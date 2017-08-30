14 месяцев в океане без еды, без пресной воды и людей
Днище 7-метровой лодки, на которой Хосе провел 14,5 месяца в океане, обросло полипами.
Уроженец Сальвадора рыбак Хосе Альваренга провел в океане 14 месяцев: в старой лодке без весел, без еды, без пресной воды и людей. Только палящее солнце и океан.
Днем 30 января 2014 года на одном из островов атолла Эбон, входящем в состав Маршалловых островов, раздался душераздирающий крик. Эми Либокмето и Рассел Лейкедрик — владельцы единственного дома на этом берегу — выбежали на пляж. Перед ними стоял худосочный обросший мужчина в разодранном нижнем белье.
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ТОГО СВЕТА: ОН НАБРОСИЛСЯ НА ЕДУ, КАК ДИКИЙ ЗВЕРЬ
— Он размахивал руками и вопил на непонятном нам языке, — вспоминает Эми. — В руке держал нож. Мы жестами дали понять, чтобы он опустил оружие. Пришелец бросил нож на землю и, продолжая что-то выкрикивать, упал на колени. Подойдя ближе, мы увидели разбитую деревянную лодку. Мы поняли, что этого человека прибило к берегу. Он лежал на земле почти без сил и повторял, очевидно, свое имя: «Хосе, Хосе».
Эми и Рассел занесли чужестранца в дом и первым делом напоили его водой.
— У нас не было ничего, что можно было сразу дать поесть Хосе, — говорит Эми. — Рассел нашел в холодильнике молоко, чтобы быстро приготовить блины. В это время я проводила Хосе в душ и выдала ему чистое белье. Он был в очень плохом состоянии и все время что-то говорил, хотя понимал, что мы не знаем его языка.
— Когда принесли блины, он набросился на еду, как дикий зверь. Не поднимая головы, он пожирал пищу. Это было поистине ужасающее зрелище, — делится Рассел.
Эми дала Хосе бумагу и черный маркер, чтобы он написал все, что хочет сказать. Мальчик из соседнего селения на велосипеде отвез записку на другую сторону острова и передал мэру атолла Эбон Ионе де Брум. Записка была на испанском. К сожалению, на атолле площадью чуть меньше 6 км2 никто из 700 жителей не говорит на нем. Помог студент-антрополог из Норвегии Ола Фьельдстад, проходящий здесь стажировку. Он знал итальянский, некоторые слова в нем схожи с испанскими. Полиция, медики и Ола во главе с мэром отправились к чужестранцу.
— Хосе рассказал, что работал рыбаком в деревушке недалеко от города Пихихьяпан на западном побережье Мексики, — говорит Ола. — По словам Хосе, он вышел в море в 2012 году. Но лодка попала в шторм, и его унесло в открытый океан. Он также сообщил возраст — 37 лет, и фамилию — Альваренга. Западное побережье Мексики расположено примерно в 10 000 километров от Маршалловых островов. История Хосе так удивительна, что поверить в ее правдивость было сложно.
От палящего солнца и непогоды Хосе укрывался в деревянном ящике для хранения рыбы
Когда Хосе попросил телефон, чтобы связаться с семьей, ему отказали.
— Мы же практически ничего не знали об этом человеке, — говорит мэр де Брум. — Всю информацию мы слышали лишь из его уст. Мы решили отправить Хосе в Маджуро — столицу Маршалловых островов.
ГЕОГРАФИЯ
Путь рыбака.
Мексика — Маршалловы острова
Атолл Эбон, где обнаружили Хосе, самый южный обитаемый остров среди Маршалловых островов.
Хосе Альваренга и Эсекьель Кордоба вышли в море из деревушки Коста-Асуль на юге Мексики, недалеко от города Пихихьяпан 17 ноября 2012 года.
Спустя сутки на лодке сломался мотор, и они попали в шторм. Без средств навигации, не предусмотренных на судне, невозможно было определить местоположение.
Вероятно, лодку подхватило Северное пассатное течение 3, средняя скорость которого 12 миль в сутки. Расстояние от Коста-Асуль до Маршалловых островов, где обнаружили Хосе 30 января 2014 года, около 10 000 километров. Таким образом, рыбак должен был находиться в океане примерно 450–470 суток. Альваренга провел в Тихом океане 440 дней, а значит, его рассказ соответствует действительности.
ТЕНЬ НЕДОВЕРИЯ: ОН СЛИШКОМ ХОРОШО ВЫГЛЯДЕЛ ПОСЛЕ ГОДА В ОКЕАНЕ
Спустя сутки Хосе посадили на патрульное судно.
— Все 22 часа плавания Альваренга не покидал трюма катера, — отмечает Ола Фьельдстад, который согласился сопроводить Хосе в Маджуро. — Он сказал, что не может больше смотреть на воду. Разговаривать с ним было сложно: он постоянно ел — никак не мог оторваться от бананов и кокосов, которые собрали ему в дорогу жители атолла Эбон.
На пристани в Маджуро Хосе встречала толпа горожан и журналистов.
— Он находился в состоянии эйфории, когда спускался с трапа, — продолжает Ола. — Веселый, довольный и вполне упитанный, Хосе вызвал еще больше подозрений: слишком уж хорошо он выглядел для человека, больше года дрейфовавшего в океане.
Но радость выжившего рыбака была недолгой. Когда Хосе привезли в медицинский центр, он едва мог стоять на ногах. Ступни отекли, а вены набухли. Спустя пару часов, проведя осмотр и взяв анализы, врачи тем не менее решили, что Хосе не нуждается в срочной госпитализации.
Два дня он провел в гостинице под охраной и без доступа к телефону. На третий день почувствовал себя плохо. Его вернули в больницу и провели более подробное обследование. Врачи констатировали сильное обезвоживание и частичную потерю памяти.
В Маджуро, столице Маршалловых островов, медики помогали Хосе сойти на берег
— По всей видимости, дни после высадки на берег Хосе продержался на адреналине, — говорит главный врач местной больницы Кеннар Бриан. — Несмот ря на периодически возобновляющиеся приступы ухудшения самочувствия, Хосе идет на поправку. И все же я не могу с уверенностью подтвердить, что этот человек провел в океане более 14 месяцев. В 1992 году к Маршалловым островам прибило лодку с потерпевшими кораблекрушение около Кирибати (государство, расположенное в Полинезии и Микронезии, граничащее на северо-западе с водами Маршалловых островов. — Прим. «Вокруг света»). Они дрейфовали шесть месяцев. Из лодки их выгружали на носилках.
Кинорежиссер Джек Ниденталь, снимающий фильм о Маршалловых островах, смог пообщаться с Хосе. Правда, по просьбе Альваренги, без камер.
— Мне кажется, этот парень прошел через ад, — говорит Ниденталь. — Очевидно, что он простой рыбак, случайно оказавшийся в ужасном положении. Хосе явно не заинтересован в международной шумихе. Вокруг него крутится масса прессы, но он не желает ни с кем общаться. Это человек моря. Он не просто вышел на рыбалку на уик-энд, он провел всю жизнь на море. А значит, знал, как выживать в океане.
Чтобы подтвердить подлинность слов Хосе, местные власти отправили запрос в Мексику. Но ответ пришел отрицательный: по словам мексиканской полиции, рыбак по имени Хосе Альваренга на их территории не числился пропавшим без вести.
Завеса тайны: родные не слышали о нем восемь лет
Через несколько дней Хосе разрешили сделать звонок. В присутствии властей он набрал номер телефона. Но звонил не в Мексику, а в Сальвадор. Так выяснилось, что рыбак родом оттуда. Почему Хосе не сообщил об этом раньше, можно только догадываться. Врачи зафиксировали у него провалы в памяти, он плохо формулировал мысли и, возможно, просто не понял, что не сообщил эту важную информацию.
— Хосе уехал от нас в Мексику почти пятнадцать лет назад, — говорит мать Альваренги Мария. — Сначала регулярно звонил, присылал фотографии. Но в последний раз мы получили известия от него восемь лет назад. Потом он пропал. У нас не было денег, чтобы отправиться на поиски. Да и где искать? Все решили, что он умер. Но я знала, что мой сынок жив.
С прессой Альваренга общался неохотно. Даже во время прессконференции в Маджуро отказывался отвечать на вопросы. И лишь благодарил всех, кто за него переживает
В город Гарита-Пальмера, где жила семья Альваренги, отправились журналисты. Рассмотрев фотографии из семейного архива, они узнали в пропавшем человеке Хосе. Так появилось первое доказательство правдивости его истории.
В Сальвадоре, помимо родителей, Хосе должен был впервые встретиться со своей 14-летней дочерью Фатимой. Отец не дождался ее появления на свет и уехал на заработки.
— Я никогда его не видела, но разговаривала по телефону, — рассказала Фатима. — Я хочу обнять его скорее. Я так сильно по нему скучаю.
Поскольку отъезд Альваренги в Мексику подтвердили родители, власти Маршалловых островов отправили повторный запрос.
Наконец из Мексики сообщили, что 17 ноября 2012 года в деревушке Коста-Асуль в штате Чьяпас пропали два рыбака. Из-за погодных условий поиски прекратили спустя два дня. В отчете полиции значились имена пропавших: Эсекьель Кордоба и… Сирило Варгас. Как оказалось, под этим именем Хосе Альваренга проживал в Мексике.
— Мы увидели Сирило (или Хосе, так его, наверное, надо называть) по телевизору, когда ему уже сделали стрижку, — рассказывает начальник Хосе мексиканский рыбак Беллармино Солис. — Лицо у него совсем не похудело, но вот сам он прилично сдулся. Мы рады, что он здоров, и ждем его возвращения.
Дождаться прилета Хосе в Мексику вряд ли удастся. Альваренга столько лет проживал в стране нелегально, что власти запретили въезд на территорию.
ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА: ОНИ ОБНЯЛИСЬ И МОЛЧА ПЛАКАЛИ
В Гарита-Пальмере Хосе впервые увидел 14-летнюю дочь Фатиму
12 февраля Хосе Альваренга прилетел в город Комалапа, где его встречал министр иностранных дел Сальвадора Хайме Миранда. Перед толпой журналистов в VIP-зале аэропорта Миранда протянул Хосе микрофон. Подержав его в руках, Альваренга прикрыл глаза рукой и кивком головы дал понять, что разговаривать не может.
— Оставим Хосе в покое, — сказал Миранда. — Он вскоре вернется в родной городок Гарита-Пальмеру. Но прежде пройдет медицинское обследование.
Альваренгу поместили в госпиталь Сан-Рафаэль, где его встретила мать, которую привезли из Гарита-Пальмеры власти Сальвадора.
— Они обнялись и, не говоря ни слова друг другу, несколько минут просто плакали, — рассказали врачи больницы.
Следующую неделю Хосе находился на реабилитации в клинике. Ему делали капельницы с питательными веществами, промывание желудка и ежедневно проводили полное обследование организма. Альваренга быстро поправился, и врачи позволили ему отправиться в Гарита-Пальмеру.
— Хосе встречал весь город, — рассказал отец Хосе Рикардо Орельяна. — Больше всех радовалась Фатима. Она нарисовала плакаты, надула шарики.
Но Альваренгу не оставляло беспокойство. Все это время после спасения он никак не мог связаться с семьей погибшего в океане приятеля — Эсекьеля.
— Мы хотели позвонить Хосе, но не знали куда, — сообщил отец Эсекьеля Николас Кордоба. — А тут Хосе позвонил сам. Мы долго разговаривали. Он рассказал, что Эсекьель знал, что скоро умрет. Хосе передал нам слова сына: «Мама, папа, я вас очень люблю и молюсь за вас».
По словам Николаса, Хосе не сразу выбросил труп в океан. Он надеялся, что в ближайшее время лодку найдут, и тогда Эсекьеля можно будет похоронить, как положено.
— После разговора с Хосе нам с женой стало легче, — продолжил Кордоба. — Но мы хотим встретиться с Хосе лично, чтобы увидеть глаза человека, на руках которого умер наш сын. Хосе не может приехать в Мексику, но мы постараемся сами навестить его. Я рад, что он выжил. Благодаря этому я могу узнать про последние дни жизни сына.
Вокруг истории со смертью второго рыбака множество слухов. Сводятся они к одному: съел ли Хосе Эсекьеля. Но выяснить это уже невозможно: трагедия с Эсекьелем произошла в первый месяц после начала плавания. Если на лодке и были следы крови, то они не сохранились. В любом случае мексиканская полиция не будет расследовать смерть Эсекьеля до тех пор, пока его родители официально не потребуют этого.
***
Хосе еще не знает, чем будет заниматься дальше, но уверен в двух вещах: он останется в Гарита Пальмере до старости и никогда больше не выйдет в море.
Одна из первых фотографий Хосе Альваренги, сделанная жителями атолла Эбон
ОТКРОВЕННО
Я хотел убить себя. Но не смог…
По просьбе «Вокруг света» главный редактор Marshall Islands Journal Гифф Джонсон поговорил с Хосе Альваренгой в первые дни пребывания рыбака на острове.
Мы вышли в океан на рассвете и собирались провести там не более двух дней. Но уже к вечеру, когда лодка ушла достаточно далеко от берега, погода стала портиться. Мы решили вернуться назад. Но мотор не заводился. Я пытался его починить. А волны все увеличивались, и начался ливень. Лодку бросало из стороны в сторону, и единственное, что мы могли делать, — ждать, что погода успокоится. Когда шторм прошел, мы поняли, что оказались в открытом океане и не знаем, где именно.
Из еды у нас было только несколько бутербродов и пара бутылок воды. Весел тоже не было. Мы надеялись, что рядом пройдет какое-нибудь судно…
Дни шли, еда и вода закончились. Нам удалось поймать несколько рыб и морских птиц. Голод был настолько невыносим, что мы с Эсекьелем набросились на сырое мясо и съели. Эсекьеля сразу стошнило. Со мной все было в порядке. Поскольку мы не знали, удастся ли поймать в ближайшее время еще что-то, приходилось экономить еду. Но мясо быстро протухало на солнце. Эсекьель с трудом ел сырое мясо и часто вообще отказывался от еды. Он верил, что нас скоро найдут. Верил больше, чем я. Я пытался заставить его зажать нос и съесть хоть несколько кусочков. Но как только еда попадала в рот, его тут же тошнило. Эсекь ель с каждым днем выглядел все хуже. Он много спал. А однажды просто не открыл глаз… Да, я столкнул его за борт. Что еще я мог сделать?
Ловить рыбу было тяжело. Ее почти не встречалось. Я питался морскими птицами, которые садились на бортик лодки. Но как-то после птицы мне стало плохо — тошнило и начались проблемы с желудком: я не мог сходить в туалет. Это было ужасно. Но потом попалась черепаха, и, съев ее мяса, я избавился от этой проблемы. Оказалось, черепашье мясо помогает пищеварению. Тогда я понял, что нужно этим мясом запастись.
Когда шел дождь, на дне лодки собиралась вода. Я пил эту воду, используя панцирь черепахи вместо чашки. Было время, когда долго стояла солнечная сухая погода. Это было самое тяжелое. Мне пришлось заставить себя пить собственную мочу. Я зажимал нос и пил. Ничего другого не оставалось. И иногда я пил кровь черепах.
Тяжело было переносить жару. Солнце слепило, светило прямо в глаза. Я прятался от него в коробке для хранения рыбы.
Я потерял счет времени почти сразу. Один день перетекал в другой. Я думал, что сойду с ума. Я мало что помню о днях в океане. Даже не помню, сколько черепах съел за это время.
Как-то я увидел корабль. Он шел так близко, что я видел даже экипаж. Я поднялся на ноги, закричал и замахал руками. Экипаж помахал мне в ответ, но корабль прошел мимо. А еще через несколько дней я проснулся от того, что лодку сильно раскачивало. Решил, что начался шторм. Открыв глаза, увидел, что чуть не врезался в другое судно. Но было уже поздно: корабль прошел мимо. Наверное, они меня не заметили. После встреч с судами надежда укрепилась. Я подумал, что где-то рядом должна быть земля. Мне очень хотелось в это верить. Хотя я до сих пор не знаю, видел ли корабли на самом деле или это был сон.
Я много спал и видел сны. Не о доме и близких, а только о еде. Мне привиделось, что лодка заполнена любимыми тортильями, курицей и другими блюдами. Я помню, как родители в детстве пекли хлеб. Его запах я чувствовал во сне. Но открывал глаза, а вокруг было только небо, солнце и море.
Я думал о семье. В океане понял, как хочу быть рядом с родными. С дочкой Фатимой, с матерью и отцом. Представлял, как встречусь с ними, обниму и никогда больше не расстанусь.
Думаю, меня спасала вера в Бога. Я знал, что он идет со мной и охраняет меня. Были времена, когда я думал о самоубийстве. Пытался даже порезать вены ножом, но испугался. Я не смог. Плакал, кричал, злился на себя, но не смог. Потом успокоился, поднял руки вверх и закричал: «Бог! Верю!» Я всегда был уверен, что он меня услышит и спасет.
РЕКОРДЫ
Пленники океана
Ежегодно в мировых водах пропадает около 200 000 человек. Возвращаются немногие из них. Вот 5 затянувшихся плаваний.
МЕКСИКАНСКИЕ РЫБАКИ
Лусио Рендон, Сальвадор Ордоньес и Хесус Виданья
Провели в океане 9,5 месяца
Отплыли 28 октября 2005 года из порта Сан-Блас-Наярит (Мексика).
Найдены 9 августа 2006 года недалеко от Маршалловых островов.
АМЕРИКАНЕЦ ВЬЕТНАМСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Ричард Ван Фам
Провел в океане 3,5 месяца
Отплыл в мае 2002 года из порта Лонг-Бич (Калифорния).
Найден 17 сентября 2002 года в 480 километрах от Коста-Рики.
ПОЛИНЕЗИЙСКИЙ РЫБАК
Тоакай Тейтой
Провел в океане 3 месяца
Отплыл 28 мая 2012 года от атолла Тарава (острова Гилберта).
Найден 9 сентября 2012 года на атолле Намдрик (Маршалловы острова).
АМЕРИКАНСКИЙ ЯХТСМЕН
Стивен Каллахан
Провел в океане 2,5 месяца
Отплыл 29 января 1982 года из порта Иерро (Канарские острова).
Найден 21 апреля 1982 года у острова Мари-Галант (Гваделупа).
ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ РЫБАКИ
Саму Перес, Фило Фило и Эдуард Насау
Провели в океане 1,5 месяца
Отплыли 5 октября 2010 года с атолла Атафу.
Найдены 24 ноября 2010 года недалеко от островов Уоллис (между Гавайями и Новой Зеландией).
Источник: nashaplaneta.su
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Самое удивительное, что в мире нашёлся человек, который ради помощи таким вот бедолагам, добровольно вышел в море на лодке без запаса воды, еды и одежды, чтобы наработать опыт выживания после кораблекрушения: “Воду добывать из рыбы, а витамины – из носка” http://sam-celitel.ru/news/vodu_dobyvat_iz_ryby_a_vitaminy_iz_noska/2017-06-15-19874
Процитирую с этой статьи:
“Ален Бомбар был дежурным врачом в госпитале Булони, когда туда привезли 43 моряка – жертв кораблекрушения у мола Карно. Никого из них спасти не удалось.
Ален корил себя за то, что ничего не смог для них сделать. Он начал собирать информацию о кораблекрушениях. Выяснилось, что во всем мире в таких катастрофах ежегодно гибнет около 200 тысяч человек. Из них 50 тысяч успевают перебраться на спасательные шлюпки и плоты, но все равно через какое-то время умирают мучительной смертью.
«Неужели для них ничего нельзя сделать?» – думал Бомбар. Вскоре он выяснил странные вещи. Во-первых, 90% жертв погибало в течение первых трех дней после кораблекрушения. Но ведь за это время ни голод, ни жажда не могут убить человека?! А во-вторых, оказалось, что с точки зрения физиологии море дает нам абсолютно все, чтобы выжить.
Чтобы доказать справедливость своих предположений, Бомбар в 1952 году решился на необычный эксперимент: имитируя кораблекрушение, он на спасательной резиновой лодке отправляется в одиночное плавание через Атлантический океан. У него не было ни воды, ни еды: опломбированный контейнер с аварийным запасом продуктов так и не был вскрыт за время 65-дневного путешествия.
За время добровольных скитаний Бомбар потерял в весе 25 кг. У него клочьями слезла кожа, выпали ногти на пальцах ног. Он достиг берега с сильной анемией и уровнем гемоглобина, близким к смертельному. Но доказал, что человек способен месяцами выживать в море без всяких средств…”
Для истории остались его слова: “«Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха». Ален Бомбар (1924 – 2005).