Новости Украины и Новороссии 30 августа 2017

Стариков объяснил, как обманули Украину рассказами про «евроинтеграцию»

Источник: https://politros.com/

«Европейские ценности, это когда ваш сын станет гомосексуалистом». Писатель Николай Стариков объяснил, как Украину обманули рассказами про «евроинтеграцию».



Николай Стариков в эфире донецкого телеканала «Юнион» высказался об европейских перспективах Украины. Он считает, что разговоры про «евроинтеграцию», это масштабная афера жертвой, которой стал весь украинский народ. Об этом сообщает интернет-портал «ПолитНавигатор».

«Украинцам не сказали, что вступление в ЕС — это всего лишь звездочка на каком-то флаге, а не повышение уровня жизни в стране», — заявил Стариков.

По словам писателя, Украина географически расположена в Европе, но Евросоюз её никогда не примет в свои ряды. Попытки украинских властей подвести страну под европейские стандарты оканчиваются повышением цен на услуги ЖКХ и удорожанием жизни.

Стариков уверен, что Порошенко и его команда сознательно скрывают всю правду от украинцев. Попытки стать членами цивилизованного европейского сообщества окончатся грандиозным провалом.

«Надо рассказывать людям, что «европейские ценности» это когда ваш внук, который станет гомосексуалистом. Вам такая перспектива нравится? Мне, например, нет», — подытожил Стариков.

Материал подготовила Виолетта Потапова

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Здобули: 60% украинцев живут за гранью нищеты (ВИДЕО)

На Украине сегодня за чертой бедности проживают 58% населения страны. Такие шокирующие цифры приводит представитель Института демографии и социсследований Академии наук Украины. В эфире одного из украинских СМИ заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социсследований Академии наук Украины (НАНУ) Людмила Черенько признала, что официально утвержденный прожиточный уровень безнадежно устарел. «Мы отлично понимаем, что он (уровень) несвоевременно индексировался. Полтора года вообще не проходила индексация», — пояснила эксперт. В 2017 году фактический прожиточный уровень почти в два раза превышает официальный, отметила Черенько. «Если мы берем фактический прожиточный уровень, то там уровень бедности составляет 58%. Больше половины населения сегодня, к сожалению, (проживает) за гранью фактического прожиточного минимума», — подчеркнула демограф. Читайте также: «Джавелин» по-украински: ВСУ получили ракетные комплексы (ФОТО)

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Украинский закон о России-агрессоре не сработает

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Россия в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа «страной-агрессором».

По ее словам, документ «на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте».

Спектр оценок этого (впрочем, очередного и не внезапного) демарша в России достаточно широк — от равнодушного пожатия плечами, естественного для накопившейся усталости от украинских боевых заявлений, и до тревожного «фактически Киев объявляет нам открытую войну, очевидно, им что-то такое гарантировали американцы, это явный шаг к разрыву дипломатических отношений / массированной поставке натовских вооружений / натовской интервенции».

Что хотелось бы отметить по этому поводу.

Насколько мне известно, руководство организованной преступной группировки, именующей себя сейчас «украинским государством», уже не раз пыталось объявить Российскую Федерацию агрессором, и все эти попытки неизменно срывались. Поскольку даже суды, находящиеся под давлением киевских террористов, вынужденно признавали: нет никаких доказательств прямого участия государственных структур РФ в каких бы то ни было событиях силового характера на территории Украины. Нет также никаких подтверждений того, что добровольцы, приезжающие в Донбасс со всего света, каким бы то ни было образом поддерживаются официальными структурами России.

Короче, ни один суд не может счесть Российскую Федерацию агрессором. На что, собственно, киевским террористам неоднократно указывали не только их оппоненты, но и те, кто в общем-то сочувствует их деятельности.

Поэтому они решили выйти из положения простейшим технически возможным путем. А именно: если закон не позволяет объявить РФ агрессором — давайте примем другой закон. Как известно, если джентльмены не могут выиграть по правилам, джентльмены меняют правила.

Проблема только в том, что текущее киевское руководство никоим образом не джентльмены и даже изменить правила не смогло сколько-нибудь убедительно. Если они просто вписывают в закон утверждение об агрессивности Российской Федерации — это приведет лишь к тому, что на международном уровне к этому документу не будут относиться всерьез.

И полагаю, что заявленная цель — признать агрессивную сущность РФ — не будет достигнута. По крайней мере, вряд ли на этот новый закон смогут ссылаться даже те, кто от всей души хочет продолжения царствования террора в Киеве.

Поэтому я не думаю, что тезис об агрессивности России будет использован для каких-либо действий где бы то ни было за пределами территории, подконтрольной Киеву.

В связи с этой инициативой в отечественной медиасфере распространилась уже своего рода конспирологическая версия о том, что, возможно, Киев действует в данном случае не самостоятельно.

В частности, согласно этой версии, обвинение России в нападении на Украину является не просто пустой декларацией, но преследует цель действительно возобновить боевые действия против народных республик в полном масштабе. А за самой идеей вновь раскочегарить «замороженную» российской стороной войну в Донбассе стоит американский спецпосланник по Украине Курт Волкер. Поскольку разморозить ситуацию и вновь разжечь активные боевые действия в рамках имеющихся Минских договоренностей невозможно.

Но я не думаю, что ноги в данном случае действительно растут из США. Потому что подобные попытки объявить Россию агрессором делались многократно — собственно, на протяжении всего хода событий. Да, спецуполномоченный Волкер заявил о том, что, мол, мы имеем дело с российской агрессией (естественно, ничего похожего на доказательства не предъявил — и не мог, ибо предъявлять нечего). Понятно, что он очень хотел бы добиться официального провозглашения такого рода.

Но еще раз повторю — за пределами самой Украины это постановление не будет принято всерьез, поэтому даже если Волкер чего-то пожелал, это не вызовет никаких практических последствий и действий. В том числе и со стороны самой Америки.

Источник — https://ria.ru/

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Будьте осторожны! — Роспотребнадзор предупредил о распространении туберкулеза на Украине

Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении туберкулеза на Украине, ведомство обращает на это внимание в связи с новым визовым режимом для украинцев, введенным Евросоюзом. Сообщение размещено в среду на сайте ведомства. Ведомство отмечает, что о росте заболеваемости туберкулезом Украина официально заявила ещё в 1995 году. С этого года она получает значительную помощь от ВОЗ, однако «особого прогресса в стабилизации ситуации в стране не наблюдается». Официально число впервые выявленных форм болезни в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилось на 4%. «Международные эксперты отмечают проблемы в статистическом учете заболеваемости, а также обращают внимание, что в ряде регионов страны складывается особенно тяжелая ситуация. Это относится, в первую очередь, к южным регионам страны — Одесской и Херсонской областям, где регистрируется ежегодно более 100 случаев впервые выявленного туберкулеза на 100 тысяч человек. С 2014 года Украина вошла в пятерку стран с наиболее частыми случаями лекарственно устойчивого (мультирезистентного) туберкулеза», — отмечает Роспотребнадзор. Гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Украины объясняет это тем, что в предыдущие годы были сложности с закупкой и доставкой противотуберкулезных препаратов. Из-за этого пациенты прерывали курс лечения. «С другой стороны — причиной распространения туберкулеза остаются социальные вопросы, связанные с качеством и своевременностью оказания медицинской помощи как всему населению, так и группам риска — „незащищенным слоям общества“ бездомным, наркоманам, бывшим заключенным. По данным ВОЗ, в 2016 году мультирезистентный туберкулез в Украине составил практически четверть от общего количества выявленных случаев заболеваний. При этом показатели излечения у пациентов в Украине одни из самых низких в мире — 38%. В Одессе, где широко распространена смешанная форма туберкулеза и ВИЧ, удельный вес излеченных от туберкулеза лиц составил 43%. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — сообщает ведомство. Читайте также: «Издевательство над туземцами», — в Раде прокомментировали заявление Юнкера по Украине

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Неонацисты сорвали строительство православного Храма под Днепропетровском (ФОТО)

Украинские неонацисты вынудили власти Никополя отменить строительство православного храма. 28 августа в Никополе Днепропетровской области боевики украинских неонацистских движений организовали акцию протеста под стенами городского совета. Они потребовали от властей города отменить строительство православного храма Украинской православной церкви. Несмотря на то, что Украинская православная церковь является самостоятельной, экстремисты из «Нацкорпуса» обвинили депутатов чуть ли не в измене родины и «подыгрывании московским попам». Депутаты городской земельной комиссии почти единогласно выделили земельный участок для строительства храма, однако фашиствующие молодчики заявили, что это махинация и это решение завуалировано под строительство торгово-выставочного центра. Для выступления на мероприятии нашли мать одного из участников «АТО», которая со слезами на глазах рассказывала публике о том, как местные священники УПЦ отказались кричать «Слава Украине!» и молиться за здоровье украинских военных. Затем экстремисты ворвались в зал исполкома, где проходили общественные слушания, и потребовали снять вопрос о строительстве храма с рассмотрения. При стандартном в таких ситуациях попустительстве украинской полиции, у депутатов не осталось иного выбора как подчиниться. Судя по всему, в современной стремящейся все больше отдалиться от своих традиций и истории Украине проще открыть святилище «макаронного монстра», чем православный храм. Читайте также: СРОЧНО: Порошенко со страшным лицом прибыл на Донбасс обсудить войну (ФОТО)

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Подопытная Украина и биолаборатории США

«Я уже неоднократно писал об американских биолабораториях на Украине», — пишет «Журналистская правда». Первая подобная публикация была у меня ещё в 2009 году, когда Украину поразила эпидемия «атипичного гриппа», а Тимошенко в своей предвыборной речи вещала о «Чудовой инфекции». После той публикации лаборатория корпорации «Baxter» в Тернопольской области была спешно закрыта, а все следы её деятельности тщательно уничтожены. За три с половиной года, прошедшие после организованного США вооружённого госпереворота в Киеве, на Украине было открыто 15 новых американских биолабораторий. Эти биолаборатории открыты в Виннице, Киеве (три), Львове (три), Одессе, Тернополе, Ужгороде, Харькове и Херсоне, а также неподалёку от Крыма и в контролируемой ВСУ части Луганской области. Все они являются военными объектами, находятся в прямом подчинении Министерства обороны США и экстерриториальны по своей юрисдикции (то есть на них не распространяется действие украинских законов). Все эти объекты полностью закрыты, ни одна украинская служба не может устроить там проверку или даже просто попасть на такой объект, на них не работают местные жители, а персонал состоит исключительно из граждан США. Американские военные биолаборатории на Украине находятся в ведении американской корпорации «Black and Veatch Special Projects». Кроме Украины такие же лаборатории построены в Грузии (после массовых протестов, начавшихся после множества случаев падежа скота, одна из лабораторий была закрыта), Армении и Азербайджане. Но там они существуют в единичных экземплярах, а на Украине их уже 15, потому что марионеточный режим Порошенко позволяет американцам творить любой произвол. Официально заявляется, что все эти биолаборатории построены для «снижения биологической опасности», но практика показывает, что всё с точностью до наоборот — именно после их открытия начались многочисленные эпидемии как среди домашних животных, так и среди людей. Давайте просто перечислим эпидемии, которые произошли на Украине с момента госпереворота. Именно с 2014 года по всей Украине гуляет так называемая «африканская чума свиней» (АЧС). Сотни тысяч свиней были заражены, а затем уничтожены в рамках карантинных мероприятий. Это привело к существенному снижению поголовья свиней в стране, а также к вынужденным закупкам сала из Польши, Аргентины и Канады (и это в стране, которая всегда гордилась своим салом). Аналогично «птичий грипп» ударил по птицеводству, массово уничтожая кур. В результате этого Украина потеряла экспорт курятины и яиц в ЕС, в Африку и на Ближний Восток, которые отказались закупать зараженную продукцию (а это 75% всего украинского экспорта птицеводства). Теперь на эти рынки зашли производители из других стран. Причём специалисты говорят, что оба вируса, африканской чумы свиней и птичьего гриппа, постоянно мутируют, поэтому бороться с ними очень сложно, а их опасность постоянно растёт. С людьми ситуация не лучше. Кроме уже упоминавшейся эпидемии «атипичного гриппа» в 2009 году, для нейтрализации которой правительство Тимошенко закупило вакцин на сумму свыше 120 миллионов долларов (неплохой бизнес для американских фармакологических корпораций), начиная с 2014 года регулярно происходят вспышки и других инфекционных заболеваний. В 2016 году в Измаиле была зафиксирована вспышка неизвестной кишечной инфекции, в результате которой только за сутки было госпитализировано свыше 500 человек, преимущественно детей. В этом году в Одессе зафиксирована вспышка кори, которая поразила уже свыше трёхсот человек (из которых четверть с осложнениями в виде пневмонии). Умерло двое детей. Также уже было несколько случаев приезда больных корью из Украины в Россию. Также Украину поразила эпидемия ботулизма. Официально озвученная в СМИ цифра — девять погибших и около сотни поражённых. Однако в соцсетях (если американцы могут брать информацию из Open Source, то чем мы хуже?) пишут о примерно 13 тысячах поражённых и гораздо более высокой смертности. В распространяемом среди медиков «Ревмоблоге» пишут также об эпидемии неизвестного вируса с нетипичным и быстрым течением заболевания, поразившей Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области. Причём в Тернополе заболела и четверть врачей-инфекционистов. Число погибших уже превысило 34 человека. Кроме всего этого также катастрофическая ситуация с заболеваемостью туберкулёзом, гепатитом и ВИЧ. Как утверждают некоторые специалисты, носителями туберкулёза в латентной форме на сегодня являются уже практически все жители Украины. И на Украину вернулся почти забытый ранее полиомиелит. Вспышка была зафиксирована ещё в 2016 году (и о ней предупреждали специалисты ВОЗ и ЮНИСЕФ), однако киевские власти утилизировали 5,7 миллиона доз вакцины (старую утилизировали, а новой не закупили), вместо того, чтобы обезопасить детей. Кроме всего вышеперечисленного, чтобы расширить возможности для американских биолабораторий по экспериментированию с биологическим оружием, киевский режим Порошенко по указке своих американских кураторов полностью прекратил закупку вакцин против большинства перечисленных болезней (а также различных сывороток, в том числе от бешенства). Украина превращена в полигон для тестирования различных видов биологического оружия, как направленного непосредственно против людей, так и против домашних животных для нанесения экономического урона. Подобными диверсиями ЦРУ десятилетиями занимается против Кубы. Аналогично, по мнению ряда специалистов, была заброшена на территорию южной России «африканская чума свиней» в 2012–13 годах из биолаборатории в Грузии. Есть информация и о подобных же действиях против Китая. Более того, у меня есть подозрения, что и ситуация с искусственной блокадой вывоза мусора во Львове и отключением на полгода воды в Киеве — могут быть частью американских биоэкспериментов. Так и вижу, как американские военспецы пишут по результатам диссертации на тему «Как изменится эпидемиологическая обстановка в случае различных техногенных катастроф в современном городе». А ещё крысы, крысы, крысы. И даже в центре Киева, на Крещатике крысы. Эпидемиологическая ситуация старательно замалчивается украинскими СМИ. Видимо, нравится некоторым «нерабам» быть подопытными крысами в американских лабораториях. Однако бьют тревогу уже и европейцы — немцы, французы, сербы, поляки. Они прекрасно осознают, что государственные границы не являются серьёзным препятствием для опасных инфекций, и старательно разводимые на Украине заболевания в любой момент могут быть занесены (особенно нелегалами) и на территорию их стран, вызывая эпидемические вспышки уже там. Мой весьма поверхностный мониторинг показал несколько десятков публикаций по теме на французском, немецком, польском и сербском. Европейские эпидемиологи бьют тревогу. Возможно есть и на других европейских языках, но мои лингвистические способности ограничены. Нужно признать, что на Украине сами граждане тоже пытаются поднимать эту тему на своих региональных форумах, но в ряде мест модераторы подобные публикации оперативно удаляют. Так некоторые найденные мной сообщения были удалены, и при попытке открыть повторно сохранённые ссылки вели уже в никуда. Однако количество инфекционных вспышек растёт, последствия всё более смертоносны, опасность нарастает и это грозит уже и соседним странам. Вам не кажется, что полигон «Украина» по тестированию американского биологического оружия пора закрывать? Читайте также: Украине не поможет ядерное оружие, — Волкер Александр Роджерс

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Рука Кремля: СБУ обвинила Русал в уничтожении Запорожского алюминиевого комбината

Служба безопасности Украины обвинила представителей компании «Русал» в «уничтожении» Запорожского алюминиевого комбината, сообщается на официальном сайте СБУ. Украинские следователи утверждают, что некая международная преступная группировка из девяти человек, в которую якобы входят трое россиян, подозревается «в умышленном уничтожении» предприятия «в интересах конкурентов из России». «Для реализации махинации в 2006–2008 годах заказчики создали организованную группу из представителей российской компании „Русал“, бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан», — говорится в сообщении. Как заявляют в СБУ, «аффилированные с российскими бизнесменами структуры» в 2006–2008 годах приобрели контрольный пакет акций ЗАлКа, а затем якобы организовали уничтожение производственных мощностей завода. В частности, в 2015 году «злоумышленники демонтировали и вывезли с территории комбината ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам», утверждается в заявлении СБУ. В результате, по оценкам украинских властей, ущерб составил свыше 39 миллионов долларов. Один из фигурантов дела находится под стражей, бывший директор завода — «под личным обязательством», следствие продолжается, заявляет украинская спецслужба. Верховный суд Украины в марте 2015 года национализировал контрольный пакет акций (68,01%) Запорожского алюминиевого комбината. В июне 2015 года «Русал» оспорил это решение в Европейском суде по правам человека. В октябре 2016 года российская компания обратилась в международный арбитраж, требуя от Украины компенсировать инвестиции в ЗАлК. Читайте также: МГБ ЛНР пресекло деятельность сектантов, сотрудничавших с СБУ и неонацистами (+ВИДЕО)

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«Система не поменялась!»: Киевские чиновники и полицейские шокировали Европу рассказами о страшной коррупции на Украине

Опубликованы откровения украинских чиновников на семинарах в Европейском Центре исследования безопасности. Они уже вызвали ряд резонансных публикаций в СМИ США и ЕС. Расположенный на юге Германии в живописном Гармиш-Партенкирхен Европейский Центр исследования безопасности имени Джорджа Маршала опубликовал результаты работы с репрезентативной группой из представителей украинских правоохранительных и государственные органов (www.dvidshub.net). На протяжении пятинедельного курса украинские чиновники и полицейские подтягивали свои знания по иностранному языку и участвовали в семинарах, в ходе которых специалисты Центра Маршалла пытались выяснить уровень коррупции и прояснить для себя ситуацию с организованной преступностью на Украине. Судя по всему, обстановка была настолько расслабляющей, что представители Украины выложили начистоту весь негатив о государственной системе своей страны. Среди прочих деятелей на курсе присутствовала Хатия Деканоидзе, которая до ноября 2016 года была «первым политически независимым» руководителем Национальной полиции Украины. Западные партнеры высоко оценили ее вклад по превращению полиции в гражданскую организацию из 150 тыс. сотрудников. Деканоидзе как никому другому знакомы проблемы коррупции на Украине. «Украина страдает от слабых государственных учреждений. Силы правопорядка, судебная система, всё очень коррумпировано. Эта проблема — своего рода традиция. Система говорит людям: „мы ничего нее делаем для вас, мы не заботимся о вас, поэтому заботьтесь о себе сами”», — так Деканоидзе озвучила свою позицию сотрудникам Центра Маршалла. «Для новых сотрудников полиции самым большим разочарованием стало то, что система не поменялась. Мы создали новую полицию, но система осталась прежней. Больше всего меня разочаровало, что нет политической воли что-либо менять», — подчеркнула Деканоидзе. Другая представительница Украины на курсах Маршалла, Ирина Тимошенко вот так описала ситуацию в стране: «Если вы хотите посетить врача — это стоит денег. Если вы хотите попасть к конкретному врачу — это стоит денег. Если вы хотите, чтобы ваши дети учились в хорошей школе — у вас должны быть хорошие связи. Это часть нашей культуры, и ее сложно изменить». Читайте также: СРОЧНО: Порошенко со страшным лицом прибыл на Донбасс обсудить войну (ФОТО)

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«Издевательство над туземцами», — в Раде прокомментировали заявление Юнкера по Украине

Депутат Рады Евгений Мураев назвал слова председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что Украина не является частью Евросоюза и НАТО, «издевательством над туземцами». «То, что сказал Жан-Клод Юнкер про наивные мечты украинской власти о ЕС и НАТО не столь важно, сколько как он это сказал и кому. Находясь в кругу своих, „белых людей“, председатель Еврокомиссии позволил себе откровенно язвительный тон по отношению к „своему другу Порошенко“. Не было необходимости расшаркиваться, соблюдая дипломатический протокол. Собственно говоря, он ведь прекрасно знал, что речь перед послами ЕС широко разойдется. Таким образом, информация дойдет до адресата», — написал он на своей странице в соцсети. «И второй момент издевательства над туземцами состоит именно в этом: европейский господин даже брезгует сказать все это „друзьям“ лично. „В газете прочитаете“. А они прочитают и промолчат», — резюмировал нардеп. Читайте также: В Раде заявили о начале второго этапа блокады Донбасса

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