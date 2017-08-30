Ипотека под 1%  и торговля за рубли

Мировая торговля ведется за доллары. При каждой операции покупки углеводородов –ископаемых – продовольствия –оружия – и т.д. и т.п. необходимы доллары. Так создается спрос на них. С 1973 года, когда доллар США а вслед за ним и все денежные знаки мира лишились золотого содержания, курс валюты и её популярность определяется «чисто рыночно». То есть спросом на нее. Понимая это, США создают спрос на свой «продукт» -на доллар. А что у нас? Финансовый блок правительства, Центральный банк тоже создают спрос. На доллар, не на рубль. Ведь стоило отпустить рубль «в плавание», то есть обрушить его курс вдвое, как сбережения граждан значительной своей частью перекочевали из отечественной валюты в валюту вовсе не отечественную. Но произошло самое печальное – было подорвано доверие к рублю, как к надежной денежной единице. Итоги этого не заставили себя ждать: Белоруссия отказалась от рубля, как от части своих ЗВР. Будущее рубля, даже как региональной валюты, не говоря о резервном статусе в мировом масштабе отодвинут «в светлое будущее» до которого надо ещё дожить. Между тем юань, который не скачет как заяц по отношению к мировым валютам, постепенно становится «мировыми деньгами». Почему? Потому, что власти Китая не отпускают юань в свободное плавание. Почему? Потому, что понимают необходимость четкой регулировки этих процессов для успешного развития экономики страны.



Партия Великое Отечество не менее китайских товарищей осознает важность для государства оставить в своих руках важнейшие рычаги. В частности в нашей программе написано: «Возвращение государству роли регулятора экономики… Продажа ресурсов на внешнем и внутреннем рынках за национальную валюту – рубли».

Смысл идеи очень прост: создавать спрос на рубли. Не на доллары, а на рубли. Именно на это должны быть ориентированы действия правительства и ЦБ. Сегодня же все наоборот. Но до тех пор, пока рубль и его курс непредсказуемы, стабильных вложений в экономику страны ожидать не приходится. Даже если забыть о мировой геополитике, санкциях и прочих атрибутах борьбы одних государств с другими.

Но в единороссовском правительстве Медведева и Центральном Банке свою задачу видят вовсе не в поддержке рубля, а в поддержке доллара. Путем создания спроса именно на американскую валюту.

Складывается впечатление, что в экономическом руководстве страны необходимость создания спроса на национальную валюту понимает только … наш президент. Некоторое время назад он вновь обратил внимание на отсутствие шагов в этом направлении. Хотя создать спрос на рубль очень просто – нужно торговать, оказывать услуги за рубли, а не за доллары.

16.08.2018 «Российские порты должны перейти на рубли с 1 января 2018 года при расчете тарифов для стивидорных компаний, которые занимаются разгрузкой и погрузкой в этих портах. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, сообщает ТАСС.

Данное поручение стало реакцией президента на соответствующее обращение главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева, отмечает агентство.

Российский лидер уточнил, что на этот режим оплаты порты должны перейти с «оговорками для конкретных ситуаций и конкретных проектов».

Глава ФАС считает, что переход на российскую валюту потребует от иностранных компаний закупать рубли для расчетов. Он подчеркнул, что Центробанк тоже заинтересован в таком переходе, так как это позволит развивать финансовую инфраструктуру.

«То, о чем Игорь Юрьевич [Артемьев] сказал; это все возможно», — отметил Путин.

Также глава государства попросил заместителя министра финансов России Андрея Иванова прокомментировать, почему до сих пор не произошел переход на расчет тарифов в рублях. Иванов ответил, что ведется работа по этому поручению, а о её итогах доложат президенту.

Путин подчеркнул, что переход на рубли при расчете стивидоров стал бы «еще одним шагом» по укреплению национальной валюты, «может быть не глобальным, но все же заметным».

На минувшей неделе ещё одна идея, высказанная нами, начала воплощаться в жизнь. Эта идея – ипотека для граждан России под 1% годовых.

Об этом материал с сайта Партии Великое Отечество.

Источник: https://партиявеликоеотечество.рф/

Наши идеи воплощаются в жизнь – этот процесс мы только приветствуем. На минувшей неделе новостная лента принесла ещё одну информацию, говорящую нам о том, что ещё одна задумка Партии Великое Отечество становится реальностью. На этот раз речь идет об ипотеке. Мы неоднократно говорили о том, что знаем, каким образом сделать ипотеку под 1%, даже в реалиях существующей либеральной экономики. 48:30 – Реальна ли ипотека в России под 1%? Когда ПВО предложило ипотеку под 1%, то многие смеялись, говоря, что это невозможно и мы простые «мечтатели». Прошло некоторое время. И вот, читаем в новостях «Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (НАО) разработал ипотеку со ставкой в 1% годовых». Как отнестись к этой новости? Только положительно. У людей появится реальная возможность купить себе квартиру, что положительно отразится на демографической и экономической ситуации в нашей стране. Свое жилье, дом или квартира – это основа для создания семьи, а именно крепкая семья означает крепкое государство. Не говоря уже о том, что в сегодняшних условиях рост спроса на жилье может послужить локомотивом развития экономики в целом. Ведь вслед за стройкой вперед потянутся и другие отрасли: производство мебели, строй материалов и т.д. и т.п. Для новых домов нужна инфраструктура, для создания которой нужны новые рабочие места. Одним словом – масса положительных для экономики и общества моментов. И все это упирается в одно –высокий процент ипотеки, приводящий к тому, что либо купить квартиру вообще невозможно, либо после такой покупки у семьи просто не остается средств ни на что иное. Поэтому снижение, минимизация процента ипотеки есть важнейшая задача. Наша партия комплексно подходит к решению этой задачи в рамках программы Русский миллиард, где все должно быть подчинено задаче увеличения численности народа России. В Ненецком автономном округе решили снизить процент на ипотеку до 1%. Это очень хорошо. Пример разницы в оплате кредита по старым и новым условиям наглядно проиллюстрировано на простом примере: «Семья приобретает в ипотеку квартиру стоимостью 4 млн рублей с 20-процентным первоначальным взносом на 15 лет под 12% годовых. В этом случае ежемесячный платёж по займу составит 49 300 рублей (17 800 рублей по основному долгу и 31 500 рублей по процентам). Субсидирование позволит снизить ежемесячные расходы семьи по обслуживанию кредита до 2 600 рублей, а, значит, суммарно с основным долгом до 20 400 рублей в месяц. Остальные 28 900 рублей в месяц возьмёт на себя бюджет НАО». В таком варианте семья, взявшая ипотеку сможет тратить на себя куда больше. Это означает рост оборота торговли, что в условиях кризиса и падения выручки во всех сферах экономики крайне положительно. Но есть одно «но», что отличает наше предложение, от того, что реализуется на практике в НАО. Партия Великое Отечество предлагает государственную целевую программу, в рамках которой ЦБ создает деньги для государственного агентства ипотечного кредитования. Деньги создаются под 0%, 1% на оплату работы самого агентства. В итоге конечная стоимость ипотеки и есть 1%. В том варианте, который реализуется в НАО, бюджет компенсирует семье проценты, оплачивая их банку. Оплата производится из бюджетных средств, которые могут быть потрачены на многие другие нужды. В нашем варианте посредников-банкиров просто нет. Как нет и ЗАТРАТ БЮДЖЕТА. В этом существенная разница. Государство может и должно целевым образом сделать средства дешевыми. И последнее, что хочется отметить. Существует опасение, что застройщики, увидев, что ипотека стала доступней и люди стали более активно пользоваться кредитными средствами при покупке квартиры, просто поднимут цены на жильё. Тогда вся выгода от снижения ставки будет положена в карман не банком, а застройщиком. Вот как этот процесс озвучил глава Сбербанка Герман Греф: «Всегда в любом экономическом процессе две составляющие: ипотека будет дешевле, но жилье будет сразу же расти в цене». Следовательно, во избежание описанных Грефом процессов, государство должно сделать то, о чём говорится в программе Партии Великое Отечество: «Возвращение государству роли регулятора экономики». Если государство стимулирует рост продаж на рынке недвижимости, то и приобретает право на регулирование цены на ту недвижимость, которая будет приобретаться за счёт ипотечных средств. Такое регулирование может и должно осуществляться рыночными методами, путем предоставления застройщикам таких же целевых кредитов с пониженной ставкой в рамках аналогичной госпрограммы. Дешевый кредит тем, кто строит жилье – взамен обязательство заморозить цены. Государственно-частное партнерство в реальном деле! Очень надеемся, что наработки ПВО в части развития экономики страны будут и в дальнейшем воплощаться в жизнь. Пусть даже и без указания авторства. Для нас важен результат, а не «лавры идеологов». Но ещё лучше, привлечь специалистов ПВО к реализации разработанных программ.»

Источник: nstarikov.ru