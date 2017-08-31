Демонстрация для Кима

В ответ на северо-корейские ракетные демонстрации, США поигрывают мускулами в рамках совместных учений с Японией и Южной Кореей.

Американские бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35B и F-15 своих сателлитов, осуществили показательные маневры и учебные бомбометания, которые имитировали поражение подземных объектов северян.





Ким Чен Ыну будет крайне сложно отказаться от желания запустить еще одну ракету в ближайшие дни.

Источник: colonelcassad.livejournal.com