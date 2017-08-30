Снова в школу: учреждения образования по всей стране готовы принять учеников

В России успешно завершается подготовка к новому учебному году.

Скоро по всей стране прозвенит первый звонок. Ребята и их родители уже находятся в предвкушении. Многие дети перешагнут порог школы впервые. А тем временем в учебных заведениях заканчивается подготовка к этому важному и ответственному дню.

На Сахалине к новому учебному году было отремонтировано 160 школ. Все они успешно прошли проверку контролирующих органов. А в Хабаровском крае для 142 тысяч детей откроют свои двери 389 образовательных учреждений. Они также подтвердили свою стопроцентную готовность. Особое внимание при этом уделялось вопросам организации школьного питания. Например, в Калининградской области этот вопрос обсуждался на совещании в региональном правительстве. По словам председателя Ассоциации организаторов социального питания Александра Яковенко, в настоящее время в регионе организацию питания в школах обеспечивают 30 субъектов малого бизнеса. Так, в Гурьевском городском округе в результате данной инициативы удалось значительно снизить стоимость блюд для школьников.

К слову, специализированные комбинаты давно зарекомендовали себя в сфере организации питания подрастающего поколения. Огромный опыт в этом направлении имеют Москва, Казань, Тула и другие города страны. С помощью комбинатов питания успешно реализовывается проект «Мой школьный ресторан» в столице и «Школьный ресторан» в Казани, а в Липецкой области запущен проект «Здоровый школьник». Подобная инициатива предполагает переформатирование обычных школьных столовых в уютные и красочные кафе с соответствующим меню. Вместе с этим из рациона ребят исключаются все вредные продукты. Их заменяют свежими овощами и фруктами, а также разнообразными национальными блюдами, что, несомненно, положительно сказывается на здоровье детей. Кроме того, ребятам читают лекции и проводят мастер-классы по правильному питанию.

Сюрприз для российских школ готовит Минобрнауки. В новом учебном году во всех образовательных учреждениях страны могут появиться факультативные занятия по шахматам. Так, с 2016 года азам этой игры обучают в школах Московской и Калужской областей, а с сентября этого года мир шахмат откроется для школьников Кирова. Кроме этого там будут введены уроки по астрономии. А в Приамурье у детей появится возможность посещать кружок «Юный химик».

Новый учебный год для детей обещает быть насыщенным и плодотворным, полным интересных событий и занятий, которые дадут им новые знания и навыки.