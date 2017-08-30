Ватиканские сатанисты
08:53. 30 августа 2017 Просмотров - 829 6 коммент. Опубликовал: brahman
Ознакомившись с предлагаемым ниже страшным материалом, сразу подумалось: уж на такое лидеры Святого Престола, т.е. Ватикана, неспособны. Тем более, что автор говорит не о каком-то Папе Римском прошедших веков, а о нынешнем главном иезуите, а также о его предшественнике.
Начал проверять информацию. И, как вы уже догадались, она сильно смахивает на достоверную. Процентов на 99.
Указанный в тексте Международный трибунал существует. Вот его сайт: http://itccs.org/.
Персонаж Кевин Аннетт, следователь, также отыскался, причём прямо на сайте трибунала через "Поиск" сайта.
Более того, оказывается, Аннетт был соискателем Нобелевской премии за мир. Так заявлено на процитированном сайте.
Однако это единственное утверждение редакции сайта трибунала, которое осталось недоказанным.
Более того, оказывается, Аннетт был соискателем Нобелевской премии за мир. Так заявлено на процитированном сайте.
Однако это единственное утверждение редакции сайта трибунала, которое осталось недоказанным.
Отыскалось лишь заявление Ноама Хомского о том, что Кевин Аннетт достоин Нобелевской премии мира в гораздо большей степени, нежели иные, получившие её.
Аннетт, бывший канадский протестантский священник, написал в начале 2000-х две книги о преступлениях Ватикана. А снятый им на ту же тему фильм завоевал приз на одном Нью-Йорксом фестивале. (Более подробно на англ. здесь.)
Сказать, что истории, поведанные Кевином, неприглядные – согрешить против совести. Аннетт показывает сатанинское поведение части мировой западной элиты. Иначе, как сатанинскими, подобные акты назвать сложно.
И становится весьма задумчиво, отчего главный иерарх РПЦ, её предстоятель Кирилл Гундяев так настойчиво идёт на контакты и сближается с одним из главных сатанистов планеты, иезуитским Папой Ватикана.
Можно ради спасения жизней многих людей пойти на контакты с вором и убийцей, вроде Порошенко, но никак не с сатанистами.
РИМСКИЕ ПАПЫ И ДЕТСКИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Источник текста, с которого сделан данный перевод:
http://beforeitsnews.com/celebrities/20
14/08/catholic-popes-at-child-sacrifices-m afia-issued-hit-missing-witnesses-murder ed-2468592.html
Четверг, 28 Августа 2014 12:24
Эта статья посвящена детям, которые в настоящее время или в прошлом стали жертвами Культа Девятого круга сатанинских детских жертвоприношений – изнасилований, пыток и убийств, совершаемого представителями Ватикана и глобальной элиты. А также в память о более чем 50 800 пропавших детей, которые упокоились в 34 католических массовых захоронениях по всей Канаде, Ирландии и Испании. Виновники этих преступлений продолжают беспечно жить, не неся никакой ответственности за них.
Наши молитвы за этих невинных детей, и мы должны остановить этот детский Холокост, который продолжают осуществлять церковные, государственные и корпоративные лидеры.
Пропал следователь после подачи в международный Суд общего права в Брюсселе доказательств того, что Папа Франциск Бергольо и экс-папа Йозеф Ратцингер совершали жертвоприношения детей при совершении Культа Девятого круга сатанинских детских жервтоприношений.
Пропавший следователь предоставил показания 14 свидетелей, которые не успели дать показания в Международном суде общего права (ICLCJ), поскольку были убиты, умерли по неизвестной причине, были заключены в тюрьму или психиатрическую клинику без предъявления каких-либо обвинений.
Гангстерский синдикат Ндрангета, который организует поставку детей для ритуалов Культа Девятого круга, предъявил «черную метку» ключевым должностным лицам суда ICLCJ, в том числе Кевину Аннетту.
Судя по всему, представители королевского двора Великобритании хотели заполучить в свои руки Аннетта. Канадский пастор, Аннетт, должен был прибыть в Ирландию в эти выходные, чтобы участвовать в расследовании суда ICLCJ.
Предметом расследования должны были стать останки почти 800 детей – жертв ритуального насилия, захороненных в канализационном коллекторе католического дома матери и ребенка в Туаме (Tuam).
На 15 августа при взаимодействии полиции Монреаля и суда ICLCJ были арестованы два участника Культа Девятого круга, предположительно, подготавливавшие очередное детское жертвоприношение.
После их ареста выявлен еще один участник Культа Девятого круга и выяснены даты совершения ритуалов культа представителями глобальной элиты. Арестованному участнику культа была предоставлена защита, пять судей и 27 представителей суда ICLC были сокрыты для их безопасности.
Это была необходимая мера. Преступный синдикат Ндрангета взаимодействует с Ватиканом, поставляя детей для жертвоприношений Культа Девятого круга. Ндрангета по указанию Ватикана выдал свой «ордер» на уничтожение ключевых должностных лиц суда ICLCJ, в том числе Кевина Аннетта.
Как секретарь Международного трибунала по преступлениям Церкви и государства (ITCCS), Кевин Аннетт с 2011 года вел расследование случаев убийства детей участниками Культа Девятого круга.
Источник в отделе полиции в Бельгии сообщает: «Есть сведения, что Ндрангетой была назначена цена за голову Аннетта. Мои осведомители говорят, что эта задача возложена на Священный союз». (Священный союз – это особая служба Ватикана, содержащая в своем штате шпионов-убийц.)
Аннетт уже сталкивался с угрозами на нескольких уровнях. По словам источника в национальной полиции Ирландии, ирландское правительство согласилось выдать Аннетта в специальной административной тюрьме в Лондоне после того, как он прибыл бы в Ирландию в эти выходные, чтобы открыть независимое расследование жертвенного убийства детей в Туаме.
В июле прошлого года в канализационном коллекторе католического дома матери и ребенка имени Святой Марии в Туаме были обнаружены тела 796 детей. Убийства были связаны с созданным под покровительством католической церкви Культом Девятого круга сатанинских детских жертвоприношений.
В ритуалах культа участвовали папы, кардиналы и представители мировой элиты, включая иерархов Англиканской церкви (государственная христианская церковь в Англии) и членов британской королевской семьи. Ирландский следователь сообщил суду ICLCJ: «Судебно-медицинские эксперты говорят о том, что все убийства проходили по одному сценарию, обезглавливания и расчленения показывают, что это были ритуальные убийства».
Судом ICLCJ была сформирована комиссия, перед которой поставлена задача определить роль криминального синдиката Ндрангета и крупных банков в отмывании денег от наркоторговли и международной торговле детьми.
Аннетт должен был приехать в Ирландию в эти выходные, чтобы начать расследование комиссии, но ему пришлось изменить маршрут путешествия, чтобы исключить из него страны, сочувствующие Ватикану или находящиеся под юрисдикцией британской короны.
Аннетт сказал сегодня в эксклюзивном интервью: «Я провожу независимое расследование деятельности Ндрангеты и крупных банков по отмыванию денег от наркоторговли и международной торговле детьми. Но ритуальные убийства в Ирландии продолжатся, как запланировано, 1 сентября».
В 2014 году пять международных судей и 27 представителей суда ICLCJ работают сверхурочно. Трибунал заявил, что не позднее 1 сентября предоставит ключевые доказательства для суда над Папой Франциском, архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби (Justin Welby) и генералом Ордена Иезуитов Адольфо Пахона, включающие сведения об их участии в Культе Девятого круга сатанинских детских жертвоприношений.
Суд ICLCJ не предполагал, что их осведомителей могут убить после 3 июля. Следователь исчез после предоставления суду документов из секретных архивов Ватикана.
В одном из них, называвшемся Magisterial Privilege, утверждалось, что каждый вступающий в должность Папы римского должен был участвовать в убийстве младенцев и пить их кровь в ходе ритуала Культа Девятого круга сатанинских детских жертвоприношений.
Некоторые из тех шестидесяти очевидцев, которые свидетельствовали перед судом ICLCJ, указали, что ритуалы этого культа проводились в присутствии Папы Франциска, бывшего Папы Ратцингера, генерала католического Ордена Иезуитов Адольфо Пахона, королевы Елизаветы и некоторых католических кардиналов.
В феврале 2013 года обвинительный приговор трибунала против 30 представителей мировой элиты, включая Папу Ратцингера был вынесен через несколько дней после его беспрецедентной отставки. Папа Франциск недавно заявил, что может уйти в отставку.
Еще один документ из архивов Ватикана, предоставленный в трибунал, показал, что в январе 2012 года Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби по распоряжению королевы Елизаветы уничтожал улики убийств детей – жертв Культа Девятого круга.
Два очевидца свидетельствовали, что они, когда были детьми, присутствовали во время этого убийства в подвале под западным крылом детского интерната для детей племени Могавк в Брэнтоне (Branton), Онтарио, Канада.
Два очевидца утверждали, что видели как шестилетняя девочка с кляпом во рту, связанная на алтаре, была неоднократно изнасилована, убита, выпотрошена и расчленена. Ее кровь была выпита девятью участниками ритуала, одетыми в красные мантии, среди них был член британской королевской семьи.
Королева Елизавета и ее муж принц Филипп были осуждены трибуналом ICLCJ в 2013 году. Британская королевская чета была признана виновной в исчезновении 10 октября 1964 года десяти канадских детей из католического детского интерната в Британской Колумбии (Канада). Родители больше не увидели своих детей.
С 2008 года было обнаружено 32 массовых детских захоронения при католических детских школах-интернатах по всей Канаде. Останки детей племени Мохаук были найдены в массовом захоронении в Брэнтоне, Онтарио. Но ни одно из 32 захоронений не было признано ни католической церковью, ни правительством Канады.
К еще одному массовому детскому захоронению в Испании причастен Папа Франциск, который сотрудничал с военной хунтой во время «Грязной аргентинской войны» (Argentine’s Dirty War), когда из католических приютов исчезли тысячи детей политзаключенных.
Семь очевидцев были убиты незадолго до их запланированных показаний в трибунале ICLCJ. Шесть граждан Великобритании и Канады были незаконно задержаны по распоряжению королевы Елизаветы.
Кевин Аннетт сказал: «Мои друзья Chief Louis Daniels, Harriet Nahanee, Nora Bernard, Johnny Bingo Dawson, William Combes, Ricky Lavallee и Harry Wilson были убиты, в то время как Steve Finney, David Compan и его жена Laurent Louis и Vivian Cunningham были насильно накачаны наркотиками и заключены в тюрьму.
Только потому, что все они хотели сделать достоянием гласности изнасилования, пытки и убийства детей. Они действительно мученики и узники совести в руках Ватикана и британской короны, пытающихся скрыть преступления Культа Девятого круга».
Международный трибунал по преступлениям Церкви и государства (ITCCS) создал суды общего права с общим штатом в 450 сотрудников в девяти странах. В США организованы суды общего права в 31 штате.
В судах общего права в США, Канаде, Ирландии, Англии, Бельгии, Голландии, Германии, Новой Зеландии и Австралии были начаты расследования против правительства, церкви и корпоративных должностных лиц за нарушение прав человека, преступный сговор, убийства и торговлю детьми.
Более 800 человек являются активистами, работая в 24 местных отделениях судов общего права при координации трех секретарей: Кевина Аннетта (Северная Америка), Джона Дюфорта (Западная Европа) и Кэмерон Моттус (Азия и Австралия-Новая Зеландия).
Связаться отделением в Брюсселе можно по электронной почте: itccscentral@gmail.com или hiddenfromhistory1@gmail.com.
Автор Джуди Байингтон
Об авторе
Джуди Байингтон, автор книги «Двадцать два лица: жизнь Дженни Хилл в ее двадцати двух личностях» ( http://www.22faces.com/ ).
Врач-терапевт, общественный активист, журналист, чьи статьи о международной сети эксплуатации детей опубликованы на сотнях сайтов и блогов. Директор Семейного консультационного центра психического здоровья. (http://www.childabuserecovery.com/
)
Если у вас есть что сообщить по вопросу о жестоком обращении с детьми, пожалуйста, напишите Джуди на адрес: info@22faces.com
Аннетт, бывший канадский протестантский священник, написал в начале 2000-х две книги о преступлениях Ватикана. А снятый им на ту же тему фильм завоевал приз на одном Нью-Йорксом фестивале. (Более подробно на англ. здесь.)
Сказать, что истории, поведанные Кевином, неприглядные – согрешить против совести. Аннетт показывает сатанинское поведение части мировой западной элиты. Иначе, как сатанинскими, подобные акты назвать сложно.
И становится весьма задумчиво, отчего главный иерарх РПЦ, её предстоятель Кирилл Гундяев так настойчиво идёт на контакты и сближается с одним из главных сатанистов планеты, иезуитским Папой Ватикана.
Можно ради спасения жизней многих людей пойти на контакты с вором и убийцей, вроде Порошенко, но никак не с сатанистами.
*
РИМСКИЕ ПАПЫ И ДЕТСКИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Источник текста, с которого сделан данный перевод:
http://beforeitsnews.com/celebrities/20
Catholic Popes At Child Sacrifices? Mafia Issued Hit? Missing Witnesses Murdered?
Четверг, 28 Августа 2014 12:24
Эта статья посвящена детям, которые в настоящее время или в прошлом стали жертвами Культа Девятого круга сатанинских детских жертвоприношений – изнасилований, пыток и убийств, совершаемого представителями Ватикана и глобальной элиты. А также в память о более чем 50 800 пропавших детей, которые упокоились в 34 католических массовых захоронениях по всей Канаде, Ирландии и Испании. Виновники этих преступлений продолжают беспечно жить, не неся никакой ответственности за них.
Наши молитвы за этих невинных детей, и мы должны остановить этот детский Холокост, который продолжают осуществлять церковные, государственные и корпоративные лидеры.
Пропал следователь после подачи в международный Суд общего права в Брюсселе доказательств того, что Папа Франциск Бергольо и экс-папа Йозеф Ратцингер совершали жертвоприношения детей при совершении Культа Девятого круга сатанинских детских жервтоприношений.
Пропавший следователь предоставил показания 14 свидетелей, которые не успели дать показания в Международном суде общего права (ICLCJ), поскольку были убиты, умерли по неизвестной причине, были заключены в тюрьму или психиатрическую клинику без предъявления каких-либо обвинений.
Гангстерский синдикат Ндрангета, который организует поставку детей для ритуалов Культа Девятого круга, предъявил «черную метку» ключевым должностным лицам суда ICLCJ, в том числе Кевину Аннетту.
Судя по всему, представители королевского двора Великобритании хотели заполучить в свои руки Аннетта. Канадский пастор, Аннетт, должен был прибыть в Ирландию в эти выходные, чтобы участвовать в расследовании суда ICLCJ.
Предметом расследования должны были стать останки почти 800 детей – жертв ритуального насилия, захороненных в канализационном коллекторе католического дома матери и ребенка в Туаме (Tuam).
На 15 августа при взаимодействии полиции Монреаля и суда ICLCJ были арестованы два участника Культа Девятого круга, предположительно, подготавливавшие очередное детское жертвоприношение.
После их ареста выявлен еще один участник Культа Девятого круга и выяснены даты совершения ритуалов культа представителями глобальной элиты. Арестованному участнику культа была предоставлена защита, пять судей и 27 представителей суда ICLC были сокрыты для их безопасности.
Это была необходимая мера. Преступный синдикат Ндрангета взаимодействует с Ватиканом, поставляя детей для жертвоприношений Культа Девятого круга. Ндрангета по указанию Ватикана выдал свой «ордер» на уничтожение ключевых должностных лиц суда ICLCJ, в том числе Кевина Аннетта.
Как секретарь Международного трибунала по преступлениям Церкви и государства (ITCCS), Кевин Аннетт с 2011 года вел расследование случаев убийства детей участниками Культа Девятого круга.
Источник в отделе полиции в Бельгии сообщает: «Есть сведения, что Ндрангетой была назначена цена за голову Аннетта. Мои осведомители говорят, что эта задача возложена на Священный союз». (Священный союз – это особая служба Ватикана, содержащая в своем штате шпионов-убийц.)
Аннетт уже сталкивался с угрозами на нескольких уровнях. По словам источника в национальной полиции Ирландии, ирландское правительство согласилось выдать Аннетта в специальной административной тюрьме в Лондоне после того, как он прибыл бы в Ирландию в эти выходные, чтобы открыть независимое расследование жертвенного убийства детей в Туаме.
В июле прошлого года в канализационном коллекторе католического дома матери и ребенка имени Святой Марии в Туаме были обнаружены тела 796 детей. Убийства были связаны с созданным под покровительством католической церкви Культом Девятого круга сатанинских детских жертвоприношений.
В ритуалах культа участвовали папы, кардиналы и представители мировой элиты, включая иерархов Англиканской церкви (государственная христианская церковь в Англии) и членов британской королевской семьи. Ирландский следователь сообщил суду ICLCJ: «Судебно-медицинские эксперты говорят о том, что все убийства проходили по одному сценарию, обезглавливания и расчленения показывают, что это были ритуальные убийства».
Судом ICLCJ была сформирована комиссия, перед которой поставлена задача определить роль криминального синдиката Ндрангета и крупных банков в отмывании денег от наркоторговли и международной торговле детьми.
Аннетт должен был приехать в Ирландию в эти выходные, чтобы начать расследование комиссии, но ему пришлось изменить маршрут путешествия, чтобы исключить из него страны, сочувствующие Ватикану или находящиеся под юрисдикцией британской короны.
Аннетт сказал сегодня в эксклюзивном интервью: «Я провожу независимое расследование деятельности Ндрангеты и крупных банков по отмыванию денег от наркоторговли и международной торговле детьми. Но ритуальные убийства в Ирландии продолжатся, как запланировано, 1 сентября».
В 2014 году пять международных судей и 27 представителей суда ICLCJ работают сверхурочно. Трибунал заявил, что не позднее 1 сентября предоставит ключевые доказательства для суда над Папой Франциском, архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби (Justin Welby) и генералом Ордена Иезуитов Адольфо Пахона, включающие сведения об их участии в Культе Девятого круга сатанинских детских жертвоприношений.
Суд ICLCJ не предполагал, что их осведомителей могут убить после 3 июля. Следователь исчез после предоставления суду документов из секретных архивов Ватикана.
В одном из них, называвшемся Magisterial Privilege, утверждалось, что каждый вступающий в должность Папы римского должен был участвовать в убийстве младенцев и пить их кровь в ходе ритуала Культа Девятого круга сатанинских детских жертвоприношений.
Некоторые из тех шестидесяти очевидцев, которые свидетельствовали перед судом ICLCJ, указали, что ритуалы этого культа проводились в присутствии Папы Франциска, бывшего Папы Ратцингера, генерала католического Ордена Иезуитов Адольфо Пахона, королевы Елизаветы и некоторых католических кардиналов.
В феврале 2013 года обвинительный приговор трибунала против 30 представителей мировой элиты, включая Папу Ратцингера был вынесен через несколько дней после его беспрецедентной отставки. Папа Франциск недавно заявил, что может уйти в отставку.
Еще один документ из архивов Ватикана, предоставленный в трибунал, показал, что в январе 2012 года Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби по распоряжению королевы Елизаветы уничтожал улики убийств детей – жертв Культа Девятого круга.
Два очевидца свидетельствовали, что они, когда были детьми, присутствовали во время этого убийства в подвале под западным крылом детского интерната для детей племени Могавк в Брэнтоне (Branton), Онтарио, Канада.
Два очевидца утверждали, что видели как шестилетняя девочка с кляпом во рту, связанная на алтаре, была неоднократно изнасилована, убита, выпотрошена и расчленена. Ее кровь была выпита девятью участниками ритуала, одетыми в красные мантии, среди них был член британской королевской семьи.
Королева Елизавета и ее муж принц Филипп были осуждены трибуналом ICLCJ в 2013 году. Британская королевская чета была признана виновной в исчезновении 10 октября 1964 года десяти канадских детей из католического детского интерната в Британской Колумбии (Канада). Родители больше не увидели своих детей.
С 2008 года было обнаружено 32 массовых детских захоронения при католических детских школах-интернатах по всей Канаде. Останки детей племени Мохаук были найдены в массовом захоронении в Брэнтоне, Онтарио. Но ни одно из 32 захоронений не было признано ни католической церковью, ни правительством Канады.
К еще одному массовому детскому захоронению в Испании причастен Папа Франциск, который сотрудничал с военной хунтой во время «Грязной аргентинской войны» (Argentine’s Dirty War), когда из католических приютов исчезли тысячи детей политзаключенных.
Семь очевидцев были убиты незадолго до их запланированных показаний в трибунале ICLCJ. Шесть граждан Великобритании и Канады были незаконно задержаны по распоряжению королевы Елизаветы.
Кевин Аннетт сказал: «Мои друзья Chief Louis Daniels, Harriet Nahanee, Nora Bernard, Johnny Bingo Dawson, William Combes, Ricky Lavallee и Harry Wilson были убиты, в то время как Steve Finney, David Compan и его жена Laurent Louis и Vivian Cunningham были насильно накачаны наркотиками и заключены в тюрьму.
Только потому, что все они хотели сделать достоянием гласности изнасилования, пытки и убийства детей. Они действительно мученики и узники совести в руках Ватикана и британской короны, пытающихся скрыть преступления Культа Девятого круга».
Международный трибунал по преступлениям Церкви и государства (ITCCS) создал суды общего права с общим штатом в 450 сотрудников в девяти странах. В США организованы суды общего права в 31 штате.
В судах общего права в США, Канаде, Ирландии, Англии, Бельгии, Голландии, Германии, Новой Зеландии и Австралии были начаты расследования против правительства, церкви и корпоративных должностных лиц за нарушение прав человека, преступный сговор, убийства и торговлю детьми.
Более 800 человек являются активистами, работая в 24 местных отделениях судов общего права при координации трех секретарей: Кевина Аннетта (Северная Америка), Джона Дюфорта (Западная Европа) и Кэмерон Моттус (Азия и Австралия-Новая Зеландия).
Связаться отделением в Брюсселе можно по электронной почте: itccscentral@gmail.com или hiddenfromhistory1@gmail.com.
Автор Джуди Байингтон
Об авторе
Джуди Байингтон, автор книги «Двадцать два лица: жизнь Дженни Хилл в ее двадцати двух личностях» ( http://www.22faces.com/ ).
Врач-терапевт, общественный активист, журналист, чьи статьи о международной сети эксплуатации детей опубликованы на сотнях сайтов и блогов. Директор Семейного консультационного центра психического здоровья. (http://www.childabuserecovery.com/
Если у вас есть что сообщить по вопросу о жестоком обращении с детьми, пожалуйста, напишите Джуди на адрес: info@22faces.com
***
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Почему Кирилл встречается с представителями Ватикана?Я предлагаю послушать представителя просвещённых людей России.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=xa8GnBsJbkI
loading...
потому что православное христианство ничем не отличается от католического
loading...
http://terrapapers.com/wp-content/uploads/2015/12/terrapapers.com_to-kapelo-tou-DAGON-vatikano-papas-islam-786×524.jpg
культ дагона.
кому интересно, может посмотреть художественный фильм “дагон”. обращайте внимание на детали.
а вот так называемые православные
http://s2.dmcdn.net/T1SC/1280×720-FOM.jpg
где первое в первоисточнике есть культ луны, а второе- культ солнца. и там и там занимались совращением и развращением от мала до велика. вся разница лишь в том, что в первом- насильно, а во-втором- обрабатывали идеологически.
когда-то между культом солнца и культом луны была нешуточная война, которая в той или иной форме длится и поныне.
loading...
Да,Толик,каждый выбирает информацию по уровню своего развития,понимания этого мира и процессов в нём происходящих!
loading...
да и у нас уже в общем-то появилась в колбасе человечина. вполне предсказуемо, но действительно страшно
loading...
Сейчас в США военные в союзе с президентом США Дональдом Трампом начали аресты этой самой сатанинской организации педофилов: “Майкл Салла 9.08.2017 года: Американские специальные силы арестовывают сатанинскую группу педофилов – Связь с Антарктикой”. http://forum.narada-budda.ru/viewtopic.php?p=4717#p4717
Майкл Салла пишет в этой статье:
“Мне было сказано, что есть группы спецназа США, осуществляющие внутреннее наблюдение и расследование Сатанинской группы, проникшей во все сферы деятельности правительственных учреждений и военных. Эти группы спецназа существуют с середины избирательного цикла.
По-видимому, неделю назад (в первых числах августа 2017 года) эти аресты, производимые специальными силами, вышли на новый уровень, в соответствии с чем стало необходимо публичное оглашение. Кори Гуд получил шестистраничный отчёт, прочитанный ему его ФБР/армейским источником.
В докладе говорится, что в заговор вовлечены большинство влиятельных людей в ООН, ЕС, США, локальных (городских) и государственных структурах власти. Правительственная организация полностью замешана в том, что происходит. Во всём, начиная с местных почтовых отделений и полицейских офисов. Должен сказать вам, это был очень жуткий доклад.
Эти военные следователи выразили своё потрясение и гнев начальству, а также желание снять их. Они сообщают, что это настолько системно, что они не знают, как противостоять и победить этих людей без военного переворота, в который будут вовлечены специальные силы США и доверенные “Военные Подрядчики” из стран Альянса (и уже находящиеся на месте в США).
Гуд продолжает, что некоторые спецназовцы казнили кое-кого из этих сатанинских педофилов, и были отстранены от расследования:
Некоторые из следователей специальных сил были отстранены от расследования, поскольку имеется ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ подозрение, что они были вовлечены в пытки и убийства некоторых из низшего уровня подозреваемых “Педогейт”. Масштабы охвата этим культом правительства шокируют даже людей, которые считают, что они уже всё видели. Они не могут понять, как правительство могло быть инфильтровано до такой степени”.