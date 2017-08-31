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Аналитический фильм «Территория БезОпасности»: Как не стать жертвой информационной войны

12:05. 31 августа 2017 Просмотров - 232 Нет комментариев Опубликовал:

Авторы фильма «Территория БезОпасности» поднимают вопрос формирования ценностей и эталонов поведения молодёжи в условиях информационного общества. Раскрываются понятия киберсреды и принципы воздействия на человека виртуального пространства и информационных технологий, входящих в категорию кибероружие.

В фильме  описывается одна из основных проблем информационного общества – зависимость детей и молодёжи от гаджетов и деструктивного интернет-контента, раскрываются три базовых понятия в сфере информационных угроз: кибероружие, мягкая сила, клиповое мышление.

Цитаты из фильма:

«В деле защиты Родины от новой информационной угрозы чрезвычайно важна роль каждого гражданина. Учителя, родители и дети должны научиться взаимодействовать и создавать Мир Будущего совместно. Важно научиться формировать положительные образы реальных героев, которые на своих местах ежедневно трудятся для развития общества. Всё начинается здесь и сейчас – с одного города, посёлка, школы, с каждого ребёнка и каждого взрослого». 

«Сегодня задача государства — отвечать на вызовы современности, а современный мир у нас таков, что мы должны растить поколение, которое умеет анализировать и мыслить, поколение с которым мы совместно можем строить безопасное государство». 

«Объективная задача — создать для молодёжи среду, в которой она научится отличать вирусный контент от контента развивающего, позволяющего сформировать ценность жизни, сильные качества, приоткрывающего дорогу в будущее».

Аналитический фильм «Территория БезОпасности» предназначен для просмотра учителями, родителями, и молодёжью (школьный возраст от 14 лет). Рекомендовано для проведения уроков по кибербезопасности в школах для учащихся 9-11 классов.

Сайт фильма: киберстандарт.рф

Цель проекта: Формирование и популяризация принципов безопасного информационного пространства среди молодёжи и взрослого населения.

Задачи проекта:

  • Профилактика социально-опасных форм поведения граждан.
  • Осуществление просветительной работы с населением в сфере кибербезопасности и методов профилактики негативных социальных явлений.
  • Обучение взрослого населения основам медиаграмотности.

Источник: whatisgood.ru

Метки: влияние сми, хорошее, хорошие фильмы
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