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Старые и молодые леса. Аномалии произрастания деревьев

08:57. 31 августа 2017 Просмотров - 524 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: загадки, катастрофа, кунгуров, лес, природа, Россия, сибирь
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Один комментарий»

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    Walentin 31 августа 2017 в 12:24 Ссылка Пометить
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    На выходных был в Kloster Schontal. Местность интересна тем, что там встречаются очень старые деревья, которые я иногда фотографировал. Дубы диаметром в полтора метра. Но больше всего поразила липа на хуторе Neusass. Диаметр у корня порядка четырёх метров!В “талии” примерно три метра, а выше снова расширяется. Внутри дупло куда легко помещается человек. Для сравнения я сфотогpафировал липу в населённом пункте Jagsthausen (в четырёх километрах) возле Rathhaus. Там была табличка с датой посадки 1883 год. Так эта липа толщиной сантиметнов 40 – 45.

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