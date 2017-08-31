Демонстрация для Кима
19:25. 31 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В ответ на северо-корейские ракетные демонстрации, США поигрывают мускулами в рамках совместных учений с Японией и Южной Кореей.
Американские бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35B и F-15 своих сателлитов, осуществили показательные маневры и учебные бомбометания, которые имитировали поражение подземных объектов северян.
Ким Чен Ыну будет крайне сложно отказаться от желания запустить еще одну ракету в ближайшие дни.
Источник: colonelcassad.livejournal.com