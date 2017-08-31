Новости Украины и Новороссии 31 августа 2017
- 10:05 Сначала взяла гордость.
- 08:57 Колумбопад.
- 08:07 Порошенко попросил конгрессменов увеличить военную помощь США для Украины.
- 06:00 Перемирие ради «Джавелинов» (ФОТО).
- 05:00 Импортозамещение по-украински: сможет ли Киев нарастить объёмы производства сжиженного газа.
- 02:30 «Пришествие Мессии»: Порошенко явился народу под мелодию «Иисус Христос — суперзвезда» (ВИДЕО).
- 01:26 У Порошенко готовят военную операцию по захвату Донбасса.
- Вчера 23:50 Музей воинской доблести Донбасса был атакован экстремистами в честь годовщины «иловайского котла» (ФОТО).
- Вчера 22:43 Журналистка Первого канала рассказала, за что ее выдворили из Украины.
- Вчера 21:48 В США предлагают отправить боевые корабли в Азовское море для защиты суверенитета Украины.
Сначала взяла гордость
То есть, когда этот "украинский патриот" сам работал на строительстве Керченского моста, все было нормально, а как Порошенко на эту же стройку поставляет аккумуляторы, так зрада.
Такие вот они "патриоты Украины", сначала кричат про "краину-агрессора", а потом едут строить мост в "аннексированный Крым", а Порошенко им помогает. Тот случай, когда "патриоты" и Порошенко стоят друг друга.
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Колумбопад
Колумбяку на гиляку!
В Йонкерсе (штат Нью-Йорк), неизвестные ночью снесли статую Христофору Колубму. Статуя представляла собой бюст средних размеров стоявший в мемориальном парке имени Колумба.
Утром один из жителей обнаружил, что у Колумба оторвали голову и утащили в парк, где голову разбили на две части.
Полиция подозревает в вандализме группу несовершеннолетних, действующих под воздействием событий в Шарлотсвилле и Беркли.
Местные жители недоумевают – мол как так, стоял себе Колумб и никому не мешал, а тут такое, не этому учили американские ценности.
Несколько ранее за памятники Колумбу взялись в Балтиморе https://colonelcassad.livejournal.com/36
Парк для людей.
И еще.
1. В Голливуде (штат Флорида) проголосовал за переименование всех улиц названных в честь деятелей Конфедерации.
2. В Кентукки прошли акции протеста с требованием удалить из Капитолия статую президенту Дэвису, который входит в пятерку "самых известных выходцев штата".
3. В Сан-Антонио, сторонники Конфедерации организовали ночную вооруженную охрану памятнику Конфедерации, которую угрожают снять в самое ближайшее время.
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Порошенко попросил конгрессменов увеличить военную помощь США для Украины
фото из открытых источников
Петр Порошенко призвал конгресс США увеличить финансирование военной помощи Киеву, сообщила пресс-служба главы украинского государства по итогам встречи с делегацией конгрессменов.
Отмечается, что Порошенко «призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи украинскому государству в сфере безопасности, включая предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих», передает РИА «Новости».
Кроме этого украинский президент заявил о благосклонности конгрессменов в части выделения средств на программы поддержки Киева в проекте бюджета США на 2018 год.
«Члены конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти», – отмечается в релизе пресс-службы Петра Порошенко.
Напомним, посетивший 23 августа с официальным визитом Украину глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил об утвержденной поставке Киеву техники на 175 млн долларов и пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны.
По мнению американского сенатора Джона Маккейна, визит Мэттиса на Украину открывает для Вашингтона возможность начала поставок Киеву смертоносного оружия.
Как заявил глава ДНР Александр Захарченко, Киев начнет новый виток насилия в Донбассе, как только получит образцы летального оружия из США.
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Перемирие ради «Джавелинов» (ФОТО)
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что конфликт в Донбассе может разрешиться за несколько месяцев.
Уже к новому году станет ясно, решатся ли Штаты поставлять в Украину серьезное летальное оружие или вопрос решится миром Два события характеризуют нынешнюю ситуацию вокруг Донбасса. Одно со знаком плюс, другое — со знаком минус. Первое — это прекращение огня в связи с началом учебного года, подкрепленное совместным заявлением лидеров «Нормандской четверки» в его поддержку.
Именно благодаря этому заявлению нынешние перемирие кажется более многообещающим, чем многочисленные предыдущие. Второе событие — это явное ужесточение американской позиции в отношении конфликта в Донбассе по сравнению с позицией предыдущей администрации.
Здесь на первом плане — фактически ультимативные заявления американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера о необходимости вывода российских войск из Донбасса, о том, что если конфликт останется замороженным, то Россия «будет выморожена из дипломатических и экономических отношений» и т. д.
Ну, а приезд на военный парад в Киеве шефа Пентагона Джима Мэттиса вместе министрами обороны многих восточноевропейских стран похоже показывает, что для американцев Украина — это часть пространства «новой Европы».
Пространства необходимого им для продвижения своих интересов на континенте — и для сдерживания России, и для влияния на политику Евросоюза.
В такой ситуации в Донбассе в ближайшие месяцы вероятней всего два сценария развития событий, которые, однако, не будут отличаться своим итогом. Первый — нынешнее перемирие не будет отличаться от предыдущих ни фактически, ни, что еще важнее, по оценкам заинтересованных сторон.
Скажу сразу, что в абсолютное прекращение огня поверить невозможно. Но значительное сокращение обстрелов, по крайней мере, поначалу, весьма вероятно. Так по данным СММ ОБСЕ, 26 и 27 августа ежедневное количество взрывов было в 12 раз меньше, чем фиксировала миссия в июле—августе до нынешнего перемирия.
Да в дальнейшем, число нарушений прекращений огня может вновь постепенно вырасти до прежнего уровня, как бывало и во время предыдущих перемирий. Но даже если такого роста не будет, факты эпизодических перестрелок могут оказаться достаточными, чтобы США сделали вывод: все равно должного перемирия нет, а поэтому решать другие вопросы преждевременно.
Зачем соврал Волкер
И понятно, кого американцы обвинят в такой ситуации. Так, Волкер уже сказал в интервью «Дождю»: «Согласно официальным докладам ОБСЕ, большинство нарушений режима прекращения огня идут именно от российской стороны. Не все, но большая часть».
А ведь на самом деле отчеты СММ не только не указывают, какая из сторон стреляла, но и в абсолютном большинстве случаев не дают возможности делать предположения по этому поводу.
Вот типичная фраза из отчета: «25 августа, пребывая на железнодорожной станции в Ясиноватой в течение ориентировочно 6 часов, команда Миссии слышала 36 взрывов неопределенного происхождения, около 220 очередей и выстрелов из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия…. — все в 1–8 км в секторе от западо-юго-запада до северо-запада».
То есть наблюдатели слышали стрельбу из района передовых позиций обеих сторон, которую можно приписывать каждой из них. Но Волкеру ясно, что стреляли ополченцы, и никто не будет ловить его на лжи. Ну, а главным итогом таких выводов, очевидно, станет решение о поставках американского оружия Украине.
Быть ли «особому порядку» для Донбасса?
Второй вариант. Перемирие оказывается достаточным, чтобы поставить вопрос, о дальнейших действиях по реализации Минских соглашений. Но здесь позиции сторон расходятся. Для Донецка, Луганска и Москвы — дальше должен следовать переход к политическому урегулированию.
Судя по высказываниям их представителей на последнем заседании контактной группы, поначалу будет актуальным хотя бы продление срока действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», которому остается жить полтора месяца. Ведь данный порядок вводился на 3 года со дня опубликования закона, которое имело место 18 октября 2014 года.
Да, Рада еще раньше позаботилась о том, чтобы этот акт так и не заработал на практике, и само по себе его дальнейшее сохранение в нынешнем виде не приведет ни к каким последствиям. Однако продление окажется шагом доброй воли, пусть и очень скромным. А вот отказ от этого сохранения будет сигнализировать, что Киев не намерен ничего делать в плане политического урегулирования.
Еще один актуальный вопрос — это разведение войск — как на новых участках, так и в многострадальной Станице Луганской. Оно поддерживается и в Берлине, и Париже, как видно из заявления Меркель и Маркона по итогам июльского разговора в Нормандском формате.
Причем этим разведением вполне можно заниматься и до анонсирования перехода к политическому урегулированию. Как видно из того заявления, актуальна и нормализация экономических отношений сторон, что предполагает снятие украинской блокады. Против этого также нет возражений ни республик Донбасса, ни Москвы.
Однако Волкер в такой ситуации вполне может заявить, что следующий этап — это вывод российских войск. И Порошенко, очевидно, скажет то же самое. Ведь именно вслед за Волкером он стал озвучивать этот тезис, что видно, например, по его брифингу с министром обороны США Мэттисом, где он заявил о 3 тысячах российских регулярных войск в Донбассе, что якобы «подтверждено украинской разведкой и нашими партнерами» (цитирую по стенограмме брифинга на сайте Пентагона, сайт Порошенко этой стенограммы не выложил).
А ведь раньше украинский президент на эту тему ничего не говорил, делая акцент лишь на контроле над границей со стороны ОБСЕ и введении полицейской миссии этой организации.
Синие каски идут на восток?
Сейчас вместо полицейской миссии Порошенко стал говорить о миротворцах ООН. Но серьезно ли это? Представитель Украины в подгруппе по безопасности Евгений Марчук подробно разобрал в своем «Фейсбуке» почему такая миссия вряд ли осуществима.
Да хотя бы потому, что требуется решение Совбеза ООН, что невозможно без согласия России. А согласие Москвы можно представить лишь в случае участия ее военных в этой миссии, что не нужно Киеву. Но неужели Порошенко этого не знает? Допустим, знает, но работает на публику. Зачем, однако, опытному в аппаратных играх политику, побывавшему и премьером, и главой СБУ, и секретарем СНБО публично спорить со своим начальником в «Фейсбуке» (да, прямо президента Марчук не упоминает, но объективно статья — это именно спор с президентским тезисом)?
Думаю, потому что он сам понимает: для Порошенко вопрос о миротворцах ООН не принципиален. Идея выдвигается отнюдь не для ее реализации, но только для пиара. Во-первых, раз о голубых касках говорит Киев, а не Вашингтон, американцам будет проще выглядеть объективным посредником, а не защитником Украины.
Во-вторых, этой идеей в нужный момент легко пожертвовать, давая повод говорить об уступчивости Украины. Дескать, мы готовы этот вопрос снять или отложить, но пусть Россия выведет войска.
Поскольку Россия отрицала и будет отрицать наличие в Донбассе своих войск, ясно — это требование заводит ситуацию в тупик с перспективой, как максимум, новой эскалации военных действий, как минимум, сохранение конфликта малой интенсивности. Но такой тупик — очень удобный повод для американцев, чтобы принять решение о поставках Киеву «Джавелинов» и прочего оружия.
Все дороги ведут к «Джавелинам»
То есть, оба сценария оказываются двумя дорогами к одному обрыву. А все перемирие выглядит для американских ястребов просто необходимым этапом подготовки этого решения. Этапом, который должен показать колеблющимся элементам в администрации Трампа, что с Россией нельзя договориться по Украине. Сколько будет длиться этот этап? Ответ, похоже, дал сам Волкер в интервью «Дождю»:
«Я уверен что всё (то есть конфликт в Донбассе — ред.) можно будет разрешить за несколько месяцев… Я думаю, мы буквально в течение нескольких месяцев увидим, есть прогресс или нет».
Следовательно, до нового года американцы хотят определиться.
Да, при том, что пессимистические сценарии вероятны, их нельзя считать неизбежными. Есть несколько индикаторов того, что события могут пойти по иному пути.
Серьезным индикатором может стать независимая позиция Берлина и Парижа. Они явно заинтересованы в укреплении перемирия, что видно по заявлению Меркель и Макрона от 28 августа, где оба лидера призвали президентов Украины и России «полностью соблюдать свои обязательства, открыто и четко поддержать режим тишины и удостовериться, что соответствующие инструкции будут доведены до сведения военных и других сил на местах».
Берлин и Париж, как и прежде, не говорят о российских войсках, хотя и рассматривают конфликт как украинско-российский. Однако если раньше они призывали Путина просто «повлиять на сепаратистов», то сейчас обращаются к нему как к фактическому главнокомандующему войсками, противостоящими Киеву.
А это уже очень близко к позиции Волкера. Поэтому трудно поверить, что Меркель и Макрон решаться отмежеваться от американцев, когда те выдвинут на первый план «вывод российских войск».
Петр Сафонов, Украина.ру
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Импортозамещение по-украински: сможет ли Киев нарастить объёмы производства сжиженного газа
Украинские компании должны увеличить объёмы производства сжиженного газа и компенсировать отсутствие поставок этого вида топлива из России.
Такое заявление сделал президент Украины Пётр Порошенко.
Он также отметил, что цены на данный энергоресурс резко выросли, и поручил Антимонопольному комитету провести проверку. RT разбирался, почему дорожает сжиженный газ и есть ли у Украины возможность наладить его производство внутри страны.
Больше газа
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Украине необходимо наладить собственное производство сжиженного газа, чтобы компенсировать его нехватку от сокращения импорта из России.
«В условиях гибридной войны, когда основным поставщиком сжиженного газа была Россия, были приняты решения о прекращении или ограничении поставок, так же как это происходило с природным газом. В перспективе мы должны наладить собственное производство сжиженного газа и заблокированные объёмы поставок из России должны быть компенсированы украинским производством», — сказал политик в ходе рабочей поездки во Львовскую область.
Впрочем, украинские производители — компании «Укргаздобыча», «Укрнафта», «Укртатнафта» и частные компании — покрывают не более 20% потребностей рынка. Примечательно, что в совет директоров одного из частников — Burisma Holdings — входит сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Роберт Хантер Байден. Он представляет холдинг в международных организациях с 2014 года. Что касается деятельности компании, то свой газ она реализует на Украине как трейдерам, так и непосредственно конечным потребителям.
Стоит отметить, что свой вклад в борьбу Порошенко с зависимостью от России внёс и Вашингтон, выделивший Украине $30 млн на укрепление энергетической безопасности.
«Признаки сговора»
Одной из причин, по которым президент Украины обратил своё внимание на производство сжиженного газа, стали высокие цены на этот энергоресурс в стране. Политик поручил Антимонопольному комитету разобраться в ситуации.
«Резкое подорожание цен на сжиженный газ является неприемлемым и не останется без реакции властей. Дал поручение Антимонопольному комитету принять все меры для того, чтобы не допустить монопольного положения и роста цены», — написал Порошенко в своём Facebook.
Проверке на предмет получения монопольно высокой прибыли, по его словам, будут подвергнуты все поставщики газа. Виновные же, если таковые будут установлены, понесут наказание. «И если будет установлен факт получения монопольно высокой прибыли, те, кто это допустил, будут оштрафованы», — уточнил президент.
Накануне, 29 августа, на тему роста цен высказался и премьер-министр Владимир Гройсман, который назвал ситуацию на рынке диверсией.
«Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит. Это диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя — рядовых граждан», — сказал он на межведомственном совещании в кабмине.
На данный момент стоимость литра сжиженного газа на украинских заправках выросла с 11 до 16 гривен.
Пустые обещания
Заявления украинского президента об увеличении производства сжиженного газа назвал популизмом политолог Леонид Крутаков. В беседе с RT он отметил, что для этого у Украины недостаточно ресурсов. В частности, собственные объёмы добычи газа весьма незначительны, а увеличить их невозможно, так как в стране не так много месторождений.
«Это чистый популизм, потому вариантов для увеличения производства фактически нет. Это попытка стукнуть на глазах у народа кулаком по столу, мол давайте решать этот вопрос. А решить его нельзя без договорённостей с Россией», — уверен Крутаков.
Той же позиции придерживается и директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По его словам, главные надежды украинцев связаны со сланцевым газом, однако пока его значительных залежей не обнаружено.
«Если посмотреть на ресурсную базу Украины, то там нет возможности серьёзно увеличить добычу. У украинцев были серьёзные надежды на залежи сланцевого газа, но коммерческих открытий не было обнаружено. Поэтому говорить о том, что можно будет существенно увеличить добычу, не приходится», — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что на протяжении долгого времени добыча газа на Украине была в пределах 20 млрд кубометров в год, и на это уровне она находится и сейчас. «Так что ожидать какого-то существенных изменений, по крайней мере, в ближайшее время, не приходится», — констатировал Правосудов.
В свою очередь руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник считает странным внимание Киева к столь небольшому сектору газовой отрасли как производство сжиженного газа.
«Известно, что не такая большая доля транспорта использует газомоторное топливо как в мире в целом, так и на Украине в частности. Поэтому обращение столь пристального внимания на уровне президента на достаточно частную тему необоснованно. В Киеве за малой проблемой не видят концептуальной — закупку природного газа по реверсу, которая обходится гораздо дороже, чем если покупать непосредственно у „Газпрома”. Сами власти создали почву для спекуляций и теперь хотят разобраться — замкнутый круг», — сказал RT Пасечник.
Дорогое топливо
Эксперты отмечают, что одними из факторов подъёма в цене сжиженного газа на украинском рынке являются удешевление доллара и изменение объёмов потребления. В частности, по данным Государственной фискальной службы Украины, за восемь месяцев нынешнего года спрос на газ значительно возрос. Вместе с этим увеличился и импорт энергоресурса из других стран, превысив 600 тысяч тонн.
Помимо этого, как отмечалось на совещании украинского кабмина 29 августа, в течение этого года значительно сократилось количество трейдеров, поставляющих сжиженный газ из России, а ведь именно из неё поступает наибольшее количество этого вида топлива.
Напомним, что природный газ Россия Украине не поставляет с 25 ноября 2015 года, когда «Нафтогаз» объявил, что не будет больше закупать ресурс у «Газпрома». Вместе с тем у украинской компании остался перед «Газпромом» долг, который на настоящий момент составляет примерно $3,34 млрд.
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«Пришествие Мессии»: Порошенко явился народу под мелодию «Иисус Христос — суперзвезда» (ВИДЕО)
Во время открытия гимназии в селе Навария во Львовской области президент Украины Петр Порошенко, видимо возомнив себя Мессией, вышел к народу под саундтрэк фильма «Иисус Христос — суперзвезда», снятый по популярной рок-опере.
Этот момент попал в прямую трансляцию.
Свое выступление Порошенко начал словами: «Слава Иисусу Христу!».
Данная композиция используется в фильме в некоторых сценах, например, во время выхода Христа к народу.
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У Порошенко готовят военную операцию по захвату Донбасса
Закон «о реинтеграции Донбасса», анонсированный накануне администрацией Петра Порошенко, на самом деле является законом о «деоккупации» и предусматривает военный захват территорий ДНР и ЛНР.
Об этом в эфире 5 канала заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Иван Винник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, в законе прописаны также меры, которые Украина будет применять на Донбассе после его захвата.
«То, что мы нарабатывали, он называется не о реинтеграции, а о деоккупации. И, главное слово, которое употребляется после того, как определяется, что Россия является агрессором, — это освобождение территории. Как только территория будет освобождена — добровольно или принудительно — от росийских оккупационных войск, которые там находятся, мы уже будем проводить самые разные меры по реинтеграции этих территорий, начиная от социально-экономических, заканчивая проведением выборов.
Кто будет освобождать — освобождать будет украинская армия, Вооружённые Силы Украины вместе с другими военными формированиями. От кого — от Российской Федерации — это сказано в преамбуле», — заявил Винник.
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Музей воинской доблести Донбасса был атакован экстремистами в честь годовщины «иловайского котла» (ФОТО)
Музей воинской доблести Донбасса в Санкт-Петербурге подвергся очередной атаке. Об этом «Русской Весне» сообщил руководитель музея Герман Владимиров.
«21 августа я выехал в Донецк, поскольку был приглашен командиром спецподразделения «Легион» Завдовеевым Сергеем Сергеевичем на празднование двухлетия создания этого отряда, чтобы получить награду за активное участие и вклад в жизнь отряда», – отметил Герман Владимиров.
Вандалы, пользуясь тем фактом, что директор на тот момент отсутствовал в Санкт-Петербурге, атаковали музей. В результате нападения были уничтожены все информационные стенды музея, разорвана сетка на входе, а у двери разбиты бутылки.
«В 2 часа ночи 23 августа наши соседи услышали, как во двор, где находится музей, пришла группа радикально настроенных людей. Они стали уничтожать все информационные таблички и стенды, пытались ворваться в музей, но им удалось лишь разорвать сетку на входе. Соседи побоялись предпринять какие-либо действия, в том числе и вызвать полицию», — заявил глава музея.
По его мнению, такие действия могли быть приурочены радикалами, сочувствующими украинской стороне, в связи с совпадением ряда дат: день независимости Украины и неофициальный день «иловайского котла».
«Мы ожидали провокаций, но мы не думали, что они будут столь ничтожными и мерзкими», — отметил Герман Владимиров.
Он добавил, что не исключает возможности слежки за ним со стороны молодых радикалов, учитывая, что нападение на музей было произведено в момент его отсутствия в городе.
«Если бы городские власти поактивнее участвовали в жизни такого важного социального объекта как наше выставочное пространство, которое на данный момент в России является единственным, то у нас хотя бы стояло какое-то видеонаблюдение, была бы минимальная охрана, и, в результате, удалось бы минимизировать последствия таких нападения, учитывая, что это происходит уже не в первый раз», — считает Владимиров.
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Журналистка Первого канала рассказала, за что ее выдворили из Украины
Корреспондент Первого канала Анна Курбатова рассказала, что причиной ее депортации с Украины стал сюжет о конфликте Донбассе, в котором она назвала происходящее «гражданской войной», а не «российской агрессией».
В среду появилась информация, что неизвестные похитили Курбатову в Киеве — ее посадили в машину и увезли. Как сообщил телеканал, в адрес корреспондента поступали угрозы, а задержать ее могли сотрудники Службы безопасности Украины.
В СБУ позднее сообщили, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию за то, что она «позорит Украину». Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что журналистке запретят въезд в страну из-за «антиукраинской деятельности». Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатовой запрещен въезд на Украину на три года.
«Я не успела пройти и десяти метров, ко мне подошел один человек, попросил у меня и сразу забрал сотовый телефон», — рассказала Курбатова о своем задержании во время телефонного подключения в программе «Время».
Затем, по словам журналистки, к ней подошли еще трое человек и попросили отдать другой телефон.
«Забрали у меня телефон, попросили паспорт, забрали документ, посадили в машину и повезли», — рассказала она.
Курбатовой сказали, что везут ее в СБУ, но адрес не назвали. Затем ее «завели в комнату, предложили воды, сказали: «Возьмите таблетку парацетамола, если вам уж очень плохо».
«Часа 2,5 спрашивали, что я здесь делаю», — добавила корреспондент.
В официальных документах о задержании, по ее словам, указали, что Курбатова «несет угрозу национальной безопасности Украины и ее суверенитету».
«На словах сказали, что все это из-за того, что в сюжете про День независимости Украины мы происходящее в Донбассе назвали гражданской войной, а не российской агрессией… Как объяснили, это главная причина», — сказала корреспондент.
В Союзе журналистов России ранее заявили, что оповестят о случившемся международные профессиональные организации, назвав любое давление на журналистов в связи с их профессиональной деятельностью неприемлемым.
МИД выразил надежду на то, что международные правозащитные организации отреагируют на этот инцидент, а в Совете Федерации планируют рассмотреть ответные меры на высылку Анны Курбатовой.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая журналистам въезд на Украину. В августе Украина выдворила со своей территории корреспондента ВГТРК Татьяну Нерсесьян, в июле — Марию Князеву.
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В США предлагают отправить боевые корабли в Азовское море для защиты суверенитета Украины
Закрытием Керченского пролива для строительства моста президент РФ Владимир Путин хочет нанести удар по украинскому обществу, политике и экономике.
Таким же образом глава Кремля демонстрирует и презрение к главе Белого дома Дональду Трампу.
Об этом в своей статье для издания Atlantic Council пишет аналитик Стивен Бланк
«Закрытие пролива „якобы по техническим причинам” отрежет два стратегически важных украинских порта — Мариуполь и Бердянск. Через них происходит основная доля экспорта украинской стали», — отмечает Бланк.
Закрытие пролива, по его словам, также является ударом для США. Путин пытается создать иллюзию «большой силы равной с Соединенными Штатами».
Однако санкции обескровливают Кремль финансово. Продолжать военную эскалацию для Путина становится все сложнее.
Поэтому эксперт призывает Трампа понять, к чему склонен Путин. Это, прежде всего, психологическая война, «бравада и презрение».
По мнению эксперта, Вашингтон должен отправить военные корабли ВМС США в Азовское море через Керченский пролив.
«Вашингтон должен отправить военные корабли ВМС США в Азовское море через Керченский пролив, чтобы продемонстрировать нашу приверженность суверенитету и целостности Украины и свободу мореплавания на морях, которая стала краеугольным камнем внешней политики США с 1789 года», — утверждает аналитик.
Бланк также советует предоставить Украине оборонительное оружие.
Отметим, что Азовское море является самым мелким в мире, его максимальная глубина составляет 14 метров.
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