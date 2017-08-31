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Чудесные явления во время Второй мировой войны

12:01. 31 августа 2017 Просмотров - 436 Один комментарий Опубликовал:

Подвиг ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,героически сражавшихся с фашистскими захватчиками, навсегда останется в наших сердцах. Память об этой жестокой борьбе, унесшей жизни огромного количества людей – это пример для потомков как люди могут объединить не только физические, но и духовные усилия для взаимопомощи и  защиты своей Отчизны.

Период Второй мировой войны – жестокое и кровавое время. Многие люди не выдерживали испытаний, сдавались, опускали руки, сходили с ума …

Известно, что вражеские войска часто использовали жестокие бесчеловечные способы  ведения боевых действий. Особенно  популярна была практика  использования советских военнопленных при разминировании местности.…

Из приказа по 464-му пехотному полку 253-й пехотной дивизии вермахта, 20 октября 1941 г.:

«…Необходимо иметь в виду минированную местность. Использование саперов не всегда возможно. Батальоны должны будут вести бой сами, не ожидая помощи. Я рекомендую использовать, как это с успехом практиковалось в первом батальоне 464-го полка, русских военнопленных (особенно саперов). Любое средство оправдано, когда необходимо быстро преодолеть местность».

Источник: Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941-1944 гг.). Москва: Экономика, 1985, стр. 137-138 со ссылкой на ЦГАОР СССР, ф.7445, оп.2, д.103, л.35, перевод с немецкого.

< ![CDATA[]]>Чудесные явления во время Второй мировой войны< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>Чудесные явления во время Второй мировой войны< ![CDATA[]]>

Несмотря на тяжелые испытания, духовные силы народа все же  не были сломлены, сохранялась сплоченность и взаимопомощь. На  территориях, захваченных немецкими войсками, действовали храмы, люди не теряли веру в Бога и надежду на лучшее.

< ![CDATA[]]>Чудесные явления во время Второй мировой войны< ![CDATA[]]>

Во время Второй мировой войны случались чудесные необъяснимые явления, свидетелями которых было множество людей. Воспоминания о них можно найти в исторических источниках, некоторые очевидцы этих событий до сих пор живы. Эти чудеса Божии поддерживали боевой дух защитников Отечества, духовно укрепляли бедствующий народ, обращали в веру даже самых закоренелых атеистов. Божие заступничество, чудеса веры и обращение к Богу в эпоху всепоглощающего атеизма – это неопровержимые факты военных лет. Расскажем о некоторых известных событиях, свидетельствующих о Божьей помощи людям в эту трудную пору.

Архивные документы свидетельствуют о  чудесном  необъяснимом явлении во время Сталинградской битвы. Именно это событие стало переломным в ходе всей Второй мировой войны. В разгар сражения солдаты одной из частей армии генерала Чуйкова увидели в ночном небе Сталинграда Знамение, указывающее на спасение города и  победу советских войск. Это событие зафиксировано в архивах. См.: ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д.16. Л. 105.

< ![CDATA[]]>Чудесные явления во время Второй мировой войны< ![CDATA[]]>

После этого легендарного боя, отличившийся в нем маршал Чуйков, стал часто посещать православные храмы.

< ![CDATA[]]>Чудесные явления во время Второй мировой войны< ![CDATA[]]>

По свидетельству очевидцев, 9 апреля 1944г.  в г., незадолго до комендантского часа,  в нижнем храме  Свято-Успенского Кафедрального собора г. Одессы, был отслужен молебен перед Чудотворным образом Касперовской Богоматери во спасение  горожан, на котором присутствовали женщины, дети, старики. Таким был ответ жителей города и духовенства на приказ немецких оккупантов закрыть все окна в домах, но оставить  открытыми ворота и двери. Люди, пережившие эту ночь и молившиеся, считают, что сама Царица Небесная в очередной раз спасла жителей города.

Л.Н.Аруева  в книге «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны» описывает следующее: «В первые месяцы обороны Ленинграда из Владимирского собора вынесли Казанскую икону Божией Матери и обошли с ней крестным ходом вокруг Ленинграда. Город был спасен.

Затем Казанскую икону перевезли в Сталинград. Там перед ней шла непрестанная служба – молебны и поминовения погибших воинов. Икона стояла среди наших войск на правом берегу Волги, и немцы никак не могли перейти реку. Несмотря на отчаянные старания фашистов, они  не смогли победить наших бойцов, так как там находилась Казанская икона Божией Матери.

Икону привозили на самые трудные участки фронта, где были критические положения, в места, где готовились наступления. Священство служило молебны, солдат кропили святой водой. Киев был освобожден нашими войсками 22 октября (в день празднования Казанской иконы Божией Матери по церковному календарю).

< ![CDATA[]]>Чудесные явления во время Второй мировой войны< ![CDATA[]]>

В первых числах сентября 1941 года немцы наступали на станцию Вырица и вели ее интенсивный обстрел. Кто-то из командиров нашей армии решил, что в качестве объекта наводки используется высокий купол храма, и приказал взорвать церковь. Для этого со станции была отправлена команда подрывников – лейтенант и несколько бойцов. Когда подвода со смертоносным грузом прибыла к храму, лейтенант приказал бойцам подождать его у ворот, сказав, что должен ознакомиться с объектом подрыва. Офицер вошел в ограду, а затем и в храм, который в суматохе не был заперт…

Через некоторое время солдаты услышали звук одиночного револьверного выстрела и бросились к храму. Лейтенант лежал бездыханным, рядом валялся его револьвер. Бойцов охватила паника и, не выполнив приказа, они бежали из храма. Тем временем началось отступление, и о взрыве забыли. Так вырицкая церковь в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы была сохранена от уничтожения…

И еще чудо: немцы, заняв Вырицу, расквартировали в ней часть, состоящую из… православных».

Известна история  о военном летчике, которого во время Великой Отечественной войны  спас святитель Николай. Мать этого летчика была верующей, а сын был далек от Церкви, но смирился, когда родительница зашила ему в военную форму какой-то медальон. Воевать летчику пришлось на севере. Однажды в бою его самолет подбили, и он выбросился с парашютом. Летчик был обречен: утонуть он не мог, так как был со спасательным поясом, но температура воды в Баренцевом море была такой низкой, что смерть от холода наступила бы довольно скоро. Вдруг он услышал плеск весел. Смотрит: небольшая лодка, в ней — старичок, который втащил летчика в свою лодку, довез до берега и высадил на пригорке, откуда были видны огни селения. А оттуда уже спешили на помощь люди. Летчика обогрели, накормили и очень удивлялись, как он смог добраться до берега. Ни лодки, ни старичка, о которых он рассказывал, нигде не было. А когда летчику стали переодевать мокрое белье, обнаружили зашитый в нем медальон. В изображении на медальоне летчик узнал спасшего его старичка. Это была икона святителя Николая, которому мать всю войну молилась о помощи сыну — и тот вернулся с фронта живым.

< ![CDATA[]]>Чудесные явления во время Второй мировой войны< ![CDATA[]]>

Таких событий во время Великой Отечественной войны было очень много, и как следствие – множество советских людей, воспитанных в атеистическом духе стали верующими, ощутив на себе  любовь Господа и осознав губительность своего прежнего положения.

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 49 34
    елена 31 августа 2017 в 18:11 Ссылка Пометить
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    Опять церковная чушь! Любит же церковная братия прихватизировать то, что ей не принадлежит.

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