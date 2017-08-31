Письмо. Сожрут ли слабого?

Северная Корея, видимо отыгрывает задание китайцев и американцев завалить Южную Корею. Заодно япошек за фаберже пощупать, уран со станций забрать. они ж плутоний на фукусиме обогащали. нии–зя.

Урана на шарике мало, узкоплёночные уже 4 поколение ядерных реакторов запускают, на уране, кстати. за него драка ещё та.

У РФ его аж 800 тонн. Больше всех в мире. Вы никогда про уран не пишете, а это самая важная тема. Подозрительно.



Samsung явно лишний, iфону угрожал своей новой операционкой? да и производство крупнотоннажных судов уже переходит к китайцам.

Сожрут слабого? Южная Корея, – фсё?

Пишите. Не тяните кота за хвост.

Т. В. Здравствуйте!

Про бесславный конец Южной Кореи лучше меня примерно год назад написал Руслан Бах, а я с превеликим удовольствием материал у себя разместила:

http://pravosudija.net/article/samsungu-kapec-yuzhnoy-koree-kapec-po-finskomu-scenariyu

Самсунгу капец. Южной Корее — капец. По Финскому сценарию…

Автор: Руслан Бах

(6 ноября, 2016)

Кима я считаю агентом по продвижению американских интересов в регионе. Агентом высококлассным, на уровне покойного Бин Ладена, умершего-таки собственной смертью. (Какой бы спектакль администрация Б. Обамы не разыграла по его «захвату»)

Ким не даст ни единого шанса своим «американским партнерам» поступить с собой так, как те поступили с другими своими агентами — Каддафи, Хусейном, и прочими…

Ким знает, с кем дело имеет.

Относительно «угрозы КНДР» в адрес Японии — изначальный замысел был в том, что КНДР при помощи ядерной бомбардировки сможет загасить реактор на Фукусиме, пострадавший от рукотворного цунами и до сих пор выбрасывающий неслабые дозы радиации в океан. Теперь — Ким партнерам не верит и первый не нападет, уговаривать бесполезно. Американцам и японцам надо придумывать новую версию прикрытия для подрыва реактора.