Мнение. Коротко о государственном капитализме в России

Итак, самые прозорливые уже догадались, что общественным строем в России является государственный капитализм, а не «компрадорской олигархат»…

Раз уж возникла такая дискуссия в обществе, относительно того, какова доля госсобственности в российской экономике, то можно расширить её до «какой же на самом деле строй в России».

Тем более что я уже давно хочу написать хотя бы кандидатский минимум по теме «Госкапитализм, как наиболее эффективная форма экономики на современном этапе развития общества». Но, по всей видимости, кабинетным учёным быть мне в этой жизни не светит, поэтому пока будут только статьи.

Итак, самые прозорливые уже догадались, что я считаю, что общественным строем в России является государственный капитализм (или ласково «госкап»). А если точнее, то государственный капитализм с сильной социальной составляющей.

Для начала про «сильную социальную составляющую», потому что после предыдущей статьи некоторые начали привычно орать, что «это смешно, вывсёврёти!».

Социальное государство

Все элементы социальной политики я описывать не буду, их слишком много и для этого нужно целую серию статей писать. Сосредоточусь на самых важных и самых ярких (которые замыленный постоянной жизнью в России глаз часто попросту не видит).

И я буду сравнивать с Соединёнными Штатами, которые типа «самая успешная экономика мира», и в которых ничего подобного нет.

1. Программа по расселению в нормальное жильё за государственный счёт всех живущих в бараках и строительных вагончиках. В США такого попросту быть не может. Там сотни тысяч (если не миллионы) живут в трейлерах, кемпингах, гетто и прочих бомжатниках, и всем плевать: не заработал на дом – живи в коробке. А в России тысячи семей за последние несколько лет уже получили квартиры от государства, как в старом добром СССР.

2. Помощь при стихийных бедствиях. Аналогично – государство за свой счёт возводит целые посёлки на месте сгоревших или затонувших, ремонтирует подлежащее восстановлению жильё и так далее. И это воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

В США если у тебя сгорел дом, а ты не застрахован – это твои проблемы, иди бомжевать. Вон, несколько лет назад ураган «Катрина» почти полностью разрушил легендарный и мистический Нью-Орлеан (почти 400 тысяч жителей). Какие-то жалкие крохи американское правительство выделило, но и они были разворованы. И до сих пор значительная часть города в руинах, многое из разрушенного никто толком и не начинал восстанавливать. Сейчас затопило Хьюстон, и мы посмотрим, как федеральное правительство будет помогать местным жителям (у меня сильные сомнения, что будет лучше, чем в Нью-Орлеане).

3. Малоизвестная большинству россиян деталь (я и сам раньше не знал): по программе переселения соотечественников вновь вернувшиеся в Россию русские имеют право на безвозмездную помощь в покупке жилья. То есть, опять же, государство покупает им квартиры (а если они хотят дороже, чем на выделенную сумму – то тут уже пусть сами доплачивают).

Можете мне назвать аналоги в других «капиталистических» или «олигархических» странах? Я что-то ничего подобного не припомню.

Можно продолжать, но это всё же не основная часть нашей статьи.

Государственный капитализм

Традиционные «вывсёврёти» плевались в меня в комментариях к прошлой статье, что я выдумал про «70% российской экономики принадлежит государству». Роман Носиков, кстати, в дебатах с Сёминым называл эту же цифру, но тот тоже заявил, что это «выдумки».

А мы возьмём и посмотрим, что на этот счёт пишут вражины – грантоедское американское издание «Крым.Реалии» и другие западные структуры.

В прошлогодней статье «Частный бизнес и государство в экономике России» в частности говорится:

1. «Доля государства в экономике России только за последние десять лет выросла в полтора раза. Доминирование в ней компаний, так или иначе контролируемых государством, еще больше размывает конкурентную среду».

Что делает терран, что творит! Всё распродал!

2. «Перед кризисом 1998 года доля государства в экономике России оценивалась примерно в 25%. В 2008 году – уже в 40-45%. К 2013 году она, по признанию самого правительства, превысила 50%. Сегодня, по многим экспертным оценкам, она может превышать уже 60%».

Вывсёврёти! На самом деле уже всё продали китайцам, Булгахтеру, масонам и рептилоидам с Нибиру.

3. «При этом в экономике возникают все новые «гибридные» формы государственного капитализма».

Того, которого в России типа нет?

4. «К 2013 году, даже по данным Министерства экономического развития, доля госсектора увеличилась до 50%. Для сравнения, некий среднемировой уровень оценивается примерно в 30%. Однако сама оценка доли госсектора в российской экономике осложняется тем, что государству принадлежат определенные доли в акционерном капитале и многих формально коммерческих компаний. Поэтому существуют и более радикальные оценки доли госсектора в экономике России. Например, Международный валютный фонд еще несколько лет назад оценивал ее в 71% ВВП!»

А в 2014 году на волне паники на фондовых рынках, связанной с введением против России санкций, государство прикупило ещё основательный кусок стратегических активов с существенным дисконтом, я описывал это ещё тогда.

5. «В официальной статистике того же Минфина России не учитываются финансовые операции ни Фонда развития ЖКХ, ни госкомпаний «Роснано» или «Автодор». Более того, «секретная» часть российского госбюджета уже в 2014 году составляла 14%, сейчас она стала значительно большей».

Ну, Роджерс слегка знает за «секретную часть», но не расскажет.

6. «Еще в начале 2014 года в правительстве говорили о планах резко сократить долю госсектора в экономике всего за несколько лет. В частности, первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая тогда на Гайдаровском форуме, заявил о необходимости «стремиться к тому, чтобы к 2018 году не более четверти экономики контролировалось государством». С тех пор этот срок приблизился уже на два года, но доля государства в экономике выросла еще больше».

Ждите-ждите, ждуны. А на заборе тоже одно слово написано, а за забором дрова (и Сердюков «коррупционер», ога). А ещё мы очень настаиваем на реализации Минских соглашений, ога.

7. «Помнится, в 2013 году правительство говорило, что к 2018 году доля госсектора с 50% снизится до 20%. Потом возникли небольшие «уточнения».

А ещё американцы и в зрелом возрасте верят в Санта Клауса и собственное величие.

8. «Недаром представители крупнейших бизнес-ассоциаций попросили защиты даже у президента Путина – чтобы он выступал своего рода третейским судьей в наиболее сложных и спорных случаях по захвату бизнеса, особенно – по разрешению бизнес-споров с привлечением административных органов. Уровень конкуренции в российской экономике снизился в силу разрастания госкомпаний, что негативно влияет на секторы малого и среднего бизнеса, вытесняя недружественные им структуры, например, в ходе госзакупок».

Сечин, продолжай!

9. «Проблема и в том, что сам госсектор не представляет «прозрачной» отчетности – хотя бы в той мере, на какой настаивают иностранные инвесторы. Скажем, еще в 2014 году устами МВФони сетовали на нехватку информации по госкомпаниям, что затрудняло оценку реальной долговой нагрузки российского государства в целом. Например, доля госсектора в российской экономике, по тогдашним оценкам МВФ, превышала 70% ВВП».

Всё распродали, вы просто все не в курсе! Мне алкаш из соседнего подъезда сказал, что «жидочекисты продали Россию».

Ну и вишенкой на торте…

10. «В свою очередь, слишком большая доля госсектора означает очень высокие налоги, что тоже подавляет предпринимательство».

Вы видите в этом либероидном бреде логику? Я – нет. Кстати, налоги в России одни из самых низких в мире.

Так вот, западные экономисты и эксперты, включая МВФ, считают, что в России госкапитализм. А вот доморощенные диванные патриоты, которые книжек не читают, думают, что Роджерс придумывает.

Я вам больше скажу. Пару лет назад в российскую горнодобывающую отрасль вошла инвестором компания «Glencore», что вызвало у некоторых караул-патриотов нешуточный баттхёрт (каждый наркоманит как может, караульщикам нравится паниковать).

Историческая справка: швейцарская компания «Гленкор» была основана в 1974 году КГБ СССР (это уже не секрет, так что можно рассказывать) для непрямых закупок западного оборудования для советской промышленности в обход введённых против СССР санкций (да, санкциями США нас пужают уже больше сорока лет, не впервой). После развала СССР компания продолжила успешно развиваться (с чьим капиталом? под чьим руководством?). И вот недавно вернулась на Родину. До остального, надеюсь, сами додумаетесь, разжёвывать не нужно?

Так что доля государства в экономике слегка больше 70%. «Я так думаю»(с)

Как там американские пропагандисты писали? Гибридные формы госкапитализма? Хе-хе!

Александр Роджерс