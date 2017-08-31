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Демонстрация для Кима

19:25. 31 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В ответ на северо-корейские ракетные демонстрации, США поигрывают мускулами в рамках совместных учений с Японией и Южной Кореей.
Американские бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35B и F-15 своих сателлитов, осуществили показательные маневры и учебные бомбометания, которые имитировали поражение подземных объектов северян.

Ким Чен Ыну будет крайне сложно отказаться от желания запустить еще одну ракету в ближайшие дни.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авиация, ким чен ын, кндр, северная корея, США, фотографии, южная корея, Япония
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