Аналитический фильм «Территория БезОпасности»: Как не стать жертвой информационной войны

Авторы фильма «Территория БезОпасности» поднимают вопрос формирования ценностей и эталонов поведения молодёжи в условиях информационного общества. Раскрываются понятия киберсреды и принципы воздействия на человека виртуального пространства и информационных технологий, входящих в категорию кибероружие.

В фильме описывается одна из основных проблем информационного общества – зависимость детей и молодёжи от гаджетов и деструктивного интернет-контента, раскрываются три базовых понятия в сфере информационных угроз: кибероружие, мягкая сила, клиповое мышление.

Цитаты из фильма:

«В деле защиты Родины от новой информационной угрозы чрезвычайно важна роль каждого гражданина. Учителя, родители и дети должны научиться взаимодействовать и создавать Мир Будущего совместно. Важно научиться формировать положительные образы реальных героев, которые на своих местах ежедневно трудятся для развития общества. Всё начинается здесь и сейчас – с одного города, посёлка, школы, с каждого ребёнка и каждого взрослого». «Сегодня задача государства — отвечать на вызовы современности, а современный мир у нас таков, что мы должны растить поколение, которое умеет анализировать и мыслить, поколение с которым мы совместно можем строить безопасное государство». «Объективная задача — создать для молодёжи среду, в которой она научится отличать вирусный контент от контента развивающего, позволяющего сформировать ценность жизни, сильные качества, приоткрывающего дорогу в будущее».

Аналитический фильм «Территория БезОпасности» предназначен для просмотра учителями, родителями, и молодёжью (школьный возраст от 14 лет). Рекомендовано для проведения уроков по кибербезопасности в школах для учащихся 9-11 классов.

Цель проекта: Формирование и популяризация принципов безопасного информационного пространства среди молодёжи и взрослого населения.

Задачи проекта:

Профилактика социально-опасных форм поведения граждан.

Осуществление просветительной работы с населением в сфере кибербезопасности и методов профилактики негативных социальных явлений.

Обучение взрослого населения основам медиаграмотности.

Источник: whatisgood.ru