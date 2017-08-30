Письмо читателя. “Прелести” получения гражданства РФ

Здравствуйте, Татьяна!

Не могу не поделиться нахлынувшими эмоциями! На своей шкуре ощутил все “прелести” получения гражданства РФ….

Получив неописуемое удовольствие от получения Разрешения на временное проживание в 2010-м и Вида на жительство в 2012-м году, я все-таки решился получить гражданство РФ, дабы облегчить себе существование и не смущать более своими колебаниями супругу. Тем более что поездки на родину в Одессу мне с украинским паспортом противопоказаны из-за известных событий.

Собравшись с мыслями, в декабре 2016 г набрал необходимый пакет документов и подал прошении о принятии в Российское гражданство. Каким же наивным было мое предположение об окончании приключений иностранца в России. Казалось бы, все предпосылки для положительного исхода дела есть: постоянная работа с необходимым доходом в РФ, супруга – гражданка РФ, двое детей, необходимая жилплощадь, свободное владение языком (родился я в 1977 г.).

По прошествии полугода (подал заявление 26 декабря 2016), как и указано в справке, которую мне выдали, я обратился в территориальный орган миграционной службы.

– Ваших документов нет, приходите через недельку – был ответ строго инспектора в чине капитана. Я так и поступил, поскольку согласно п.39 Положения о прядке рассмотрения вопросов гражданства, утвержденного Указом Президента РФ от 14.11.2002 г №1325, миграционной службе дается месяц с даты принятия решения на то, чтобы уведомить меня и пригласить для оформления внутреннего паспорта РФ.

Плюс к этому берем 3-6 месяцев для рассмотрения заявления. В итоге получаем 7 месяцев. Документы я подал за 8 месяцев до окончания вида на жительство, взяв месяц запаса (мало ли что..). И это мало ли что со мной приключилось….

31-го июля после двух посещений районного паспортного стола я поехал в Управление по вопросам миграции (далее УВМ) по Санкт-Петербургу и ЛО на Красного текстильщика 12, куда и подавал заявление.

– Ваши документы на подписи…

– Как на подписи?… А как же сроки?….

– Не переживайте! Приходите в паспортный стол через две недели….

Я не стал ждать две недели, пошел в паспортный стол через неделю.

– Ваших документов нет. Приходите через неделю…

Меня начали терзать смутные сомнения… и примерно 9-го августа я вновь поехал в УВМ на Текстильшика. И о чудо: – По вашему заявлению принято положительное решение. Идите оформлять паспорт через недельку.

Я пришел через неделю, было это уже 17-го августа…. А потом еще через неделю….24-го августа….

Кстати, срок окончания вида на жительство 31 августа 2017-г, что автоматически ведет за собой прекращение действия медицинской страховки, иностранного водительского удостоверения, трудового договора. А мне как-то надо передвигаться и кормить семью, поскольку год назад супруга осталась без работы из-за банкротства организации, в которой работала.

И вот 24 августа инспектор паспортного стола потупив взгляд сообщает: – Вам не выписана справка о принятии в гражданство. Мы не можем вам оформить паспорт…

25-го августа я в УВМ. Каждая поездка – это стояние в пробках плюс 300-500р за парковку на территории единого центра документов.

– Ваши бумаги направлены в район, требуйте у них…

– Я вчера был в районе!!! Они не получили…

– Мы отправили…

– У меня 31-го августа заканчивается вид на жительство!!!

– Вы мне четвертый раз рассказываете эту историю. Идите в районный овир…

– Я был там вчера!!! У них нет моей справки!!!

Инспектор нехотя берет мое удостоверение личности и уходит куда-то в недра рабочих кабинетов.

Примерно через тридцать минут: – Ой, вы знаете, мы отправили, но они не получили. Не понимаю, куда оно делось. Оставьте номер телефона, мы перезвоним.

Была пятница…, никто не позвонил. Как собственно и в понедельник.

В ночь с пятницы на субботу я отправил электронное обращение г-ну Минченко В.Л. начальнику Управления по вопросам миграции по СПб и ЛО, о судьбе которого мне неизвестно, потому что система переписки на сайте УВМ устроена как-то односторонне.

Как собственно мне неизвестно о местонахождении моей справки, пересылаемой между подразделениями УВМ.

По словам начальника паспортного стола, все-таки принявшего у меня документы на паспорт, дубликат справки должны были направить повторно при первом же моем обращении.

Последствия сложившейся ситуации непредсказуемы как для меня, так и для начальника паспортного стола.

На сегодняшний день подтверждением принятия меня в гражданство РФ может быть всего лишь справочная информация на портале МВД…



Вот так вот…