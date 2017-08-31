Возможна ли гражданская война в США в XXI веке?

Концептуал СМИ Могут локальные столкновения в США перерасти в гражданскую войну?

Начало столкновениям положило решение городских властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. В пятницу протестующие провели факельное шествие, в город прибыли до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и печально знаменитого ку-клукс-клана”.

Штат Виргиния, или Старый доминион, как его еще называют, сыграл особую роль в истории США. Это старейшая английская колония, здесь находится город Джеймстаун, первое постоянное поселение английских иммигрантов в США. В годы войны 1861—1865 годов здесь располагалась столица Конфедерации — Ричмонд. Именно здесь 9 апреля 1865 года генерал Ли подписал акт о капитуляции. Вернулась Виргиния в состав США только спустя пять лет – в 1970 году. Думаю, пояснять, что значит памятник генералу Ли для штата, излишне.

У многих, кто не очень знаком с историей вопроса и реалиями жизни в США, может вызвать недоумение такая бурная реакция, равно, как и само решение снести памятник. Кому он помешал? Стояли эти памятники десятилетиями и никому не мешали, а тут вдруг…

Сам тот факт, что в Америке стоят памятники героям проигравшей стороны и никто их не трогает, вселяет уверенность, что они давно преодолели ту пропасть, которая разделила их более полутора века назад и привела к междоусобной войне.

Фото: Wikipedia

Вопрос в другом. В том — что, несмотря на исчезновение причины конфликта, желение так и осталось. Весьма условное, конечно, но осталось. И это деление проросло сквозь века, обретя совершенно новый внешний вид в новых политических реалиях. Условно, южане — это традиционная патриархальная система ценностей, консерватизм и все такое. Северяне – это мондиализм, либерализм и т. д.

Даже на политическом уровне деление на республиканцев и демократов — это отчасти отголоски того разлома. В экономических моментах этот разлом тоже очевиден: южане – это богобоязненные носители традиций, сельское хозяйство, промышленность — все то, что десятилетиями делало Америку. Северяне — это финансовый сектор, транснациональные корпорации, циничные дельцы и т. д. Юг — это техасские ранчо, север — это Уолл-стрит.

При этом указанные противоречия прекрасно уживаются в США, проявляясь, как правило, в период президентских выборов, когда страна решает, чьи ценности в ближайшие четыре года будут диктовать схему поведения всей Америки.

Разговоры о целесообразности сноса памятника генералу Ли и другому известному военачальнику конфедератов — Томасу Джексону, расположенных в Шарлоттсвилле, начались еще в 2012 году. Уже тогда местное население воспринимало эту идею в штыки, однако маховик войны с наследием Юга был запущен. Череда инцидентов с убийствами полицейскими чернокожих по всей Америки, спровоцировавшие волнения на межрасовой почве, а также убийства, совершенные неонацистами под знаменами Конфедерации, привели к тому, что этот флаг был убран с мемориала погибшим солдатам гражданской войны возле здания законодательного собрания штата — с одобрения губернатора и бывшего президента США Барака Обамы. Как оказалось, это было только начало целой кампании.

Фото: Twitter

Нет ли тут наплевательства в сторону “святых мощей”? Есть. Вопиющее.

Американский консенсус как раз и заключался в формуле “не трогайте наших святынь!” Американские власти никогда не пытались заниматься переписыванием собственной истории, как это любят делать на постсоветском пространстве и в Европе. Наверное, понимали, что это чревато. Оттого и стояли памятники, не вызывая никаких серьезных дискуссий, и это было нормально. Но в период правления Обамы на фоне разгорающихся межрасовых противоречий они стали яблоком раздора.

И вот тут оказалось, что правым нужен был только повод, чтобы они выступили единым фронтом от обычных консерваторов до ультранационалистов. Повод этот дали власти города Шарлоттсвилль.

Теперь главный вопрос: зачем они это сделали и зачем именно сейчас? Не понимали, к чему это приведет? Не смешите мои тапочки. Не первый год нагнетается эта ситуация.

Фото: Globallookpress

Мэр Шарлотсвилля Майк Зигнер (разумеется, демократ) фактически прямым текстом обвинил в случившемся Дональда Трампа, который, по его словам, несет ответственность за рост радикальных настроений. “Посмотрите на его избирательную кампанию, на заигрывание со сторонниками превосходства белой расы, с белыми националистами, с антисемитскими группировками. И посмотрите на ряд неудачных попыток выступить, осудить, раскритиковать, заставить замолчать”, — заявил он CNN.

По его словам, он не увидел лидирующей роли Белого дома в заявлениях администрации в связи с событиями в его городе, а инициативу тут проявили местные власти.

То есть те самые местные власти, которые дали разрешение на акцию ультраправых.

Вот, кстати, что думают об этом участники событий:

“Не позволяйте таким людям приходить в город, этот город мог пропасть прошлой ночью. Можно только осуждать людей, которые позволили (националистам) прийти сюда”, — цитирует РИА “Новости” ДеАндре Харриса, одного из пострадавших.

Некоторым оказалось выгодней все свалить на президента.

Отмечу, что одной из причин нападок на Трампа в связи с произошедшем в Шарлоттсвилле стала его “недостаточно жесткая” реакция, которая свелась к выражению соболезнования семьям погибших и осуждению “вопиющего проявления ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон”.

Фото: Twitter

По словам сенатора Линдси Грэм, Трамп “упустил возможность быть достаточно четким” в этом вопросе”. Теперь неонацисты и члены ку-клукс-клана считают, что “имеют друга в Белом доме в лице Дональда Трампа”. “Я не знаю, почему они так думают, но они не увидят друга во мне в сенате, и я призываю президента разубедить эти группы в том, что он является их другом”, — заявил Грэм.

В итоге Белый дом был вынужден “уточнять” позицию президента, дескать, его заявление содержало в себе осуждение сторонников идеологии превосходства белой расы, членов неонацистских организаций и ку-клукс-клана.

Масла в огонь подливает тот факт, что протестующие ультраправые в Шарлоттсвиле фактически озвучивали повестку Трампа, требуя исполнения им его программы сделать Америку снова великой, той самой, которую он до сих пор не может хотя бы начать выполнять, столкнувшись с беспрецедентным сопротивлением истеблишмента.

А теперь враги Трампа получили удобный повод объявить президента чуть ли не тайным сторонником “Ку-Клукс-Клана”. Странно, что до сих пор никто не заявил, что беспорядки организованы из России. Помните, шутку про “Чернороссию” — про беспорядки в Фергюсоне, к которым якобы приложила руку Москва? Так вот, в каждой шутке есть доля… шутки…

Фото: Globallookpress

Насчет того, что только за это, — вопрос спорный, и это, как говорится, отдельная тема. Но в то, что заговор действительно существует, я начинаю верить. Особенно после сообщений о “деликатном” возвращении в большую политику Барака Обамы.

Скандалы с утечками секретной информацией в СМИ, попытки обвинить Трампа в измене и сотрудничестве с Москвой, окружение президента лицами, которые двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю будут убеждать его в том, что он действительно пришел к власти незаконным путем — все это элементы заговора транснационалов, которые хотят взять реванш. Будет ли он с лицом Обамы или кого еще — неважно. Важно, то, на что при Обаме “деликатно” намекали, при Трампе проводят в жизнь. От драконовских санкций против России — до войны с памятниками, которая воскрешает вражду между Севером и Югом.

Вот вам первые итоги: как сообщает Atlanta Journal-Constitution, протестующие против насилия в американском Шарлоттсвилле осквернили монумент, посвященный окончанию Гражданской войны, в парке Атланты.

Допустим, им удастся свалить Трампа. Но не слишком ли высока будет цена? Когда еще в разгар президентской кампании в США я писал о том, что противники Трампа могут запросто убить его, чтобы не допустить до власти, это звучало чересчур гротескно. Не слишком ли теперь гротескно прозвучит мысль о том, что ценой свержения Трампа может стать новая гражданская война в США? Не верите? Ну-ну.

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