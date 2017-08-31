Уплетающий «Доширак» Навальный разошелся на мемы

Внимание пользователей социальных сетей привлекла фотография с Алексеем Навальным, который в перерывах конференции предвыборных штабов в Калужской области решил перекусить лапшой типа «Доширак». Юзеры опубликовали десятки фотожаб с политиком, представив, при каких еще обстоятельствах он мог бы так же подкрепиться.

Одна из самых масштабных фотошоп-битв с Навальным в главной роли развернулась в паблике «Лентач» во «ВКонтакте».