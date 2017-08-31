Новости Украины и Новороссии 31 августа 2017

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что конфликт в Донбассе может разрешиться за несколько месяцев.

Уже к новому году станет ясно, решатся ли Штаты поставлять в Украину серьезное летальное оружие или вопрос решится миром Два события характеризуют нынешнюю ситуацию вокруг Донбасса. Одно со знаком плюс, другое — со знаком минус. Первое — это прекращение огня в связи с началом учебного года, подкрепленное совместным заявлением лидеров «Нормандской четверки» в его поддержку.

Именно благодаря этому заявлению нынешние перемирие кажется более многообещающим, чем многочисленные предыдущие. Второе событие — это явное ужесточение американской позиции в отношении конфликта в Донбассе по сравнению с позицией предыдущей администрации.

Здесь на первом плане — фактически ультимативные заявления американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера о необходимости вывода российских войск из Донбасса, о том, что если конфликт останется замороженным, то Россия «будет выморожена из дипломатических и экономических отношений» и т. д.

Ну, а приезд на военный парад в Киеве шефа Пентагона Джима Мэттиса вместе министрами обороны многих восточноевропейских стран похоже показывает, что для американцев Украина — это часть пространства «новой Европы».

Пространства необходимого им для продвижения своих интересов на континенте — и для сдерживания России, и для влияния на политику Евросоюза.

В такой ситуации в Донбассе в ближайшие месяцы вероятней всего два сценария развития событий, которые, однако, не будут отличаться своим итогом. Первый — нынешнее перемирие не будет отличаться от предыдущих ни фактически, ни, что еще важнее, по оценкам заинтересованных сторон.

Скажу сразу, что в абсолютное прекращение огня поверить невозможно. Но значительное сокращение обстрелов, по крайней мере, поначалу, весьма вероятно. Так по данным СММ ОБСЕ, 26 и 27 августа ежедневное количество взрывов было в 12 раз меньше, чем фиксировала миссия в июле—августе до нынешнего перемирия.

Да в дальнейшем, число нарушений прекращений огня может вновь постепенно вырасти до прежнего уровня, как бывало и во время предыдущих перемирий. Но даже если такого роста не будет, факты эпизодических перестрелок могут оказаться достаточными, чтобы США сделали вывод: все равно должного перемирия нет, а поэтому решать другие вопросы преждевременно.

Зачем соврал Волкер

И понятно, кого американцы обвинят в такой ситуации. Так, Волкер уже сказал в интервью «Дождю»: «Согласно официальным докладам ОБСЕ, большинство нарушений режима прекращения огня идут именно от российской стороны. Не все, но большая часть».

А ведь на самом деле отчеты СММ не только не указывают, какая из сторон стреляла, но и в абсолютном большинстве случаев не дают возможности делать предположения по этому поводу.

Вот типичная фраза из отчета: «25 августа, пребывая на железнодорожной станции в Ясиноватой в течение ориентировочно 6 часов, команда Миссии слышала 36 взрывов неопределенного происхождения, около 220 очередей и выстрелов из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия…. — все в 1–8 км в секторе от западо-юго-запада до северо-запада».

То есть наблюдатели слышали стрельбу из района передовых позиций обеих сторон, которую можно приписывать каждой из них. Но Волкеру ясно, что стреляли ополченцы, и никто не будет ловить его на лжи. Ну, а главным итогом таких выводов, очевидно, станет решение о поставках американского оружия Украине.

Быть ли «особому порядку» для Донбасса?

Второй вариант. Перемирие оказывается достаточным, чтобы поставить вопрос, о дальнейших действиях по реализации Минских соглашений. Но здесь позиции сторон расходятся. Для Донецка, Луганска и Москвы — дальше должен следовать переход к политическому урегулированию.

Судя по высказываниям их представителей на последнем заседании контактной группы, поначалу будет актуальным хотя бы продление срока действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», которому остается жить полтора месяца. Ведь данный порядок вводился на 3 года со дня опубликования закона, которое имело место 18 октября 2014 года.

Да, Рада еще раньше позаботилась о том, чтобы этот акт так и не заработал на практике, и само по себе его дальнейшее сохранение в нынешнем виде не приведет ни к каким последствиям. Однако продление окажется шагом доброй воли, пусть и очень скромным. А вот отказ от этого сохранения будет сигнализировать, что Киев не намерен ничего делать в плане политического урегулирования.

Еще один актуальный вопрос — это разведение войск — как на новых участках, так и в многострадальной Станице Луганской. Оно поддерживается и в Берлине, и Париже, как видно из заявления Меркель и Маркона по итогам июльского разговора в Нормандском формате.

Причем этим разведением вполне можно заниматься и до анонсирования перехода к политическому урегулированию. Как видно из того заявления, актуальна и нормализация экономических отношений сторон, что предполагает снятие украинской блокады. Против этого также нет возражений ни республик Донбасса, ни Москвы.

Однако Волкер в такой ситуации вполне может заявить, что следующий этап — это вывод российских войск. И Порошенко, очевидно, скажет то же самое. Ведь именно вслед за Волкером он стал озвучивать этот тезис, что видно, например, по его брифингу с министром обороны США Мэттисом, где он заявил о 3 тысячах российских регулярных войск в Донбассе, что якобы «подтверждено украинской разведкой и нашими партнерами» (цитирую по стенограмме брифинга на сайте Пентагона, сайт Порошенко этой стенограммы не выложил).

А ведь раньше украинский президент на эту тему ничего не говорил, делая акцент лишь на контроле над границей со стороны ОБСЕ и введении полицейской миссии этой организации.

Синие каски идут на восток?

Сейчас вместо полицейской миссии Порошенко стал говорить о миротворцах ООН. Но серьезно ли это? Представитель Украины в подгруппе по безопасности Евгений Марчук подробно разобрал в своем «Фейсбуке» почему такая миссия вряд ли осуществима.

Да хотя бы потому, что требуется решение Совбеза ООН, что невозможно без согласия России. А согласие Москвы можно представить лишь в случае участия ее военных в этой миссии, что не нужно Киеву. Но неужели Порошенко этого не знает? Допустим, знает, но работает на публику. Зачем, однако, опытному в аппаратных играх политику, побывавшему и премьером, и главой СБУ, и секретарем СНБО публично спорить со своим начальником в «Фейсбуке» (да, прямо президента Марчук не упоминает, но объективно статья — это именно спор с президентским тезисом)?

Думаю, потому что он сам понимает: для Порошенко вопрос о миротворцах ООН не принципиален. Идея выдвигается отнюдь не для ее реализации, но только для пиара. Во-первых, раз о голубых касках говорит Киев, а не Вашингтон, американцам будет проще выглядеть объективным посредником, а не защитником Украины.

Во-вторых, этой идеей в нужный момент легко пожертвовать, давая повод говорить об уступчивости Украины. Дескать, мы готовы этот вопрос снять или отложить, но пусть Россия выведет войска.

Поскольку Россия отрицала и будет отрицать наличие в Донбассе своих войск, ясно — это требование заводит ситуацию в тупик с перспективой, как максимум, новой эскалации военных действий, как минимум, сохранение конфликта малой интенсивности. Но такой тупик — очень удобный повод для американцев, чтобы принять решение о поставках Киеву «Джавелинов» и прочего оружия.

Все дороги ведут к «Джавелинам»

То есть, оба сценария оказываются двумя дорогами к одному обрыву. А все перемирие выглядит для американских ястребов просто необходимым этапом подготовки этого решения. Этапом, который должен показать колеблющимся элементам в администрации Трампа, что с Россией нельзя договориться по Украине. Сколько будет длиться этот этап? Ответ, похоже, дал сам Волкер в интервью «Дождю»:

«Я уверен что всё (то есть конфликт в Донбассе — ред.) можно будет разрешить за несколько месяцев… Я думаю, мы буквально в течение нескольких месяцев увидим, есть прогресс или нет».

Следовательно, до нового года американцы хотят определиться.

Да, при том, что пессимистические сценарии вероятны, их нельзя считать неизбежными. Есть несколько индикаторов того, что события могут пойти по иному пути.

Серьезным индикатором может стать независимая позиция Берлина и Парижа. Они явно заинтересованы в укреплении перемирия, что видно по заявлению Меркель и Макрона от 28 августа, где оба лидера призвали президентов Украины и России «полностью соблюдать свои обязательства, открыто и четко поддержать режим тишины и удостовериться, что соответствующие инструкции будут доведены до сведения военных и других сил на местах».

Берлин и Париж, как и прежде, не говорят о российских войсках, хотя и рассматривают конфликт как украинско-российский. Однако если раньше они призывали Путина просто «повлиять на сепаратистов», то сейчас обращаются к нему как к фактическому главнокомандующему войсками, противостоящими Киеву.

А это уже очень близко к позиции Волкера. Поэтому трудно поверить, что Меркель и Макрон решаться отмежеваться от американцев, когда те выдвинут на первый план «вывод российских войск».

Петр Сафонов, Украина.ру