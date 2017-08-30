Белые Боги, правители и населения Китая от времен глубокой древности до 19 века
09:15. 30 августа 2017 Просмотров - 629 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Целью данной статьи является познакомить широкий круг читателей с Белыми богами, правителями и населением Китая от времен глубокой древности вплоть до 19 века. Плюс показать настоящую территорию древнего Китая, и истинных строителей мегалитических сооружений того региона, таких как Великая Китайская стена и Пирамиды самого Китая.
Китайский фольклор хранит легенды о голубоглазых светловолосых людях, которые были создателями китайского государства и его первыми правителями и государственными деятелями.
Статья в видео формате часть 1:
По древней китайской легенде китайская цивилизация началась с того, что на небесной колеснице к ним прибыл Белый Бог Хуан Ди (Хан – авт.) и научил их всему: возделывать рис, строить дамбы, делать лодки и колесницы, копать колодцы, изготовлять музыкальные инструменты, лечиться иглоукалыванием, шить одежду и т.п. Он дал им календарь и письменность, научил иероглифам.
Изображение Хуан Ди в китайской культуре и традиции религии и мифа – одно из представлений первого бога. В даосской богословии он – Юаньши Тяньцзун, один из Трех Чистых, три изначальных эманации Дао. Он также является Цао Шаи («Высшая сила»)
Интересен тот факт, что по легендам тотемным животным Хуан Ди был медведь. Мы до сих пор называем большой и малый ковш Медведицой, а такую форму эти созвездия имели более 150 000 лет назад!!!
Император (Именем Перуна – авт.) в Древнем Китае считался наделённым властью «Царём Космоса», который пребывал на «Небесном Северном полюсе». Для лучшего понимания почему Китайцы так считали рекомендую прочесть мою статью: https://cont.ws/@divo2006/636306 – Даария – Северная прародина человечества, и первая Луна земли Леля возврат из бездны моря, и тьмы тысячелетий. Город и пирамида в России возрастом 110000 лет.
В древнем литературном источнике, хронике «Юнаэ дадянь, свиток 11956» повествуется о путешествиях Хуан-Ди по Вселенной, для чего он использовал некое транспортное средство именуемое «Дракон Чен-Хуан». Согласно китайским хроникам, он прибыл со звезды Сю-аю-Юань – звезда Альфа Льва из созвездия Льва (чертога Расы).
Изображений летающих устройств из дальнего Востока присутствует великое множество, вот некоторые из них:
В далеком прошлом люди использовали Объемную письменность, т.е. Узелковое письмо. Подробнее об этой письменности можно прочесть в моей статье: https://cont.ws/@divo2006/463187 – Узелковая письменность СЛАВЯН – Праписьменность всей Земли!
В древнекитайской традиции «веревка» это тоже самое как бог по-китайски, поэтому Узелковой письменности поклонялись и повсеместно использовали. С доисторических времен китайские узлы были символом гармонии, силы, единства и любви. Все китайские узлы симметричны, справа, слева, вверх и вниз. Традиционный цвет узлов – красный, так как этот цвет означает «удачу» в Китае. Все узлы в Китае разделены на две группы: магические- для использования в храмах или священнослужителями, и для ведения государственных дел, и повседневной переписке.
Искусство Узелковой письменности распространилось нашими предками и на соседние территории, такие как Корея и Япония.
Древнейшие упоминания об узелковом письме относятся ко временам легендарного Императора Фо-хи ( примерно 3300 г. до н.э.) в них говорится, что китайцы не были знакомы с плоскостным письмом, и использовали только Узелковую письменность. Шнур, узел и кисти сначала были сделаны отдельно и объединены позже.
Сегодня существует лишь несколько примеров доисторического китайского узла, и они признаны на бронзовых сосудах, приуроченных к периоду Воюющих царств (481-221 гг. До н.э.); Два других редких примера – буддийские резьбы периода северных династий (317-581) и Узелковая письменность, изображенная на шелковых рисунках периода Западной Хань (206 г. до н.э. – 6 г. н.э.).
Узелковая письменность процветала в династии Тан и Сун (960-1279 гг. Н. Э.), она достигло зенита своей популярности во времена династии Цин (1644-1911) Китая. Узелковая письменность продолжала широко использоваться в быту и государственных делах вплоть до конца имперского Китая. В период с 1912 года до конца Китайской культурной революции в 1976 году искусство Узелковой письменности было окончательно потеряно в Китае.
За исключением археологических находок, в важных философских работах упоминается использование завязанных строковых записей в Китае. В древности завязанные шнуры служили для управления делами, и намного позже они были заменены письмом.
Согласно исторической литературе «Книге Перемен» и «Аннотации Книги перемен» Чжэн Сюань (127-200), влиятельного китайского комментатора и конфуцианского ученого в конце династии Хань, Узелковая письменность использовалась для подтверждения юридического значения договора и соглашения.
В трудах Конфуция (551-479 до н.э.) говорится, что «древние люди использовали узловатые шнуры для передачи своих приказов».
Конфуций
Также хотелось бы напомнить что КОНФУЦИЙ – это сокращение от Конечная Функция Чисел. Человека же которому приписывают создание этого учения звали на китайском языке Конг Цю;, а Цю (то есть «холм») был его именем, а КОНГ был фамилией – где КОН(Ь) – это Полярная Звезда, она ЖЕ ТАРА , а Г – это солнечное движение в течении года (она же свастика) которую мы видели еще на Мезинском Календаре возрастом 20000 лет. Так что и внешний вид самого Конфуция, и его Фамилия говорят о том что сам он принадлежит к детям ТАРХА и ТАРЫ.
Книги, написанные старыми иероглифами, уничтожались, а история Китайцев переписывалась новыми иероглифами и из неё изымались неугодные переписчикам сведения о роли Белых Богов в истории Китая. В настоящее время кое-какие намёки на это можно почерпнуть из древне-китайской мифологии и фольклора, которую специалисты реконструируют по фрагментам исторических и философских сочинений: «Шуцзин», древнейшие части 14-11 вв. до н.э.; «Ицзин», древнейшие части 8-7 вв. до н.э.; «Чжуаньцзы», 4-3 вв. до н.э.; «Лецзы», 4 в. до н.э.- 4 в. н.э.; «Хуайнаньцзы», 2 в. до н.э.; «Критические суждения» Ван Чуна, 1 в. н.э.). Наибольшее количество сведений по мифологии содержится в древнем трактате «Шань хай цзин» («Книга гор и морей», 4-2 вв. до н.э.), а также в поэзии Цюй Юаня (4 в. до н.э.).
Так выглядели Боги в Китае 4500-5700 лет назад:
ЧЖАН ТЯНЬ-ШИ, в китайской даосской мифологии дух—повелитель и укротитель бесов, живущий на небесах.
Это фигура Ян Цзяна. Он был хранителем Бога Воинов, Квана Кванга. Шары которыми он размахивает, представляют собой древнее оружие, которое мы знаем как БУЛАВА.
Так еще в 17 веке выглядели боги в китайских храмах, они одеты в Славянско – Татарско – Русские шапки (я их так называю – авт.), да и по виду они чистые Китайцы (Иллюстрация Афанасия Кирхера 17 век).
Первый император Цинь (годы правления 246 – 221 до н.э.), настоящий Китаец, именно этой династии приписывают создание знаменитой терракотовой армии.
На фотографиях представлены бюсты: первого императора чжурчженей Тай-цзу, Ваньянь Агуда (1115-1123 годы правления),
Второго императора чжурчженей Тай-цзун, Ваньянь Уцимай (1123-1135 годы правления) – младшего брата предыдущего императора;
Третьего императора чжурчженей Си-цзун, Ваньянь Хэла (1135-1149 годы правления )
Четвёртого императора чжурчженей Хай Лин Ван, Ваньянь Лян (1149-1161 годы правления).
Обратите внимание на расовые черты императоров. Это люди белой расы. Плюс все они названы (И) Ванами ЯНЬ (мужскую энергию) несущие.
Плюс столицей чжурчженей был современный Пекин, он же позже, в источниках европейских путешественников указывается как столица Орды (по МОГОЛАМ сделаем отдельную статью, так как тему уж очень близкая и интересная), вот одно из этих свидетельств: "… Корвино умеръ въ 1330 году в Кан-Балыке или Камбалу, столице Орды, нынешнем Пекине…"
Труонг Пхи, Статуя вождя глины, Чэнду, Китай
Высокопоставленный военный чиновник династии Мин, приближенный Императора.
Блондин с голубыми глазами, густой бородой, и Славянскими чертами лица. Кто он? Китайский воин. Происхождение: Китай Около: 1368 г. н.э. до 1644 г. н.э.
Даже в VIII-IX веках нашей эры народные Китайцев песни воспевали зеленоглазых генералов.
Плюс многие солдаты из знаменитой терракотовой армии имеют Черты белого человека , а восстановление раскраски этих солдат это только подтверждает.
Восточный Вэй (534 – 550) Окрашенный воин Керамика, несущий щит.
Пара китайской династии Тан Окрашенные терракотовые воины Седьмой век н.э. Голубые глаза, белая кожа, густые бороды настоящие Китайские воины.
Военный чиновник династия Тан (730 г. н.э.) найдена в 2001, Ганьсу Цинчэншань Чжао Цзы деревни Mutai. Белая кожа, голубые глаза, густая Борода, символ Сокола =РЮРИКА на голове. Кто он? Настоящий Китайский военный чиновник 8 века.
Интересен тот факт, что в соответствии с этими легендами, буддизм тоже создали люди белой расы. В буддийском монастыре в Безеклике, что на северо-востоке Такла-Макан, изображены богатые тохары, жертвующие подносы кошельков святому Будде, а также светлокожие и голубоглазые буддисты. Но об этом подробнее в других статье про Белых богов.
Также в самом Китае (Чинае) при раскопках захоронений находят множество керамических изделий с изображениями людей которых они изображали еще при жизни.
Мумии Белых людей в Китае
Легенды про Белых людей никто всерьёз не принимал до того, как захоронения белых людей были открыты в 1977 году. Мумифицированные тела были найдены в самой засушливой и просоленной части Центральной Азии – пустыне Такла-Макан, Китайского Туркестана там, где сходятся земли Китая, Киргизии, Таджикистана и Монголии.
Найденные захоронения мумий относящиеся ко 3-2 тыс. до н.э. Эти захоронения находятся возле развалин больших городов, построенных вдоль знаменитого Шёлкового Пути. Судя по этим развалинам, эти люди построили целую цивилизацию – большие города, храмы, учебные центры и центры искусств. Именно они и построили Великий Шёлковый путь, а не китайцы.
Косвенным подтверждением этой теории является и тот факт, что местность, где нашли мумии белых людей, называлась Западной Тартарией или Вольной Тартарией на разных западных картах, вплоть до начала XIX века.
Танцующий Татарин, династия Северной Ци, 562 г. Музей Шаньси.
До 1990-х годов еще более тысячи мумий белых людей были обнаружены в этом регионе, но к 1998 году китайское правительство запретило дальнейшие археологические экспедиции в этот район. И это вполне понятно. Так как проведенные генетические исследования подтвердили что все эти мумии являются носителями генов R1a1 и генетически совпадают с жителями современной центральной России, Белоруссии и Украины.
Чтобы картина была более информативной и акцентированной, я оставил только ареалы, где R1a1a является основной или полностью доминирующей:
Все захоронения выглядели довольно одинаково. В могилах лежали предметы из повседневного обихода: гребни, маленькие ножи, гончарные изделия, лишь оружия в них не было.
Яньшао Китай Около 3000 до н.э. до 1500 г. до н.э
Мацзяяо, Китай 3100-2700 до н.э.
Культура существовала с 3100 г. до н.э. ~ 2700 г. до н.э.Гансу или провинция Цинхай, Китайская керамика с расписной отделкой.
Культура существовала с 3100 г. до н.э. ~ 2700 г. до н.э. Гансу или провинция Цинхай, Китайская керамика с расписной отделкой свастика.
Солнечных символов в том регионе(как и в других) хватает и сегодня.
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Окончание здесь
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com