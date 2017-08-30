Александр Колтыпин. Неогеновые цивилизации и параллельное человечество

..., но и циклопические подземные объекты. Александр Колтыпин, кандидат геолого-минералогических наук, долгие... количество следов от дорог в неогеновых отложениях, то такие же следы... датирую этот комплекс где-то неогеновым периодом, в основном миоцен, где...