехой учения), калечит мозг и интеллект тем вернее, чем, как это ни парадоксально, справедливее и «умнее» сами по себе усваиваемые при этом истины. Дело в том, что глупую и вздорную идею из головы ребенка быстро выветрит его собственный опыт; столкновение такой идейки с фактами заставит его усомниться, сопоставить, спросить «почему?» и вообще «пошевелить мозгами». «Абсолютная» же истина никогда ему такого повода не предоставит. Абсолютам всякого рода вообще противопоказаны какие бы то ни было «шевеления», — они неподвижны и жаждут только новых и новых «подтверждений» своей непогрешимости. Поэтому зазубренная без понимания «абсолютная истина» и становится для мозга чем-то вроде рельс для поезда, чем-то вроде шор для работяги-лошади. Мозг привыкает двигаться только по проторенным (другими мозгами) путям. Все, что лежит вправо и влево от них, его уже не интересует. На остальное он просто не обращает уже внимания как на «несущественное» и «неинтересное» [...]
Каждому известно, как мучительно переносит любой живой ребенок эту грубонасильственную операцию над его мозгом — «зазубривание» и «вдалбливание». На изобретение этих поэтически-выразительных терминов взрослых могли вдохновить только очень неприятные воспоминания детства. Ребенок не случайно, не из каприза, переживает «вдалбливание» как насилие. Дело в том, что природа устроила наш мозг так хорошо и умно, что он не нуждается в «повторениях», в специальном «заучивании», если имеет дело с чем-то непосредственно для него «понятным», «интересным» и «нужным». Вдалбливать поэтому приходится только то, что человеку непонятно, неинтересно и не нужно, — то, что не находит никакого отзвука и эквивалента в его непосредственном жизненном опыте и никак из него не «вытекает. [...] «Естественный» мозг ребенка изо всех сил сопротивляется такому пичканию непереваренными знаниями. Он старается избавиться от непережеванной им самим пищи, старается погрузить ее в низшие отделы коры, — «забыть», — а его снова и снова дрессируют «повторением», принуждают, сламывают, пользуясь и кнутом, и пряником. В конце концов своего добиваются. Но какой ценой! Ценой способности мыслить.
Ум, приученный к действиям по штампу, по готовому рецепту типового решения, теряющийся там, где от него требуется самостоятельное творческое решение, не любит противоречий. Он старается их обходить, замазывать, сворачивая опять и опять на затоптанные, рутинные дорожки. И когда это ему не удается, когда противоречие упрямо возникает вновь и вновь, такой ум «срывается в истерику»,— именно там, где нужно мыслить. Отношение к противоречиям является очень точным критерием культуры ума. Даже, собственно говоря, показателем его наличия." [...]
Естественно, что человек, наглотавшийся в детстве «жареных рябчиков абсолютной науки», вообще уже не хочет смотреть на живых рябчиков, летающих в небе. На готовых истинах формируется догматически окостеневший интеллект, оцениваемый порой на выпускных экзаменах пятеркой, а жизнью — на двойку.
Догматический ум не любит противоречий, потому что не любит нерешенных вопросов, не любит самостоятельного умственного труда, а любит пользоваться плодами чужого умственного труда; это духовный тунеядец-потребитель, а не творец-работник. Таких, увы, наша школа выпускает еще немало.
Учить мышлению—значит учить диалектике, умению видеть противоречие, а затем находить ему действительное разрешение путем конкретного рассмотрения действительности, а не путем формально-словесных манипуляций, замазывающих противоречия. В этом весь секрет. В этом отличие человеческого мышления от психики млекопитающего, а также от действия счетно-вычислительной машины. Для человека же появление противоречия — сигнал для включения мышления. Так и надо воспитывать с детства, с первых шагов в науке. В этом — единственный ключ к преобразованию дидактики. В противном случае все разговоры о таком преобразовании останутся пожеланием, фразой. [...]
Учить специфически-человеческому мышлению — значит учить диалектике, — умению строго фиксировать «противоречие», а затем — находить ему действительное разрешение на пути конкретного рассмотрения вещи, действительности, а не путем формально-словесных манипуляций, замазывающих « противоречия» вместо того, чтобы их решать.
В этом весь секрет. В этом — и отличие диалектической логики от формальной, а человеческого мышления — от психики любого млекопитающего, а также — от действий счетно-вычислительной машины. Последняя тоже приходит в состояние «самовозбуждения», очень точно «моделирующее» истерику собаки в опытах Павлова, когда на ее «вход» подают разом две взаимоисключающие команды, — «противоречие».
Для человека же появление противоречия — это сигнал для включения «мышления», а не истерики. Это и надо воспитывать с детства, с первых шагов движения человека в науке. В этом — единственный ключ к преобразованию «дидактики» на основе диалектического материализма, на основе диалектики как логики и теории познания материализма. В противном случае все разговоры о таком «преобразовании» останутся невинным пожеланием, пустой фразой. Ибо «ядром» диалектики, без коего никакой диалектики нет, является как раз «противоречие» — «мотор», «движущая пружина» развивающегося мышления.
Особенно «нового» тут ничего нет. Всякий достаточно умный и опытный педагог всегда это делал и делает. А именно — он всегда тактично подводит маленького человека к состоянию «проблемной ситуации» — как называют ее в психологии. А именно — ситуации, которая неразрешима с помощью уже «отработанных» ребенком способов действия, с помощью уже усвоенных «знаний», — и в то же время достаточно посильна для него, — для человечка с данным (точно учитываемым) багажом знаний. Ситуации, которая требует, с одной стороны, активного использования всего ранее усвоенного умственного багажа, а о другой — не «поддается» ему до конца, требуя «маленькой добавки» — собственного соображения, элементарной творческой выдумки, капельки «самостоятельности» действия. »
Э.В.Ильенков. Школа должна учить мыслить
цит. по: ж-л Народное образование. 1964. № 1. С. 1—16
Источник: nnm.me
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В стране двух проблем говорить о правильном образовании это всё равно, что говорить о верёвке в доме повешенного.
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Полностью согласна с автором. В школах не любят детей с ясным сознанием, творчески мыслящих, умеющих анализировать. Сразу срабатывает сигнал: уничтожить! Затравить!
Педагогов среди преподавателей очень мало, в основном они приходят в школу, чтобы отбарабанить свой предмет, не заинтересовывая им детей, наоборот – получают садистское удовольствие, когда их предмет дети не усваивают. Тогда начинаются издевательства, унижение ребенка перед всем классом. И ребенок этот предмет начинает ненавидеть, сопоставляя его с издевающимся над ним учителем. А ведь из этого ребенка при правильном подходе мог вырасти великий ученый, инженер, изобретатель… Но школы выпускают людей с вынутой ими душой, бесцельных, равнодушных, продолжающих жить по инерции. Школа – организация, предоставляющая опасность для будущих поколений.
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Согласен. О чём пишите на своей шкуре прочувствовал. Но упирается не в училок отдельных, а на систему или на тех упырей, которые управляют этой системой. Не важно советская система или рфэшная или самодержавная, наверху – упыри. Как и когда мне стало это понятно? В детстве. В детстве прочитал автобиогрфическую книгу о Миклухо-Маклае. Этот человек при упырях самодержавия был неуспевающим учеником. Таких даже не троечниками называют, а двоечниками, самыми натуральными двоечниками! Так вот он выучил немецкий язык по совету старшего товарища, покинул эту территорию, где правят упыри (Россия, тогда царская) и переехал в Германию. Там он получил образование, в итоге стал Великим учёным естествоиспытателем. И всё благодаря кому? Российским упырям чиновникам и церковникам, т.к. если бы не их упырская система, которая гнобит людей, то Миклухо-Маклай никогда бы не оказался в Германии и не стал Великим учёным.
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Спасибо упырям, что через минусы подтверждают сказанное.
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Учитесь быть учителями! Сами прививайте ОбразоВание, современная школа нужна лишь для сравнения, а раз все познается в сравнении , то разница для детей будет весомой! Или выматывающее натаскивание ненужных для жизни предметов , или же основы понимания мироздания и миропонимания, да и языку нужно учить по корнеобразованию, что в свою очередь даст толчек к пониманию иностранных языков с их абракадабрами! Не насилуя мозги и психику ребенка ,мягкими и интересными загадками и тайнами родной речи,языка , культуры , И мн.др. Творчество начнется с пониман ем, понимание рождается внимательностью, внимательность начинается с тайны и загадочности(т.е заинтересованностью), заинтересованность есть познание мира, а познается МИР в сравнении!
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Минуснул. Поясняю. “Учитесь быть учителями!”
Продолжим?
Учитесь быть врачами! -> Учитесь сами чинить дороги! -> Учитесь работать без зарплаты! -> Учитесь сами выращивать еду! -> Учитесь плести себе лапти! -> Учитесь сами копать себе землянки и пещеры! -> Ну и шить одежду из шкур, само собой…
Сапиенти сат.
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Вы сами ответили на вопрос – (как сделать жизнь лучше?)! В чем проблема ,если сами себе будем вырашивать еду, или вы доверяете чужим больше чем себе,или по скудоумию напихаете больше химии чем где то в теплицах,?Продолжить? Давно ясно ,что медицина не заинтересованна в здоровых людях, потому как это лишь бизнес,чем больше больных,тем лучше для них. Так и в чем же тогда проблема,если сами будем знать как себя лечить? То же самое и в остальных областях. Ваша проблема в том ,что снимаете с себя ответственность, и перекладываете важные дела на других. Стремитесь к знаниям во всех жизненных сферах! И причем здесь землянки, лапти и зп? В чем вы будете жить ,чем питаться, как трудиться и что носить – зависит от вас! Или вы не распоряжаетесь своей жизнью и своим умом да разумом, если так , то и разговор не о чем!