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Что ждет Москву через 30 лет? (ФОТО)

02:30. 30 августа 2017 Просмотров - 258 Нет комментариев Опубликовал:
Что ждет Москву через 30 лет? (ФОТО) | Русская весна

Ведущие футурологи и эксперты «Лаборатории Касперского» в рамках своего проекта о будущем «Земля 2050» спрогнозировали какие социокультурные и технологические изменения произойдут в Москве в ближайшие 30 лет.

В преддверии 870-летия столицы на сайте появилась панорама Москвы будущего.

Согласно одному из прогнозов, к середине XXI века глобальное потепление сформирует в Москве новый климатический фон.

Средняя температура московского лета вырастет не очень ощутимо, всего на градус, а вот количество жарких дней в три раза.

Столбик термометра стабильно будет подниматься выше +30°С по 20 дней в году вместо прежних 6–8.

Как следствие, неизбежно увеличится потребление энергии на вентиляцию и кондиционирование.

Москва через 30 лет в представлении экспертов «Лаборатории Касперского»

Альтернативным решением проблемы могут стать климатические купола, сеть которых раскинется по всему городу.

Температура и влажность внутри каждого из них будут регулироваться отдельно, и везде будет свой собственный микроклимат. Благодаря этому в жаркую погоду москвичи смогут насладиться прохладой или даже покататься на лыжах, а холодной зимой искупаться в открытом водоеме или позагорать под искусственным солнцем.

Москва через 30 лет в представлении экспертов «Лаборатории Касперского»

Согласно другому прогнозу, к 2040 году Москва, наконец, избавится от пробок.

Главную роль здесь сыграет распространение беспилотных автомобилей, которые исключат из дорожного движения человеческий фактор.

А еще через 10 лет в Москве исчезнут и привычные всем наземные парковки.

Пространство, высвободившееся на улицах после их упразднения, пойдет на расширение проезжей части, тротуаров и зеленых зон.

Правда, распространение автономного транспорта таит в себе и немало рисков, связанных с потенциальными уязвимостями системы кибербезопасности «умного города».

Заявочная страница проекта «Земля 2050» Лаборатории Касперского

«Земля 2050» — открытая площадка для обсуждения того, как будет выглядеть наша планета в ближайшие 30 лет.

В проекте приняли участие эксперты «Лаборатории Касперского», а также известные ученые и футурологи, например, Ян Пирсон (Ian Pearson) и Петр Левич.

Сейчас на сайте представлено около 200 прогнозов, при этом каждый желающий может поделиться своими идеями о том, как будет выглядеть будущее, воспользовавшись формой обратной связи.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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