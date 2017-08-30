Белые Боги, правители и населения Китая от времен глубокой древности до 19 века

...лекции – Белые Боги в легендах, мифах и сказаниях народов Ближнего Востока, Китая, Центральной... народы? Кожа со временем выцвела и приобрела белый оттенок, до неузнаваемости...и в Египте, белые люди стали учителями и правителями местного населения. До них...