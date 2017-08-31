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Уплетающий «Доширак» Навальный разошелся на мемы

20:23. 31 августа 2017 Просмотров - 268 Нет комментариев Опубликовал:

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Внимание пользователей социальных сетей привлекла фотография с Алексеем Навальным, который в перерывах конференции предвыборных штабов в Калужской области решил перекусить лапшой типа «Доширак». Юзеры опубликовали десятки фотожаб с политиком, представив, при каких еще обстоятельствах он мог бы так же подкрепиться.
 
Одна из самых масштабных фотошоп-битв с Навальным в главной роли развернулась в паблике «Лентач» во «ВКонтакте».
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Изображение: страница «Лентач» во «ВКонтакте»
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Впрочем, мемы генерировали и другие пользователи. Некоторые вспомнили о «неверном парне» и усадили Навального на остановку с грустным Киану Ривзом, а затем на Железный трон из «Игры престолов».
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Снимок сделан фотографом Евгением Фельдманом, освещающим избирательную кампанию Навального. В подписи к фото он пояснил, что оппозиционер не ест перед выступлениями, а после — обед уже заканчивается. «И он находит «Доширак». Говорит, привык к нему во время административных арестов», — пояснил Фельдман в Facebook.

 

Метки: внутренняя политика россии, российская оппозиция
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