Суверенная или демократия?
Суверенная демократия – этот политологический термин появился в 2005 году. Сейчас он практически не используется. Почему же мы о нем вспомнили? Потому, что он наглядно поможет нам понять суть противоречий сегодняшней внешней и внутренней политики России.
Итак, разберем сам термин. Состоит он из двух частей и если со словом «суверенная» в общем вопросов не возникает, то с понятием «демократия» надо разобраться поподробнее. Суверенитет – это возможность для государства осуществлять действия исключительно в собственных интересах, без оглядки и согласования их с другими центрами силы. Полным суверенитетом в этом смысле в сегодняшнем мире обладают только США и Великобритания. Европа не обладает суверенитетом. Суверенитет России и Китая не полный – они могут осуществлять действия в своих интересах, но без оглядки на США им это делать ещё сложновато. Полным суверенитетом обладал СССР, с разрушением которого полный государственный суверенитет стал весьма дефицитным товаром не только на постсоветском пространстве, но в целом в мире.
Ельцинская Россия не обладала суверенитетом вообще. Он был частичным – вернее говоря, фрагментарным. При Ельцине началась гражданская война на Кавказе, для разжигания которой ельцинская Москва сделала даже больше, чем дудуаевский Грозный. В это время были сданы и переданы Западу все завоевания советской дипломатии, начиная от размещения наших войск в центре Европы на территории ряда стран, вплоть до Германии и заканчивая дружеским отношением с ЮАР, Кубой и Афганистаном. Экономика страны была открыта «западным инвесторам», под диктовку «советников» из США (ЦРУ) проводились печально знаменитые залоговые аукционы, под шумок которых страна разворовывалась целыми отраслями. Очевидно, что с интересами страны подобные действия никак не совпадали.
И при всем при этом ельцинская Россия считалась … демократией. Никогда Запад не ставил под сомнение демократию при Ельцине, начав это делать уже при Путине. Поэтому самое время разобраться с этим весьма широко толкуемым термином. Что же такое «демократия»? Классическое определение, про власть народа, про равное участие, отложим в сторону. Что такое демократия в сегодняшнем пусть прямо не декларируемом, но в мире «понимаемом» смысле?
Демократия в начале ХХI века – это такой политический строй, при котором назначение руководителей осуществляется по определенной выборной процедуре, при этом результаты деятельности «созданной», таким образом, власти страны, устраивают США и их ближайших сателлитов.
Россия была демократией при Ельцине, не столько потому, что выборы проводились, и они были «честными», а потому, что итоги правления той власти вполне устраивали Запад. Начиная от распродажи национального богатства, согласия во всем и со всем, что делал Вашингтон в своей внешней политике, и до развязывания гражданской войны внутри России. При этом Штаты всегда были готовы закрыть глаза на чистоту выборного процесса и никогда на самостоятельные, суверенные действия российской власти. Стреляете из танков по парламенту? Ну, и что. Демократия это. Ведь стреляют демократы, по не демократам, а значит это и есть «торжество демократии». Но в России затем начинается приватизация, обнищание, а следом и реальные боевые действия. Именно поэтому Запад жестко реагировал и реагирует до сих пор на действия, которые Кремль осуществляет не в интересах США. Плевать американцам на выборные процедуры, когда им нужно они и стрельбу из танков посчитают демократией, и могут провести выборы в три тура, как на Украине. Им важен итог – у власти их марионетки, послушные и управляемые. Поэтому на Украине демократия, хотя явно была нарушена Конституция страны и осуществлен государственный переворот.
А теперь вернемся к разбираемому нами термину – суверенная демократия. По сути, это значит, что в суверенной демократии происходят процедуры выборов власти, которые оцениваются Западом. Но оценка этих процессов и самому государству дается вовсе не с точки зрения соответствия некому «идеалу», а с точки зрения следования выбранной власти в фарватере политики США. Следуете – вы демократы, не следуете, значит вы «кровавый режим» и тоталитарная страна. Помните термин примерно такой же давности, как и «суверенная демократия» — «страна изгой». Ее тогда употребляли в сторону Северной Кореи, Ирана и … России. Где сейчас этот термин? Почему его не слышно? Хотя в санкциях США Россия стоит рядом с Тегераном и Пхеньяном. Просто потому, что для западного обывателя придумали новые «страшилки», новые термины, новые понятия. А старое понятие просто … забыли.
Теперь попробуем сделать несколько выводов. Они очевидны.
- Понравится Штатам при проведении реально суверенной политики просто невозможно. Всегда будет что-то не так. Не будет в реальности, «дорисуют в фотошопе», выдумают. Возьмут существующие проблемы и раздуют их до небес. Поэтому даже не стоит стараться им понравиться – бесполезный труд.
- Поскольку стараться «подружиться» и «понравиться» совершенно бессмысленно, то сосредоточиться надо на совсем иных вещах. Не на «демократии», а на суверенности. Нужно начинать вести суверенную политику во всех возможных сферах, мало обращая внимание на истерики и крики Запада.
- Демократия – это та страна, что активно закупает американские долговые обязательства. Но поступая так, невозможно надеяться на победу в соревновании, ведь, по сути, мы же сами оплачиваем наряду с другими странами все извилины американской внешней политики. Везут США более дорогой сжиженный газ в Европу. Вроде бы чистая экономика – не будут европейцы его покупать. А если разницу, дотации разные будут через хитрые схемы оформлены в долговые бумаги стран Евросоюза и Центральный Банк РФ купит эти облигации, то получится, что мы сами посодействуем американцам.
- Наш лозунг должен быть на ближайшее время таким: больше суверенности, меньше демократии (по американскому образцу!). Действия внутри страны, за рубежом исключительно в наших интересах. Прекращение понравиться и договориться с Вашингтоном с позиции «мы тоже демократы». При этом политика российского государства на самом деле должна быть крайне демократичной, что на практике означает действия, которые поддерживаются огромным большинством населения страны.
- Уж так складывается мировая ситуация, что попытка и дальше быть «суверенной демократией» для нас более невозможна. Надо выбирать – или суверенитет и реальная политика в интересах народа, что на практике означает отказ от либеральных догм в экономике, или мнимая «демократия» по-американски и проамериканки, отказ от суверенности, что в перспективе несет для нас гибель и разрушение.
Выходит, что выбора у нас нет. Никто нас равными себе не видит. Никто делиться с нами уровнем жизни не собирается, а наоборот не прочь поживиться нашими богатствами для его поддержания у себя.
Поэтому – да здравствует суверенная Россия!
И да сгинут враги ее!
Источник: nstarikov.ru