Суверенная или демократия?

Суверенная демократия – этот политологический термин появился в 2005 году. Сейчас он практически не используется. Почему же мы о нем вспомнили? Потому, что он наглядно поможет нам понять суть противоречий сегодняшней внешней и внутренней политики России.



Итак, разберем сам термин. Состоит он из двух частей и если со словом «суверенная» в общем вопросов не возникает, то с понятием «демократия» надо разобраться поподробнее. Суверенитет – это возможность для государства осуществлять действия исключительно в собственных интересах, без оглядки и согласования их с другими центрами силы. Полным суверенитетом в этом смысле в сегодняшнем мире обладают только США и Великобритания. Европа не обладает суверенитетом. Суверенитет России и Китая не полный – они могут осуществлять действия в своих интересах, но без оглядки на США им это делать ещё сложновато. Полным суверенитетом обладал СССР, с разрушением которого полный государственный суверенитет стал весьма дефицитным товаром не только на постсоветском пространстве, но в целом в мире.

Ельцинская Россия не обладала суверенитетом вообще. Он был частичным – вернее говоря, фрагментарным. При Ельцине началась гражданская война на Кавказе, для разжигания которой ельцинская Москва сделала даже больше, чем дудуаевский Грозный. В это время были сданы и переданы Западу все завоевания советской дипломатии, начиная от размещения наших войск в центре Европы на территории ряда стран, вплоть до Германии и заканчивая дружеским отношением с ЮАР, Кубой и Афганистаном. Экономика страны была открыта «западным инвесторам», под диктовку «советников» из США (ЦРУ) проводились печально знаменитые залоговые аукционы, под шумок которых страна разворовывалась целыми отраслями. Очевидно, что с интересами страны подобные действия никак не совпадали.

И при всем при этом ельцинская Россия считалась … демократией. Никогда Запад не ставил под сомнение демократию при Ельцине, начав это делать уже при Путине. Поэтому самое время разобраться с этим весьма широко толкуемым термином. Что же такое «демократия»? Классическое определение, про власть народа, про равное участие, отложим в сторону. Что такое демократия в сегодняшнем пусть прямо не декларируемом, но в мире «понимаемом» смысле?

Демократия в начале ХХI века – это такой политический строй, при котором назначение руководителей осуществляется по определенной выборной процедуре, при этом результаты деятельности «созданной», таким образом, власти страны, устраивают США и их ближайших сателлитов.

Россия была демократией при Ельцине, не столько потому, что выборы проводились, и они были «честными», а потому, что итоги правления той власти вполне устраивали Запад. Начиная от распродажи национального богатства, согласия во всем и со всем, что делал Вашингтон в своей внешней политике, и до развязывания гражданской войны внутри России. При этом Штаты всегда были готовы закрыть глаза на чистоту выборного процесса и никогда на самостоятельные, суверенные действия российской власти. Стреляете из танков по парламенту? Ну, и что. Демократия это. Ведь стреляют демократы, по не демократам, а значит это и есть «торжество демократии». Но в России затем начинается приватизация, обнищание, а следом и реальные боевые действия. Именно поэтому Запад жестко реагировал и реагирует до сих пор на действия, которые Кремль осуществляет не в интересах США. Плевать американцам на выборные процедуры, когда им нужно они и стрельбу из танков посчитают демократией, и могут провести выборы в три тура, как на Украине. Им важен итог – у власти их марионетки, послушные и управляемые. Поэтому на Украине демократия, хотя явно была нарушена Конституция страны и осуществлен государственный переворот.

А теперь вернемся к разбираемому нами термину – суверенная демократия. По сути, это значит, что в суверенной демократии происходят процедуры выборов власти, которые оцениваются Западом. Но оценка этих процессов и самому государству дается вовсе не с точки зрения соответствия некому «идеалу», а с точки зрения следования выбранной власти в фарватере политики США. Следуете – вы демократы, не следуете, значит вы «кровавый режим» и тоталитарная страна. Помните термин примерно такой же давности, как и «суверенная демократия» — «страна изгой». Ее тогда употребляли в сторону Северной Кореи, Ирана и … России. Где сейчас этот термин? Почему его не слышно? Хотя в санкциях США Россия стоит рядом с Тегераном и Пхеньяном. Просто потому, что для западного обывателя придумали новые «страшилки», новые термины, новые понятия. А старое понятие просто … забыли.

Теперь попробуем сделать несколько выводов. Они очевидны.

Понравится Штатам при проведении реально суверенной политики просто невозможно. Всегда будет что-то не так. Не будет в реальности, «дорисуют в фотошопе», выдумают. Возьмут существующие проблемы и раздуют их до небес. Поэтому даже не стоит стараться им понравиться – бесполезный труд. Поскольку стараться «подружиться» и «понравиться» совершенно бессмысленно, то сосредоточиться надо на совсем иных вещах. Не на «демократии», а на суверенности. Нужно начинать вести суверенную политику во всех возможных сферах, мало обращая внимание на истерики и крики Запада. Демократия – это та страна, что активно закупает американские долговые обязательства. Но поступая так, невозможно надеяться на победу в соревновании, ведь, по сути, мы же сами оплачиваем наряду с другими странами все извилины американской внешней политики. Везут США более дорогой сжиженный газ в Европу. Вроде бы чистая экономика – не будут европейцы его покупать. А если разницу, дотации разные будут через хитрые схемы оформлены в долговые бумаги стран Евросоюза и Центральный Банк РФ купит эти облигации, то получится, что мы сами посодействуем американцам. Наш лозунг должен быть на ближайшее время таким: больше суверенности, меньше демократии (по американскому образцу!). Действия внутри страны, за рубежом исключительно в наших интересах. Прекращение понравиться и договориться с Вашингтоном с позиции «мы тоже демократы». При этом политика российского государства на самом деле должна быть крайне демократичной, что на практике означает действия, которые поддерживаются огромным большинством населения страны. Уж так складывается мировая ситуация, что попытка и дальше быть «суверенной демократией» для нас более невозможна. Надо выбирать – или суверенитет и реальная политика в интересах народа, что на практике означает отказ от либеральных догм в экономике, или мнимая «демократия» по-американски и проамериканки, отказ от суверенности, что в перспективе несет для нас гибель и разрушение.

Выходит, что выбора у нас нет. Никто нас равными себе не видит. Никто делиться с нами уровнем жизни не собирается, а наоборот не прочь поживиться нашими богатствами для его поддержания у себя.

Поэтому – да здравствует суверенная Россия!

И да сгинут враги ее!

Источник: nstarikov.ru